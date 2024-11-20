Μέχρι το καλοκαίρι του 2025 όλα τα λεωφορεία της Αττικής θα έχουν χειροκίνητες ράμπες για άτομα με αναπηρία, ώστε να μη χρειάζονται επισκευή όταν κάτι χαλάει, τόνισε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας.

Όπως ανέφερε στον Άρη Πορτοσάλτε, ήδη στους δρόμους της Αττικής κυκλοφορούν 270 καινούργια λεωφορεία, ενώ εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος του έτους αυτά θα είναι 400.

Παράλληλα, προανήγγειλε πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για τις κάμερες, καθώς και αυστηροποίηση και ταχύτητα στον τρόπο αντιμετώπισης των παραβάσεων.

Έκανε γνωστό ότι το συνολικό κόστος του έργου του Μετρό στη Θεσσαλονίκη, μαζί με την επέκταση προς την Καλαμαριά, ανέρχεται στα 3 δισ ευρώ.

Δήλωσε ακόμη ότι μέσα σε ένα μήνα βελτιώθηκαν τα οικονομικά του ΟΑΣΘ, γιατί περιορίστηκε η εισιτηριοδιαφυγή, ενώ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη μέσα σε δυο μήνες έχει καταγραφεί σημαντική πρόοδος για την αντιμετώπιση του φαινομένου και έχει αυξηθεί ο αριθμός των ελεγκτών.



