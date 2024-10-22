Λογαριασμός
ΣΥΡΙΖΑ: Πρόσθετη επιβεβαίωση ενοχής το πρόστιμο στη ΝΔ από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων

«Παγιδευμένη η ΝΔ στο σκάνδαλο παραβιάσεων προσωπικών δεδομένων»

ΣΥΡΙΖΑ: Πρόσθετη επιβεβαίωση ενοχής το πρόστιμο στη ΝΔ από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων

«Το δράμα των προστίμων και των de facto παραβάσεων στα υπουργεία Παιδείας, Εσωτερικών ακόμη και στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, φτάνει στην κορύφωσή του. Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αποκάλυψε σήμερα με την απόφασή της, τον ενορχηστρωτή που δεν είναι άλλος από το ίδιο το  κόμμα της Νέας Δημοκρατίας» αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. 

«Τώρα που για πρώτη φορά στα χρονικά ένα κυβερνητικό κόμμα εμπλέκεται σε σκάνδαλο απευθείας και του επιβάλλεται πρόστιμο από Ανεξάρτητη Αρχή, μένει να μάθουμε πόσο βαθιά ήταν η οργάνωση και ποια η συνολική έκταση των παραβάσεων στα χρόνια της διακυβέρνησης Μητσοτάκη» τονίζεται.
 

