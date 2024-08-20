Λογαριασμός
Με άδεια βόθρου από το ’78 η πισίνα Κασσελάκη στις Σπέτσες, λένε πηγές του υπουργείου Πολιτισμού

«Σε κάθε περίπτωση ο έλεγχος δεν έχει ολοκληρωθεί και βρίσκεται σε εξέλιξη»

Στέφανος Κασσελάκης Σπέτσες

Έλεγχο στην κατοικία του Στέφανου Κασσελάκη στις Σπέτσες πραγματοποίησε κλιμάκιο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πειραιά και Νήσων, όπως τονίζουν πηγές του υπουργείου Πολιτισμού.

Συγκεκριμένα αναφέρουν:

«Κλιμάκιο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πειραιά και Νήσων μετέβη χθες, Δευτέρα 19 Αυγούστου, στην κατοικία του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανου Κασσελάκη, στις Σπέτσες.

Ο μηχανικός έδειξε στους διενεργούντες τον έλεγχο άδεια του 1978, η οποία είχε δοθεί για κατασκευή σηπτικής δεξαμενής, δηλαδή βόθρου. Ο μηχανικός ισχυρίζεται ότι αυτό το οποίο φαίνεται σήμερα ως πισίνα είναι η σηπτική δεξαμενή.

Σε κάθε περίπτωση η άδεια του 1978 δεν μπορεί να ισχύει σχεδόν 50 χρόνια μετά. Το θεσμικό πλαίσιο για τις Σπέτσες τα τελευταία χρόνια έχει αναθεωρηθεί πλήρως.

Σε κάθε περίπτωση ο έλεγχος δεν έχει ολοκληρωθεί και βρίσκεται σε εξέλιξη.»

Πηγή: ΕΡΤ

