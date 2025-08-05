Μητσοτάκης: 12 παρεμβάσεις έτοιμες προς υλοποίηση για τη μείωση της γραφειοκρατίας

Η μείωση της γραφειοκρατίας, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη της οικονομίας, βρίσκεται στο επίκεντρο της σύσκεψης που βρίσκεται αυτή την ώρα σε εξέλιξη υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος στην εισαγωγική του τοποθέτηση μίλησε για 12 παρεμβάσεις, που είναι ήδη έτοιμες προς υλοποίηση.

Η προσπάθεια για μείωση της γραφειοκρατίας έχει ξεκινήσει από την πρώτη στιγμή που ο ελληνικός λαός μας εμπιστεύθηκε, το 2019, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση έχει να δείξει συγκεκριμένα και μετρήσιμα αποτελέσματα σε πολλά πεδία, τα οποία επιβεβαιώνονται και από εκθέσεις διεθνών παρατηρητών, όπως ο Economist.

Ωστόσο, πρόσθεσε, υπάρχουν ακόμη εστίες γραφειοκρατίας για μεγαλύτερη έμφαση στην οικονομική ανάπτυξη.

Στη σημερινή σύσκεψη θα εξεταστεί ένας μακρύς κατάλογος παρεμβάσεων, 12 εκ των οποίων είναι έτοιμες προς υλοποίηση, σημείωσε ο πρωθυπουργός.

Πρόσθεσε θα εξετασθεί το πεδίο προτεραιοτήτων με τα συναρμόδια υπουργεία και κάλεσε να μην διστάζουμε να αποποιούμαστε ευθύνες και αρμοδιότητες, αν αυτό μπορεί να βοηθήσει στην προσπάθεια μείωσης της γραφειοκρατίας.

«Θέλω να τονίσω εν κατακλείδι, ότι η γενικότερη συνεργασία και υπό την εποπτεία του Αντιπροέδρου αλλά και του Υπουργού Επικρατείας μεταξύ των Υπουργείων είναι πολύ καλή στον τομέα αυτόν. Ότι δεν πρέπει να βλέπουμε τα ζητήματα αυτά μόνο μέσα από τις σκληρές καθορισμένες αρμοδιότητες, όπως αυτές έχουν προσδιοριστεί, αλλά να τις δούμε μέσα από ένα ευρύ πλέγμα και να μην διστάζουμε μερικές φορές να αποποιούμαστε ευθύνη και αρμοδιότητες, αν αυτό τελικά μπορεί να βοηθήσει το γενικό καλό. Αυτό είναι το κλίμα το οποίο έχω εισπράξει και νομίζω ότι αυτό είναι και το πνεύμα στο οποίο θα πρέπει να κινηθούμε» σημείωσε τέλος.

Θέμα της συνεδρίασης είναι: «Διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας, απλούστευση των αδειοδοτήσεων και περαιτέρω περιορισμός της γραφειοκρατίας» με εισηγητή τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.