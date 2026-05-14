Ο υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, πρίγκιπας Φαϊσάλ μπιν Φαρχάν Αλ Σαούντ, στις δηλώσεις του εξέφρασε μεταξύ άλλων τις θερμές ευχαριστίες και την εκτίμησή του στον υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας, Γιώργο Γεραπετρίτη: «και την κυβέρνηση της φίλης ελληνικής χώρας, για τη θερμή υποδοχή και την επίσκεψη, μια επίσκεψη η οποία πραγματοποιείται μέσα σε μια ιδιαίτερη περίοδο, και γιορτάζουμε την εκατοστή επέτειο εγκαθίδρυσης των σχέσεων μεταξύ της Ελλάδας και της Σαουδικής Αραβίας. Σχέσεις οι οποίες βασίζονται στη φιλία και τον αμοιβαίο σεβασμό».

Όπως είπε σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση ο πρίγκιπας Αλ Σαούντ, κατά τη διάρκεια των περασμένων ετών εκφράστηκε η διμερής και η αμοιβαία επιθυμία για περαιτέρω εμπέδωση και ενίσχυση αυτών των σχέσεων, προκειμένου να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα των δύο φίλων λαών και ως εκ τούτου, η φιλία αυτή μπορεί να εξυπηρετήσει τα αμοιβαία συμφέροντα. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκε η επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη το 2025 και η συνάντησή του με τον πρίγκηπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, ενώ συζητήθηκε και το θέμα της εξέλιξης των επενδύσεων, όπου τονίστηκε η ανάγκη διεύρυνσης των οικονομικών συνεργασιών υπό το φως των ευκαιριών που εξασφαλίζει η Σαουδική Αραβία με την EXPO και το Όραμα 2030.

Επίσης, πάντα κατά τον Σαουδάραβα υπουργό, κατά τη συνάντηση συζητήθηκε η σημασία της συμφωνίας απαλλαγής θεώρησης εισόδου για τους κατόχους διπλωματικών και υπηρεσιακών διαβατηρίων, και αναφορικά με την περιοχή, τονίστηκε η ανάγκη προστασίας της ελεύθερης ναυσιπλοΐας και ιδιαίτερα του Στενού του Ορμούζ, και η επαναφορά της προτέρας κατάστασης, προκειμένου να εξασφαλιστεί η εφοδιαστική αλυσίδα σε θέματα όπως είναι η ενέργεια.

«Τέλος, επισημάναμε τη σημασία των προσπαθειών που κατέβαλε το Πακιστάν για την αποκλιμάκωση της έντασης, καθώς επίσης ζητήσαμε όλα όσα αφορούν και ενισχύουν τη σταθερότητα και την ασφάλεια. Και τέλος, εκ νέου εκφράζω τις ευχαριστίες στον φίλο υπουργό Εξωτερικών, στη φίλη κυβέρνηση της Ελλάδας, καθώς επίσης και στον φίλο ελληνικό λαό» κατέληξε ο Σαουδάραβας υπουργός Εξωτερικών.

Πηγή: skai.gr

