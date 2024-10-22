Την πλήρη και καθολική διαφωνία της Ελλάδας για τη συμπερίληψη αναφοράς για εξωτερική σύγκλιση των άμεσων ενισχύσεων (Πυλώνα Ι) της ΚΑΠ, εξέφρασε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, παρεμβαίνοντας στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας που διεξήχθη στο Λουξεμβούργο.

«Η συγκεκριμένη αναφορά δεν μας βρίσκει σύμφωνους και μας προβληματίζει. Είναι ένα ευαίσθητο θέμα για μας», υπογράμμισε ο κ. Τσιάρας, ξεκαθαρίζοντας ότι η στήριξη της χώρας μας στα Συμπεράσματα του Ιουνίου για το μέλλον της γεωργίας στην Ένωση ήταν στο σύνολο του κειμένου ενώ για τη συγκεκριμένη παράγραφο υπεβλήθη σχετική δήλωση, με την οποία διαφοροποιείται η χώρα μας.

«Η απομόνωση της συγκεκριμένης παραγράφου και η ενσωμάτωσή της σε άλλο κείμενο, αλλάζει τις ισορροπίες. Όλοι σε αυτή την αίθουσα γνωρίζουμε ότι είναι σημαντικό να εγκριθούν τα συγκεκριμένα συμπεράσματα που μεταφέρουν ουσιαστικά και κρίσιμα μηνύματα για το μέλλον της ΚΑΠ. Και σαφώς αναγνωρίζουμε τη δυσκολία να συγκεραστούν διαφορετικές απόψεις και προτεραιότητες σε ένα κείμενο. Θεωρούμε ωστόσο ότι η εν λόγω προσθήκη δεν συνάδει με τις προσεγγίσεις του υπόλοιπου κειμένου και δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε το κείμενο», προσέθεσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ως σημαντικά σημεία του κειμένου των Συμπερασμάτων για την μετά το 2027 ΚΑΠ, σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, ο κ. Τσιάρας είπε ότι αποτελούν οι αναφορές σε:

1. ανεξάρτητη ΚΑΠ με τη διατήρηση των δύο πυλώνων,

2. σταθερότητα του γεωργικού εισοδήματος,

3. αύξηση των νέων αγροτών,

4. επενδύσεις για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας,

5. κίνητρα για τις περιβαλλοντικές υποχρεώσεις,

6. απλοποίηση και ευελιξία,

7. αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων,

8. γεωγραφικές ιδιαιτερότητες (ορεινότητα, νησιωτικότητα),

9. αναφορά σε μικρές εκμεταλλεύσεις, για τις οποίες ζήτησε πιο ξεκάθαρες επισημάνσεις στο τελικό κείμενο.

Παράλληλα, ο Κώστας Τσιάρας επισήμανε ότι η Ελλάδα υποστηρίζει την ανάγκη για μια ενωσιακή στρατηγική προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, ειδικά στον αγροτικό τομέα. «Τα υπάρχοντα μέσα και εργαλεία για τη διαχείριση κρίσεων δεν είναι αρκετά ευέλικτα ή αποτελεσματικά, διότι δεν σχεδιάστηκαν για την αντιμετώπιση επιπτώσεων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή. Οφείλουμε να προβούμε σε έναν σχεδιασμό που θα καλύπτει τόσο την πρόληψη και την προσαρμογή στις αλλαγές, όσο και την άμεση αντιμετώπιση των συνεπειών σε περιπτώσεις καταστροφών από ακραία καιρικά φαινόμενα», είπε.

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επισήμανε ότι η προσέγγιση της Ευρώπης «θα πρέπει να περιλαμβάνει ευέλικτους κανόνες στη διαχείριση των στρατηγικών σχεδίων της ΚΑΠ, αλλά και εργαλεία μετριασμού των κινδύνων, όπως αντασφαλιστικές πράξεις και στήριξη της καινοτομίας και των επενδύσεων», ενώ επανάλαβε ότι θα πρέπει να υπάρχει ευελιξία στη μεταφορά ενωσιακών πόρων, να βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών ταμείων, με έμφαση στην πολιτική συνοχής και να ενισχυθεί το γεωργικό αποθεματικό ή να δημιουργηθεί νέο ειδικό Ταμείο.

Σε ό,τι αφορά τις ζωονόσους, ο κ. Τσιάρας υπογράμμισε ότι η «επαρκής χρηματοδοτική στήριξη σε κάθε επίπεδο, κυρίως για όσους αντιμετωπίζουν έκτακτες απώλειες, συμβάλλει ώστε η αλυσίδα τροφίμων να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της». Και πρόσθεσε ότι «σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ανάγκη για μια συντονισμένη προσέγγιση είναι επιτακτική.

Η συλλογική χαρτογράφηση των κινδύνων θα ενισχύσει την ικανότητα των χωρών να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις αυξανόμενες απειλές», συμπλήρωσε.

Στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας ο ΥπΑΑΤ συνοδευόταν από τον ΓΓ Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων, Κώστα Μπαγινέτα.

