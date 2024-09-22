Τη μονή της Παναγίας Σουμελά, στην Καστανιά Ημαθίας, επισκέφθηκε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου , και προσκύνησε την ομώνυμη εικόνα.

Την κ. Σακελλαροπούλου υποδέχθηκαν ο Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας, Παντελεήμων και ο πρόεδρος του Σωματείου «Παναγία Σουμελά», Γιώργος Τανιμανίδης, οι οποίοι την ξενάγησαν στη μονή, στο μουσείο με κειμήλια από την Τραπεζούντα, στο αρχονταρίκι του Ιερού Προσκυνήματος και στο Μελισσανίδειο Μέλαθρον.

Παράλληλα, της διηγήθηκαν πώς η εικόνα της Παναγίας, που βρισκόταν στο ιστορικό μοναστήρι, στην Τραπεζούντα του Πόντου, διασώθηκε από μοναχούς στη Μικρασιατική Καταστροφή του 1922 και μεταφέρθηκε το 1931 στο Βυζαντινό Μουσείο της Αθήνας και το 1951 στην Καστανιά Ημαθίας, όπου κάθε Δεκαπενταύγουστο πραγματοποιούνται λατρευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

