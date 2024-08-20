Έλεγχο στην κατοικία του Στέφανου Κασσελάκη στις Σπέτσες πραγματοποίησε κλιμάκιο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πειραιά και Νήσων, όπως τονίζουν πηγές του υπουργείου Πολιτισμού.

Συγκεκριμένα αναφέρουν:

«Κλιμάκιο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πειραιά και Νήσων μετέβη χθες, Δευτέρα 19 Αυγούστου, στην κατοικία του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανου Κασσελάκη, στις Σπέτσες.

Ο μηχανικός έδειξε στους διενεργούντες τον έλεγχο άδεια του 1978, η οποία είχε δοθεί για κατασκευή σηπτικής δεξαμενής, δηλαδή βόθρου. Ο μηχανικός ισχυρίζεται ότι αυτό το οποίο φαίνεται σήμερα ως πισίνα είναι η σηπτική δεξαμενή.

Σε κάθε περίπτωση η άδεια του 1978 δεν μπορεί να ισχύει σχεδόν 50 χρόνια μετά. Το θεσμικό πλαίσιο για τις Σπέτσες τα τελευταία χρόνια έχει αναθεωρηθεί πλήρως.

Σε κάθε περίπτωση ο έλεγχος δεν έχει ολοκληρωθεί και βρίσκεται σε εξέλιξη.»

