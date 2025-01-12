Μητσοτάκης: Και το 2025 θα συνεχίσουμε με ρεαλισμό, σχέδιο και σκληρή δουλειά να αντιμετωπίζουμε παθογένειες

Στον πρώτο εβδομαδιαίο απολογισμό του κυβερνητικού έργου για το 2025 προχώρησε σήμερα το πρωί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, «μετά από μία σύντομη εορταστική ανάπαυλα» όπως επισημαίνει και ο ίδιος.

«Το κυβερνητικό έργο θα παραμείνει έντονο και πολυεπίπεδο, ώστε μέρα με τη μέρα κάτι να αλλάζει και να γίνεται η ζωή όλων των πολιτών καλύτερη. Και το 2025 θα συνεχίσουμε με ρεαλισμό, με σχέδιο και σκληρή δουλειά να αντιμετωπίζουμε χρονίζουσες παθογένειες και να αίρουμε εμπόδια στην οικονομία, στην υγεία, στην ασφάλεια, στην παιδεία, στη δικαιοσύνη, αλλάζοντας προς το καλύτερο την καθημερινότητα των πολιτών και οδηγώντας την Ελλάδα πιο κοντά στα ευρωπαϊκά επίπεδα», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός.

Αναλυτικά, η ανάρτηση του Πρωθυπουργού:

«Επιστρέφουμε στις ανασκοπήσεις, μετά τη σύντομη εορταστική ανάπαυλα! Πρώτη για το 2025 και θα ξεκινήσω με μια δέσμευση για το νέο έτος: το κυβερνητικό έργο θα παραμείνει έντονο και πολυεπίπεδο, ώστε μέρα με τη μέρα κάτι να αλλάζει και να γίνεται η ζωή όλων των πολιτών καλύτερη. Αυτό βέβαια σημαίνει και μεγάλες ανασκοπήσεις, οπότε να είστε προετοιμασμένες και προετοιμασμένοι! Ξεκινώ λέγοντάς σας καλημέρα και καλή χρονιά και από εδώ!

Και το 2025 θα συνεχίσουμε με ρεαλισμό, με σχέδιο και σκληρή δουλειά να αντιμετωπίζουμε χρονίζουσες παθογένειες και να αίρουμε εμπόδια στην οικονομία, στην υγεία, στην ασφάλεια, στην παιδεία, στη δικαιοσύνη, αλλάζοντας προς το καλύτερο την καθημερινότητα των πολιτών και οδηγώντας την Ελλάδα πιο κοντά στα ευρωπαϊκά επίπεδα. Ήδη, με την έναρξη του νέου έτους -για να προχωρήσω στην ανασκόπηση- εργαζόμενοι και συνταξιούχοι θα δουν βελτιωμένες αποδοχές και μειωμένες εισφορές, ενώ οι επαγγελματίες θα ελαφρυνθούν από το τέλος επιτηδεύματος. Το 2025 περιλαμβάνει συνολικά 18 μειώσεις φόρων και βαρών, καθώς και 7 μέτρα στήριξης των εισοδημάτων, με δημοσιονομικές παρεμβάσεις ύψους 1,5 δισ. ευρώ που θα ενισχύσουν το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Μεταξύ άλλων, θυμίζω, απαλλάσσονται από τη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη επιπλέον 132.000 χαμηλοσυνταξιούχοι που πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια των πρώην δικαιούχων ΕΚΑΣ. Διπλασιάζεται (από 10% σε 20%) η μείωση ΕΝΦΙΑ για κατοικίες φυσικών προσώπων, φορολογητέας αξίας έως 500.000 ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι είναι ασφαλισμένες για φυσικές καταστροφές (πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα). Οι εφημερίες των γιατρών θα φορολογούνται πλέον με συντελεστή 22%, ενώ μονιμοποιείται η επιστροφή του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο, με ένα νέο σύστημα το οποίο βασίζεται στην πραγματική κατανάλωση. Όλες αυτές οι παρεμβάσεις γίνονται εφικτές χάρη στην ισχυρή οικονομική ανάπτυξη των τελευταίων ετών και στον περιορισμό της φοροδιαφυγής, χωρίς να ξεφεύγουμε από το ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο που καθορίζει συγκεκριμένα ετήσια όρια για τις αυξήσεις δαπανών.

Λίγο πριν την εκπνοή του 2024, όπως είχαμε δεσμευτεί, παρουσιάσαμε την Εθνική Στρατηγική Προστασίας των Ανηλίκων από τον Εθισμό στο Διαδίκτυο. Στόχος μας είναι να στηρίξουμε γονείς και ανήλικους, προωθώντας την υπεύθυνη και λελογισμένη χρήση του διαδικτύου. Λέγοντας υπεύθυνη χρήση, φυσικά, δεν εννοούμε μη χρήση, ούτε καθολική απαγόρευση, αλλά προστασία των νέων από βλαβερό περιεχόμενο και εθιστικές πρακτικές που επηρεάζουν αρνητικά την κοινωνική τους ωρίμανση, την απόκτηση γνώσεων και την ψυχική τους υγεία. Από την προπερασμένη Δευτέρα λειτουργεί η πλατφόρμα https://parco.gov.gr, παρέχοντας οδηγίες στους γονείς για τη χρήση του γονικού ελέγχου που θα τους βοηθήσει να δημιουργήσουν ένα ασφαλές ψηφιακό περιβάλλον για τα παιδιά τους. Στα υπάρχοντα εργαλεία θα προστεθεί η εφαρμογή Kids Wallet, η οποία θα είναι διαθέσιμη για εγκατάσταση τον προσεχή Απρίλιο. Είναι το «ψηφιακό πορτοφόλι» των παιδιών που θα συνδέεται με το Gov.gr Wallet του γονέα και εκεί θα διατίθενται με απλό τρόπο διάφοροι γονικοί έλεγχοι. Και σε ρυθμιστικό επίπεδο, καθιερώνονται τα 15 έτη ως ηλικία Ψηφιακής Ενηλικίωσης και θεσπίζεται η υποχρέωση όλων των κατασκευαστών συσκευών που διατίθενται στην Ελλάδα και συνδέονται στο διαδίκτυο να προεγκαθιστούν ή να παρέχουν πρόσβαση σε λογισμικό γονικού ελέγχου. Το πλαίσιο αυτό θα λειτουργήσει συνδυαστικά με άλλες πρωτοβουλίες που έχουν ήδη αναληφθεί, όπως η απαγόρευση της χρήσης κινητού τηλεφώνου από μαθητές στα σχολεία και η εφαρμογή SAFE.YOUth. Η Ελλάδα πρωτοστατεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο με τη διαμόρφωση ενός πλαισίου, ώστε να υιοθετηθούν κοινοί κανόνες και να καλυφθούν κενά που παρατηρούνται σήμερα. Η είδηση μάλιστα ότι άλλος ένας «γίγαντας» των μέσων κοινωνικής δικτύωσης καταργεί το fact-checking, δηλαδή τον έλεγχο των γεγονότων από ειδικούς, επιβεβαιώνει πόσο αναγκαία και επείγουσα είναι η παρέμβαση στο ανώτατο δυνατό επίπεδο προκειμένου να «σώσουμε οτιδήποτε αν σώζεται», δανειζόμενος τον γνωστό στίχο. Θα το επαναλάβω: η αντιμετώπιση του εθισμού των ανηλίκων στο διαδίκτυο δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική μόνο με τεχνικές ή ρυθμιστικές παρεμβάσεις. Προϋποθέτει τη συνεργασία γονέων, κηδεμόνων και παιδιών. Είναι πολύ ενθαρρυντικό ότι, από δημοσκοπήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας, η συντριπτική πλειονότητα των πολιτών αναγνωρίζει το πρόβλημα και συμφωνεί ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπισή του.

Επόμενο θέμα της ανασκόπησης είναι ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, ο οποίος τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Προβλέπει για τους παραβάτες οδηγούς ποινές αντίστοιχες με τη σοβαρότητα κάθε παράβασης, οι οποίες κατηγοριοποιούνται ανάλογα με την επικινδυνότητά τους. Οι ποινές μάλιστα θα κλιμακώνονται για όσους υποπίπτουν συχνά σε παραβάσεις και πλέον, επικεντρώνονται στον οδηγό και όχι στο όχημα. Γίνονται πιο αυστηρές οι κυρώσεις για τα οχήματα μικροκινητικότητας και τα μηχανοκίνητα δίκυκλα, για τη μη χρήση του κράνους -που όπως και η ζώνη, σώζει ζωές- αλλά και για τη μη τήρηση των ορίων ταχύτητας που, εντός του αστικού ιστού και σε οδούς γειτονιάς, δεν θα υπερβαίνουν τα 30 χλμ/ώρα. Προχωράμε στην αξιοποίηση τεχνικών ή ηλεκτρονικών μέσων, όπως είναι οι κάμερες στα λεωφορεία, για τη διαπίστωση των παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την είσπραξη των προστίμων. Ταυτόχρονα εντείνουμε τους ελέγχους. Κατά την περίοδο των φετινών γιορτών ελέγχθηκαν 282.705 οχήματα, 86.709 περισσότερα σε σύγκριση με πέρυσι την αντίστοιχη περίοδο και βεβαιώθηκαν 78.596 παραβάσεις, 27.311 περισσότερες από ό,τι πέρυσι. Τα σοβαρά τροχαία ήταν λιγότερα, όμως και μια ζωή είναι πολύτιμη. Πρέπει να κερδίσουμε το στοίχημα της μείωσης των τροχαίων στη χώρα μας, να σταματήσουμε να «ματώνουμε» στους δρόμους, ώστε να γίνουμε και σε αυτό το πεδίο μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα.

Περνώντας στα ενεργειακά, και τον Ιανουάριο θα υπάρξει έκτακτη στήριξη για τις καταναλώσεις ρεύματος για τους οικιακούς καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας και τους δικαιούχους Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου. Η ενίσχυση αφορά κύρια και μη κύρια κατοικία, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια και ανεξαρτήτως παρόχου, καλύπτοντας έτσι περίπου το 90% των νοικοκυριών με κυμαινόμενα τιμολόγια ρεύματος. Το συνολικό κόστος της στήριξης αυτής ανέρχεται σε 20,9 εκατ. ευρώ.

Παραμένοντας στο ενεργειακό πεδίο, φέτος επαναλαμβάνουμε μία από τις πιο επιτυχημένες πρωτοβουλίες μας, το πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2025», που προσφέρει σε χιλιάδες νοικοκυριά τη δυνατότητα να βελτιώσουν ενεργειακά τα σπίτια τους. Με τον τρόπο αυτό, όχι μόνο μειώνονται οι ενεργειακές δαπάνες και αναβαθμίζεται η ποιότητα ζωής των πολιτών, αλλά ενισχύεται και η εθνική προσπάθεια για την πράσινη μετάβαση. Το πρόγραμμα, με συνολικό προϋπολογισμό 434 εκ. ευρώ, καλύπτει επιδοτήσεις από 50% έως και 100% για ενεργειακή αναβάθμιση. Οι πόροι θα κατευθυνθούν κυρίως σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως οικογένειες με ΑμεΑ, πολύτεκνες οικογένειες, ευάλωτα νοικοκυριά καθώς και σε περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές.

Επιπλέον, την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων και για το πρόγραμμα «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα», με προϋπολογισμό 223,2 εκ. ευρώ. Δεν είναι όμως τα μόνα προγράμματα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το 2025. Θα υλοποιηθούν άλλα πέντε για την ενεργειακή αναβάθμιση σε σχολεία, νηπιαγωγεία, παιδικούς σταθμούς, ΔΕΥΑ, ορεινά τουριστικά καταλύματα και λοιπές επιχειρήσεις, με συνολικό προϋπολογισμό πάνω από 250 εκ. ευρώ. Και τα 7 προγράμματα εντάσσονται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης–Next Generation EU.

Επανέρχομαι στο ζήτημα των πληγέντων από τα ακραία πλημμυρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου 2023 στη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα. Η στήριξή τους παραμένει στις προτεραιότητές μας, ώστε να μπορέσουν να ορθοποδήσουν. Στο πλαίσιο αυτό, την τελευταία εβδομάδα του 2024, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σε συνεργασία με τις δύο Περιφέρειες που παρέχουν τα ανάλογα στοιχεία, κατέβαλε άλλα 16.750.792,65 ευρώ σε επιχειρήσεις και αγρότες. Έτσι, μέχρι τώρα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της προκαταβολής του 86% της κρατικής αρωγής για περισσότερες από 23.000 πληγέντες δικαιούχους αυτών των κατηγοριών που αντιστοιχεί σε 200,7 εκ. ευρώ. Η προκαταβολή μπορεί να φτάσει και τις 400.000 ευρώ ανά επιχείρηση ή ανά αγροτική εκμετάλλευση.

Το 2024 η ελληνική οικονομία κατέγραψε επιδόσεις που κατέταξαν τη χώρα μας στις πρώτες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κρίσιμους δείκτες, όπως η απορρόφηση των ευρωπαϊκών πόρων. Σε αυτό συνέβαλε καθοριστικά η επιτυχής εκτέλεση του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (101,25%) που το μέγεθός του (13,3 δισ. ευρώ) κατέγραψε ρεκόρ δεκαπενταετίας. Το 2025 το πρόγραμμα αυτό θα είναι ακόμη μεγαλύτερο, αγγίζοντας τα 14,1 δισ. ευρώ, ενώ το 2019 με το ζόρι ξεπερνούσε τα 5,5 δισ. ευρώ. Στόχος μας είναι στηρίξουμε τη δυναμική ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, δημιουργώντας ακόμη περισσότερες θέσεις εργασίας και με μεγαλύτερο μέρισμα για την κοινωνία.

Με την ευκαιρία να επισημάνω ότι το 2024 έκλεισε με πληρωμές 219 εκ. ευρώ για την ενίσχυση 510 επενδυτικών σχεδίων. Είναι το υψηλότερο ποσό που δόθηκε τα τελευταία 10 χρόνια από το Υπουργείο Ανάπτυξης για την υλοποίηση επενδύσεων στο πλαίσιο αναπτυξιακών νόμων. Τα επενδυτικά σχέδια αφορούν στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της μεταποίησης, του τουρισμού, της αγροδιατροφής και των υπηρεσιών, από την υλοποίηση των οποίων αναμένεται να δημιουργηθούν χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας.

Και φέτος, όπως και πέρυσι, τα 110 νοσοκομεία μας έχουν έτοιμους τους προϋπολογισμούς τους για τη νέα χρονιά, αποτέλεσμα της συστηματικές και μεθοδικής δουλειάς που γίνεται στο Υπουργείο Υγείας. Αυτό επιτρέπει στις διοικήσεις των νοσοκομείων να συντονίσουν καλύτερα όλες τις υπηρεσίες τους, να αξιοποιήσουν και να απορροφήσουν τις διαθέσιμες πιστώσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η αποτελεσματικότητα αυτής της διαδικασίας αποδεικνύεται από το γεγονός ότι το 2024 όπου οι προϋπολογισμοί καταρτίστηκαν στην αρχή του έτους, για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες τα νοσοκομεία κινήθηκαν εντός του οικονομικού προγραμματισμού τους , χωρίς να χρειαστεί έκτακτη χρηματοδότηση. Μια ακόμη πολύ σημαντική μεταρρύθμιση στον χώρο της υγείας που θα τεθεί σε εφαρμογή εντός του 2025 είναι η αποζημίωση των νοσοκομείων μέσω του συστήματος των DRGs, δηλαδή με βάση την κατηγοριοποίηση των περιστατικών ώστε να είναι ομοιογενής και διαφανής η τιμολόγηση των υπηρεσιών. Ο στόχος μας παραμένει σταθερός: θέλουμε κάθε ευρώ του φορολογούμενου πολίτη να αξιοποιείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, για τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας και την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος. Και θέλω να πω εδώ πως, χάρη στην ανάπτυξη της οικονομίας, πετύχαμε να αυξήσουμε κατά 74% την τακτική χρηματοδότηση του ΕΣΥ από το 2019. Τα χρήματα αυτά πρέπει να πιάνουν τόπο.

Ξεκινάει η αναβάθμιση του συνοριακού σταθμού στους Κήπους του Έβρου, ένα έργο που αναμένεται να μειώσει κατά 75% τον χρόνο αναμονής για τη διέλευση των οχημάτων. Ο σχετικός διαγωνισμός, με προϋπολογισμό 12,9 εκ. ευρώ, ήδη «τρέχει» και υπολογίζεται ότι το έργο θα ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2025. Μετά τους Κήπους, θα ακολουθήσει η αναβάθμιση όλων των βασικών χερσαίων συνοριακών σταθμών (Καστανιές Έβρου, στους Ευζώνους, Λαιμό Πρεσπών, Κακαβιά και Κρυσταλλοπηγή). Η σημερινή εικόνα τους δεν αρμόζει σε ένα ευρωπαϊκό κράτος όπως η Ελλάδα. Πρώτη φορά μετά από δεκαετίες θα γίνει κτιριακή και τεχνολογική αναμόρφωση σε όλες τις κεντρικές πύλες εισόδου/εξόδου της χώρας, προκειμένου επισκέπτες και εμπορικές μεταφορές να εξυπηρετούνται ταχύτερα. Η μείωση του χρόνου αναμονής στις εισόδους και εξόδους της χώρας θα συμβάλλει στην οικονομική και τουριστική τόνωση της Βόρειας Ελλάδας, από τη Θράκη μέχρι την Ήπειρο. Παράλληλα, θα γίνονται αποτελεσματικότεροι έλεγχοι στα τελωνεία και από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τα τρόφιμα (κρέατα, οπωροκηπευτικά) που εισέρχονται στη χώρα. Η ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στη Ζώνη Σένγκεν από 1/1/2025 θα αυξήσει τις διελεύσεις προς τη χώρα μας, οι οποίες ήταν ούτως η άλλως μεγάλες. Το 2024 από τον Προμαχώνα πέρασαν 8.600.000 άνθρωποι, ενώ μόνο τους τουριστικούς μήνες Ιούνιο έως Οκτώβριο εισήλθαν στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης περισσότεροι από 1.200.000 πολίτες.

Υπό την πολιτική εποπτεία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που ξεκίνησε με πρωτοβουλία του τότε υπουργού Άδωνι Γεωργιάδη, και με τη μέριμνα του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, κερδήθηκαν δύο σημαντικές νομικές μάχες σε Ευρώπη και Αμερική. Συγκεκριμένα, με απόφαση του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) έγινε δεκτή η αίτηση ακύρωσης της Ελληνικής Δημοκρατίας κατά του σήματος «Turkaegean», ενώ με απόφαση του Γραφείου Εμπορικών Σημάτων των ΗΠΑ (Trademark Trial and Appeal Board of the United States Patent and Trademark Office – USPTO) ζητήθηκαν εξηγήσεις για τον λόγο επιλογής του συγκεκριμένου εμπορικού σήματος. Με προσήλωση και επαγγελματισμό διασφαλίζουμε σε όλα τα επίπεδα τα εθνικά μας συμφέροντα.

Φτάνοντας στο τέλος της πρώτης για τη νέα χρονιά κυριακάτικης ανασκόπησης, να θυμίσω ότι το 2025 έχει ανακηρύχθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού «Αφιερωματικό Έτος Μίκη Θεοδωράκη», καθώς συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη γέννηση αυτού του Οικουμενικού Έλληνα με τη μυθιστορηματική ζωή και το ασύνορο ταλέντο. Οι εκδηλώσεις που θα γίνουν είναι ο ελάχιστος φόρος τιμής στην κληρονομιά του, αλλά και ευκαιρία να τραγουδήσουμε ξανά το έργο του που έχει μια περίβλεπτη θέση στην ιστορία της πατρίδας μας.

Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας! Να ευχηθώ και πάλι καλή χρονιά σε όλες και σε όλους, με υγεία, ελπίδα και αισιοδοξία.



