Του Γιάννη Ανυφαντή

Την πρόθεση της κυβέρνησης να φέρει στη Βουλή «εγκαίρως» μία ολοκληρωμένη ρύθμιση για το ζήτημα της χρηματοδότησης των Σπαρτιατών επιβεβαίωσε από το βήμα της Βουλής ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, απαντώντας στις αιτιάσεις του Παναγιώτη Δουδωνή περί μη αποδοχής της τροπολογίας του ΠΑΣΟΚ για την αναστολή της κρατικής χρηματοδότησης του συγκεκριμένου κόμματος.

«Εμείς σε μια τροπολογία που βλέπουμε θετικά στοιχεία είμαστε διατεθειμένοι να το συζητήσουμε, εν καιρώ και επαναλαμβάνω μην προσπαθείτε να μηδενίζετε τα πάντα. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να ακούμε, να φτιαχτεί μια ρύθμισή που να αξιοποιεί και τις δικές σας και τις δικές μας προτάσεις και να έρθει στη βουλή να συζητηθεί εγκαίρως», ξεκαθάρισε από το βήμα ο υπουργός, υπογραμμίζοντας πως από τη στιγμή που βρίσκεται σε εξέλιξη μία δικαστική έρευνα, το Υπουργείο Εσωτερικών δεν έχει τη δυνατότητα να μη δώσει λεφτά με το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Νωρίτερα, είχε προηγηθεί σφοδρή σύγκρουση του προέδρου των Σπαρτιατών με τον Παναγιώτη Δουδωνή, με τον Βασίλη Στίγκα να επιτίθεται τόσο στη Χαριλάου Τρικούπη όσο και στον Νίκο Ανδρουλάκη προσωπικά: «Αν κάποιος είναι μόρφωμα είναι μόνο το ΠΑΣΟΚ. Μία σαν ΠΑΣΟΚ, μία σαν ΕΛΙΑ, μία σαν ΚΙΝΑΛ. Αυτό είναι μόρφωμα. Προκαλώ τον Ανδρουλάκη με αυτό το χαμηλό πολιτικό ανάστημα να έρθει σε αυτό τον ναό της Δημοκρατίας και να με αντιμετωπίσει. Να έρθει εδώ ο ανεπαρκής πρόεδρός σας», τόνισε ο κ. Στίγκας. Παίρνοντας τον λόγο, ο Παναγιώτης Δουδωνής κάλεσε την κυβέρνηση να αποδεχτεί την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ, υπενθυμίζοντας πως το κόμμα του είχε καταθέσει την συγκεκριμένη διάταξη και τον Σεπτέμβριο του 2023. «1.081.477 ευρώ και 61 λεπτά. Τόσο κόστισε η αβελτηρία της κυβέρνησης η αγνόηση της πρότασης του ΠΑΣΟΚ. Αν δεν την αποδεχτείτε μπορεί να αποδοθεί είτε στην πονηρία είτε σε κάποιο σύμπλεγμα αριστείας. Ελπίζω να τη δεχθείτε και να μη κοστίσει η αβελτηρία σας και άλλα χρήματα στον ελληνικό λαό», είπε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, αναφερόμενος στο συνολικό ποσό της κρατικής χρηματοδότησης που έχει λάβει το κόμμα των Σπαρτιατών.

Δριμεία ήταν η επίθεση του Βασίλη Στίγκα χαρακτηρίζοντας το ΠΑΣΟΚ «ολετήρα του έθνους», επαναλαμβάνοντας πως τα χρήματα της κρατικής χρηματοδότησης βρίσκονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των Σπαρτιατών: «Το 1.000.000 ευρώ είναι στον λογαριασμό μας και το διαχειριζόμαστε σωστά. Μπορεί να έρθει οποιασδήποτε ορκωτός λογιστής να το δει». «Η ύβρις του αχυρανθρώπου στο πρόσωπό μου είναι τίτλος τιμής. Τίτλος τιμής. Σε καλή μεριά τα λεφτά που σας έδωσε η ΝΔ.», απάντησε σε έντονο τόνο ο Παναγιώτης Δουδωνής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.