Στις 30 Νοεμβρίου αναμένεται η παράδοση του μετρό Θεσσαλονίκης σύμφωνα με τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Σταϊκούρα, ο οποίος όπως τόνισε έχει ήδη αποστείλει πρόσκληση σε όλους τους συναδέλφους του της ΕΕ.

«Έχω στείλει ήδη πρόσκληση σε όλους τους συναδέλφους μου υπουργούς Μεταφορών της ΕΕ για να είναι εδώ στις 30 Νοεμβρίου στα εγκαίνια του Μετρό Θεσσαλονίκης, για το οποίο δεν έχει αλλάξει κάτι και πηγαίνουμε για να παραδώσουμε με ακρίβεια το περιουσιακό στοιχείο της Μακεδονίας στους πολίτες της», τόνισε ο κ. Χρήστος Σταϊκούρας, υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κατά τη συζήτηση που έγινε στο πλαίσιο του Southeast Europe Connectivity Forum ΙΙ, το οποίο πραγματοποιείται στις 22 και 23 Οκτωβρίου 2024 στο ξενοδοχείο Makedonia Palace.

Ο κ. Σταϊκούρας αναφερόμενος στη Θεσσαλονίκη σημείωσε πως τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθεί ο νέος συγκοινωνιακός χάρτης, ενώ τόνισε πως δίνεται πολύ μεγάλη σημασία στο να προχωρήσει μέσα στα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα η επέκταση του Μετρό στην Καλαμαριά. Μάλιστα, υπογράμμισε ότι μέσα στους 15 μήνες που είναι στην ηγεσία του υπουργείου, οι όποιες δεσμεύσεις ανακοινώθηκαν, υλοποιούνται και αναφέρθηκε ειδικά στην κατασκευή του FlyOver.

O κ. Σταϊκούρας χαρακτήρισε το έργο εμβληματικό στο οποίο απασχολούνται εντατικά περίπου 300 εργαζόμενοι με 70 οχήματα και παρόλο που έχουν σημειωθεί δυσμενείς συνθήκες στην καθημερινότητα των Θεσσαλονικέων, μπορούμε πλέον να πούμε πως είμαστε σε καλύτερο σημείο, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως δεν πρέπει να τρέξουμε με ταχύτερους ρυθμούς.

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών απαντώντας στις σχετικές ερωτήσεις του κ. Φώτη Φωτεινού, δημοσιογράφου του Metaforespress.gr, αναφέρθηκε στα οδικά και σιδηροδρομικά έργα που τρέχουν για την διασυνδεσιμότητα της Ελλάδας με τις υπόλοιπες γειτονικές χώρες.

Σύμφωνα με τον κ. Σταϊκούρα, το υπουργείο και η κυβέρνηση δίνουν μεγάλη σημασία τόσο στη δημιουργία νέων έργων, αλλά και στη συντήρηση των υφιστάμενων δικτύων. Μάλιστα, τόνισε πως ανάμεσα στα έργα που τρέχουν με προτεραιότητα είναι και η νέα γέφυρα Ελλάδας - Τουρκία, λέγοντας πως «εμείς από την πλευρά μας έχουμε προχωρήσει αρκετά και μέσα στο 2025 θα είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε και στην υλοποίηση του».

Ο υπουργός έκανε ειδική αναφορά στον περιφερειακό δρόμο της Αλεξανδρούπολης, λέγοντας πως ουσιαστικά θα συνδέει το λιμάνι της πόλης με την Εγνατία Οδό, και μέχρι το τέλος του 2024 θα μπορούμε να έχουμε ολοκληρώσει το μισό και να το ολοκληρώσουμε μέσα στην επόμενη χρονιά».

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στα δύο έργα ΣΔΙΤ που τρέχει το υπουργείο, τα οποία είναι ο δρόμος Δράμας – Αμφίπολης και της Έδεσσας, για τα οποία σημείωσε πως έχουν ειδική δομή στους διαγωνισμούς, βρισκόμαστε στη β’ φάση και μέσα στο 2025 σκοπό έχουμε να τα αρχίσουμε με ορίζοντα ολοκλήρωσης 3,5 με 4 χρόνια. Επίσης, δίνοντας έμφαση στην εξασφάλιση της χρηματοδότησης αναφέρθηκε στον δρόμο Ιωαννίνων – Κακαβιάς.

Σχετικά με το σιδηροδρομικά έργα ο κ. Σταϊκούρας επισήμανε τη σημασία που δίνει η κυβέρνηση αφενός στη συντήρηση του υπάρχοντος δικτύου, αλλά και την κατασκευή νέων έργων που θα ενισχύσεων την διασυνδεσιμότητα της χώρας. Ανακοίνωσε επίσης πως στα τέλη Νοεμβρίου θα συναντηθεί με τον υπουργό Μεταφορών της Βόρειας Μακεδονίας στο Βελιγράδι, και στη συνάντηση αυτή θα συμμετέχει η πλευρά της Σερβίας και της Ουγγαρίας επισημαίνοντας την πρόθεση της ΕΕ για την ανάπτυξη της διασυνδεσιμότητας στην περιοχή.

Επίσης, υπενθύμισε πως η Σερβία εγκαινιάζει τη σύνδεση με την Ουγγαρία. Αναφερόμενος στα έργα που τρέχουν εντός της ελληνικής επικράτειας για τον σιδηρόδρομο υπογράμμισε πως τρέχουν με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και έχουν ύψος ποσό 11,7 δισ. ευρώ. Ανάμεσα σε αυτά, είναι και η λειτουργία της γραμμής Θεσσαλονίκης – Αλεξανδρούπολης το επόμενο διάστημα, αλλά χωρίς επιβάτες.

Ο κ. Σταϊκούρας από το βήμα του συνεδρίου αναφέρθηκε στην πρόθεση της κυβέρνησης για τη δημιουργία του νέου ΟΣΕ, που όπως είπε θα έχει από κάτω την ΕΡΓΟΣΕ, και μέχρι το τέλος του 2024 θα ολοκληρωθεί το σχέδιο, ενώ θα τρέξει και ο διαγωνισμός για τον μάνατζερ για τον νέο φορέα. Ήταν επίσης κατηγορηματικός τονίζοντας πως εδώ και επτά μήνες που έχει ανακοινωθεί ο σχεδιασμός για τον νέο ΟΣΕ δεν υπήρξε καμία αντίθετη άποψη. Σημείωσε πως στον σχεδιασμό υπάρχει ευρεία η έννοια της λογοδοσίας που για μας, όπως τόνισε, έχει πολύ μεγάλη σημασία.

Στο κομμάτι του σιδηροδρόμου ο κ. Σταϊκούρας σημείωσε την πρόθεση να προχωρήσει ο προαστιακός στη δυτική Θεσσαλονίκη, καθώς όπως είπε έχει αυξηθεί έντονα πληθυσμιακά και είναι απαραίτητος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.