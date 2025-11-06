ΠΑΣΟΚ: Ποια είναι η θέση της κυβέρνησης για τις δηλώσεις Γεωργιάδη για την οπλοκατοχή;

Να τοποθετηθεί για δηλώσεις του 'Αδωνι Γεωργιάδη σχετικά με την οπλοκατοχή στη χώρα μας, καλεί την κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ σε σχόλιό του, θέτοντας το ερώτημα αν η σιωπή και η αποφυγή αποδοκιμασίας εκ μέρους της αποσκοπεί στο να «χαϊδέψει» τα ακροατήρια της κ. Λατινοπούλου και του κ. Βελόπουλου.

Το ΠΑΣΟΚ σχολιάζει ότι ο πρωθυπουργός «αποφεύγει να τοποθετηθεί» για το συνταρακτικό γεγονός της βεντέτας, ενώ υπενθυμίζει την πρωτοβουλία που αναλαμβάνει τη Δευτέρα ο Νίκος Ανδρουλάκης «με όλους τους φορείς της Κρήτης για ένα σχέδιο που πέρα από το νομικό σκέλος θα έχει και ένα βαθιά κοινωνικό».

Αναλυτικά το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής αναφέρει στο σχόλιό του:

«Μου αρέσει γενικά οι άνθρωποι να είναι αξιόμαχοι και να μπορούν να υπερασπιστούν την ελευθερία τους», επιχειρηματολόγησε ο υπουργός Υγείας της φιλελεύθερης κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, 'Αδωνις Γεωργιάδης, δηλώνοντας ότι είναι υπέρ του αμερικανικού μοντέλου για την οπλοκατοχή.

Την ώρα που ο πρωθυπουργός αποφεύγει να σχολιάσει το συνταρακτικό γεγονός της βεντέτας, αξίζει να μας πει η κυβέρνηση ποια είναι η θέση της για όσα λέει ο υπουργός της. Εκτός και αν η σιωπή της και η αποφυγή αποδοκιμασίας του, είναι σκόπιμη για να χαϊδέψει δια του κ. Γεωργιάδη τα ακροατήρια της κ.Λατινοπούλου και του κ. Βελόπουλου.

Γιατί το αμερικανικό μοντέλο οπλοκατοχής το έχουμε δει στην πράξη σε χιλιάδες περιστατικά αυτοδικίας, βίας ανηλίκων κ.ο.κ στις ΗΠΑ, αιματηρά γεγονότα που έχουν συγκλονίσει όλη την υφήλιο.

Τη Δευτέρα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναλαμβάνει πρωτοβουλία με όλους τους φορείς της Κρήτης για ένα σχέδιο που πέρα από το νομικό σκέλος θα έχει και ένα βαθιά κοινωνικό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.