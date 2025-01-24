Ρούμπιο σε Φιντάν για Συρία: Είμαστε υπέρ της πολιτικής μετάβασης χωρίς αποκλεισμούς

Ο νέος επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο θέλει να δει πολιτική μετάβαση «χωρίς αποκλεισμούς» στη Συρία, όπως σημείωσε κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής του με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν, τη χώρα του οποίου χαρακτήρισε «σύμμαχο-κλειδί», ανέφερε χθες Πέμπτη το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Υπογράμμισε την «ανάγκη να υπάρξει μετάβαση χωρίς αποκλεισμούς στη Συρία» και να «διασφαλιστεί ότι η νέα κυβέρνηση θα αποτρέψει» τον κίνδυνο η χώρα να «μετατραπεί σε πηγή διεθνούς τρομοκρατίας», σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου την οποία έδωσε στη δημοσιότητα η εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, η Τάμι Μπρους.

Η τηλεφωνική συνδιάλεξη των δυο ΥΠΕΞ έγινε προχθές Τετάρτη, σύμφωνα με το κείμενο.

Τα σχόλια αυτά του κ. Ρούμπιο αντηχούν αυτά της προηγούμενης κυβέρνησης του Τζο Μπάιντεν. Ο προκάτοχός του Άντονι Μπλίνκεν είχε χρησιμοποιήσει την ίδια φρασεολογία κατά τη διάρκεια περιοδείας του στην περιοχή τον περασμένο μήνα, μετά την πτώση του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ την 8η Δεκεμβρίου.

Η Τουρκία απειλεί εδώ και εβδομάδες να εξαπολύσει νέα στρατιωτική επιχείρηση για να απομακρύνει από τα σύνορα τους Σύρος Κούρδους μαχητές.

Ακόμη, οι δυο υπουργοί συζήτησαν για την προσπάθεια να υπάρξει «διαρκής και αξιοπρεπής ειρήνη ανάμεσα στην Αρμενία και στο Αζερμπαϊτζάν».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.