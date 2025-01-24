Θεοδωρικάκος: Η Ευρώπη οφείλει να αλλάξει πορεία, να ξαναγίνει ανταγωνιστική

«Η Ευρώπη οφείλει να αλλάξει πορεία, να ξαναγίνει ανταγωνιστική» τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στο Συνέδριο που διοργανώνει ο ΣΕΒ και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με θέμα «Εταιρική Διακυβέρνηση, Βιωσιμότητα & Ποικιλομορφία: Προχωράμε μπροστά»

«Αυτή την κρίσιμη περίοδο σε διεθνές επίπεδο, με τις διεθνείς αναταράξεις γεωπολιτικού χαρακτήρα και κινδύνων από την κλιματική αλλαγή και την ταχύτερη εξάπλωση της Τεχνητής νοημοσύνης η Ευρώπη οφείλει να λειτουργήσει συντεταγμένα με ενιαία στρατηγική απέναντι στις ΗΠΑ που αποτελούν σημαντικό εταίρο της Ε.Ε., επεσήμανε ο υπουργός Ανάπτυξης και πρόσθεσε ότι η αλλαγή στις ΗΠΑ, με την εκλογή Τραμπ, δημιουργεί νέα δεδομένα και επηρεάζει τις οικονομίες της Ευρώπης, σε μία περίοδο που οι μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις, η Γερμανία και Γαλλία δοκιμάζονται οικονομικά.

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει επαναφέρει τη χώρα σε δημοσιονομική πειθαρχία και σε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και έχει δημιουργήσει ένα φιλοεπενδυτικό και σταθερό περιβάλλον που ευνοεί τη βιώσιμη ανάπτυξη και τις επενδύσεις, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των ανέργων κατά 500.000, με το ποσοστό ανεργίας να υποχωρεί στο 9% από 18% το 2019», επεσήμανε ο κ. Τάκης Θεοδωρικάκος.

Επεσήμανε επίσης ότι η κυβέρνηση στηρίζει το επιχειρείν, διαμορφώνοντας ένα αντιγραφειοκρατικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις και στοχεύει να μειώσει την γραφειοκρατία περιορίζοντας το διοικητικό βάρος για τις επιχειρήσεις κατά 25%. Πρόσθεσε επίσης ότι η χώρα μας ενσωμάτωσε ευρωπαϊκή οδηγία που προβλέπει για τις μεγάλες επιχειρήσεις, τράπεζες, ασφαλιστικές και ΔΕΚΟ να καταρτίζουν εκθέσεις, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η λογοδοσία των επιχειρήσεων προς την κοινωνία και να λειτουργούν με μεγαλύτερη διαφάνεια, διαμορφώνοντας καλύτερη εικόνα και να προσελκύουν επενδύσεις.

Όπως τόνισε, το υπουργείο Ανάπτυξης θα απαιτήσει έκθεση βιωσιμότητας και από τις επιχειρήσεις που εντάσσονται στον αναπτυξιακό νόμο.

Τέλος, ο υπουργός Ανάπτυξης τόνισε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος για να προσελκύσει επενδύσεις, ενώ επεσήμανε ότι δεν φτάνει μόνο η βελτίωση των δημοσιονομικών μεγεθών, χρειάζεται παραγωγική ανασυγκρότηση της οικονομίας, χρειάζεται να αφομοιωθεί η καινοτομία από τις επιχειρήσεις για να κερδίσουμε το στοίχημα της παραγωγικότητας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

