ΣΥΡΙΖΑ: «Εκεί που μας χρωστάγανε μας πήραν και το βόδι»

«"Εκεί που μας χρωστάγανε μας πήραν και το βόδι"» σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σε ανακοίνωση του γραφείου Τύπου, τη σημερινή ανάρτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη αναφέροντας πως «αντί να απολογηθεί για το σκάνδαλο των γαλάζιων ακρίδων στον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τα 2,5 εκατ. ευρώ του "Φραπέ", την Jaguar και όλα τα άλλα, επιχαίρει σήμερα για επιτυχίες στο πεδίο της εξάρθρωσης του κυκλώματος». «Επιτέλους, λίγη ντροπή. Ας διαβάσει τις καταθέσεις των μαρτύρων στην Εξεταστική Επιτροπή για να "θυμηθεί" μπροστά σε ποια -και σε ποιων- αίσχη στέκεται μάρτυρας ο ελληνικός λαός» σημειώνει και προσθέτει:

«Αντί να απολογηθεί ο κ. Μητσοτάκης στον αγροτικό και κτηνοτροφικό κόσμο για το χάος που έχει προκαλέσει, επέλεξε την Κυριακή του Αγίου Δημητρίου να αναρτήσει άλλο ένα μήνυμα αυτοθαυμασμού, ζητώντας και πάλι "υπομονή". Μιλά για "πατριωτισμό της ευθύνης", όταν οι κτηνοτρόφοι βλέπουν τα κοπάδια τους να ξεκληρίζονται από την ευλογιά, μένουν μήνες σε καραντίνα χωρίς στήριξη και αποζημιώσεις, και οι αγρότες περιμένουν ακόμη τις ενισχύσεις που έχει μπλοκάρει το "γαλάζιο" σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Με τη ΝΔ να έχει μετατρέψει τις κοινοτικές επιδοτήσεις σε λάφυρο για ημέτερους, αφήνοντας την ύπαιθρο να καταρρέει».

«Δεν είναι "ευθύνη" να ζητάς συνεχώς υπομονή από ανθρώπους που χάνουν το βιός τους. Είναι κυνισμός και ανικανότητα» σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και «απαιτεί άμεση και πλήρη αποζημίωση για τα ζώα που θανατώθηκαν από την ευλογιά με κάλυψη της παραγωγικής απώλειας, επιδότηση ζωοτροφών και λειτουργικών εξόδων, προκαταβολές ρευστότητας στους παραγωγούς, ενίσχυση των κτηνιατρικών υπηρεσιών, καθώς και πλήρη διαφάνεια και λογοδοσία στον ΟΠΕΚΕΠΕ με εκκαθάριση όλων των καθυστερημένων πληρωμών και σαφές χρονοδιάγραμμα».

Ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται και στις δηλώσεις του πρωθυπουργού σχετικά με την ενεργειακή αυτονομία και τη γεωπολιτική ασφάλεια στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου: «Πάει πολύ όμως να μιλά για ενεργειακή αυτονομία ο πρωθυπουργός που ναρκοθέτησε την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας δεσμεύοντας το ενεργειακό μείγμα στο εισαγόμενο φυσικό αέριο, ο πρωθυπουργός των ενεργειακών υπερκερδών που επί των ημερών, όπως και στη τρέχουσα περίοδο, είμαστε πρωταθλητές στην Ευρώπη στην ακρίβεια της χονδρεμπορικης τιμής ρεύματος. Και αν θεωρεί τώρα ότι οι εξορύξεις συμβάλλουν στην ενεργειακή αυτονομία, και όχι η πράσινη συμφωνία όπως έλεγε μέχρι τώρα, ας μας πει γιατί δεν έχει κάνει τίποτα για τις αδειοδοτημένες περιοχές ερευνών υδρογονανθράκων εδώ και 6 χρόνια» σημειώνει σχολιάζοντας «Ψεύτης και επικίνδυνος ακόμα μια φορά» και συνεχίζει:

«Του θυμίζουμε επιπλέον ότι τα θέματα κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας απαιτούν αποτελεσματική και ενεργητική εξωτερική πολιτική που δεν έχει η κυβέρνησή του. Και δεν μπορούν να εξαρτώνται από τα επιχειρηματικά συμφέροντα ενεργειακών κολοσσών. Η μόνη βάση εξασφάλισης των συμφερόντων της χώρας πρέπει να είναι η εφαρμογή του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της Θάλασσας και όχι τα συμφέροντα εταιρειών που μπορούν να αλλάξουν στρατόπεδο ανά πάσα στιγμή με βάση τους κανόνες του κέρδους ή του πιο ισχυρού».

Υποστηρίζει επίσης ότι ο κ. Μητσοτάκης μιλά για "ενίσχυση" του ΕΣΥ, «ενώ η δική του πολιτική έχει οδηγήσει σε κλειστά τμήματα, ελλείψεις προσωπικού και ασθενοφόρα χωρίς πληρώματα. Αυτό δεν είναι ενίσχυση, είναι διάλυση και μεθοδευμένη απαξίωση του δημόσιου συστήματος υγείας. Το ΕΣΥ χρειάζεται μόνιμες προσλήψεις, αξιοπρεπείς αμοιβές, ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας και ουσιαστική στήριξη».

Με αφορμή δε έρευνα της Eurostat που αναφέρει ότι το 66,8% των Ελλήνων θεωρούν τους εαυτούς τους φτωχούς, «ποσοστό ρεκόρ στην Ευρώπη» σημειώνει: «Άλλη μια μεγάλη επιτυχία του κ. Μητσοτάκη και της κυβέρνησής του. Και μια επίσκεψη στο Super Market αρκεί για να διαπιστωθεί η πραγματική κατάσταση. Γιατί είναι επιλογή του κ. Μητσοτάκη να στηρίζει τα καρτέλ και την αισχροκέρδεια στην αγορά, εις βάρος της συντριπτικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού».

Και καταλήγει: Η κοινωνία έχει χορτάσει από ψεύτικες υποσχέσεις κι επικοινωνιακές φιέστες. Έχει χορτάσει από γαλάζια σκάνδαλα και διαφθορά. Οι πολίτες δεν μπορούν να κάνουν άλλη "υπομονή". Ζητούν άμεσες λύσεις, και αυτές μπορούν να δοθούν μόνο με πολιτική αλλαγή και μια προοδευτική Ελλάδα που βάζει στο επίκεντρο το δημόσιο συμφέρον».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

