«Στην Εξεταστική Επιτροπή, ο ένας μετά τον άλλον οι υπουργοί του Μητσοτάκη απαριθμούν τις δήθεν προσπάθειες που έκανε ο καθένας για την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ, πετώντας ο ένας στον άλλο το μπαλάκι για το "γαλάζιο" σκάνδαλο που έχει φέρει σε απόγνωση τον αγροτικό κόσμο» αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ και σημειώνουν ότι «ο Γ. Γεωργαντάς παρουσίασε εαυτόν ως τον άνθρωπο που "πολεμήθηκε" γιατί δρομολόγησε την ψηφιοποίηση της υπηρεσίας ώστε να μην χρειάζεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ τεχνικούς συμβούλους. Ωστόσο, κατά τη θητεία του στο υπουργείο, εμφανίστηκε και δεύτερος Τεχνικός Σύμβουλος (COGNITERA A.E.), με αποτέλεσμα ένα "γαϊτανάκι" αντιδικιών μεταξύ των εταιρειών, με αρνητικές συνέπειες στην εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού».

Κατά τις πηγές του ΣΥΡΙΖΑ «είναι δεδομένο ότι η "μεταρρύθμιση" για την οποία επαίρεται ο κ. Γεωργαντάς οδήγησε σε μεγάλες αρρυθμίες στις πληρωμές των τίμιων αγροτών και κτηνοτρόφων και σε μεγάλα πρόστιμα για τη χώρα μας. Παραδέχθηκε ότι θα έδινε λύση η ολοκλήρωση των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης και απολογήθηκε για το γεγονός ότι η "μεταρρυθμιστική" κυβέρνηση Μητσοτάκη, εδώ και 6,5 χρόνια, άφησε το θέμα να πελαγοδρομεί μεταξύ των Περιφερειών και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ο κ. Γεωργαντάς έχασε την ψυχραιμία του και κρύφτηκε πίσω από γενικολογίες όταν ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Βασίλης Κόκκαλης ανέδειξε την Υπουργική Απόφαση με την οποία και κατά τη θητεία του νομιμοποιήθηκαν τα εικονικά ιδιωτικά βοσκοτόπια και «κτηνοτρόφοι» συνέχισαν να παίρνουν επιδοτήσεις με πλαστές δηλώσεις βοσκοτόπων και μετά το 2022, αρκεί να διαθέτουν μόλις 100 αιγοπρόβατα δηλωμένα και τζίρο μόνο 2.000 ευρώ το χρόνο! Το "γαλάζιο" σκάνδαλο καλύπτει όλες τις θητείες των υπουργών του Μητσοτάκη, όσο κι αν προσπαθούν κάποιοι να πείσουν για το αντίθετο.

Ο κ. Γεωργαντάς προσπάθησε να κρατήσει ασφαλείς αποστάσεις από τους προκατόχους ή τους διαδόχους του στη θέση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αλλά και από τα "γαλάζια" στελέχη που εμπλέκονται στο σκάνδαλο και τους σοκαριστικούς διαλόγους των επισυνδέσεων.

Άφησε σαφείς αιχμές κατά κ. Αυγενάκη για την αποδέσμευση των "ύποπτων" ΑΦΜ λέγοντας ότι "ο υπουργός δεν έχει την δυνατότητα να δώσει το εντέλλεσθε". Τον "άδειασε" επίσης και για τον "γαλάζιο" κομματάρχη "Φραπέ" καθώς, όπως είπε, ο ίδιος αποθάρρυνε τον Γ. Ξυλούρη να μπαινοβγαίνει στο υπουργείο με τον αέρα που το έκανε στη συνέχεια, επί θητείας Αυγενάκη.

Πήρε απόσταση και από τη ρύθμιση του 2021, επί υπουργίας Λιβανού, με την οποία αφαιρέθηκαν οι περιορισμοί που προέβλεπαν ότι οι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι μπορούσαν να λαμβάνουν βοσκότοπους μόνο εντός της Ηπειρωτικής Ελλάδας. Η αλλαγή αυτή επέτρεψε σε Κρητικούς κτηνοτρόφους να λαμβάνουν επιδοτούμενα βοσκοτόπια εκτός Κρήτης, δημιουργώντας "ανισότητες και στρεβλώσεις".

Ο κ. Γεωργαντάς "άδειασε" εμφατικά και τον κ. Μελά για τις συνομιλίες που θυμίζουν υπόκοσμο. Τις οποίες ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε.

Δεν προσπάθησε να διαψεύσει την υπονόμευση και "χαλάρωση" της διαδικασίας των ελέγχων επί των ημερών του Φάνη Παππά, νυν βουλευτή της ΝΔ και πρώην πρόεδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 10/11/20-22/3/21.

Τέλος, δεν έδωσε πειστική απάντηση για την ΚΥΑ με την οποία αποφασίστηκε η μη εφαρμογή της εξαίρεσης της έκτασης των ιδιωτικών βοσκοτόπων από την ανάγκη κατανομής δημόσιων βοσκοτόπων για την ενεργοποίηση των βοσκοτοπικών δικαιωμάτων, τη στιγμή μάλιστα που υπήρχε η υπόνοια και εκκρεμούσαν έλεγχοι για εκατοντάδες φυσικά πρόσωπα που δήλωναν παράνομα ιδιωτικούς βοσκότοπους και θεμελίωναν παράνομα δικαιώματα από το Εθνικό Απόθεμα.

Ο πρώην Υπουργός αποκάλυψε ότι είχε ζητήσει πειθαρχικό έλεγχο για στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ λόγω πλημμελούς εκτέλεσης των καθηκόντων τους και παρόλα αυτά τα εν λόγω στελέχη ακόμα παραμένουν στη θέση τους!» λένε οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ και καταλήγουν:

«Τελικά, ο κ. Γεωργαντάς, επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά, ότι στο μόνο θέμα που η κυβέρνηση Μητσοτάκη επέδειξε αξιοθαύμαστη συνέπεια στον πρωτογενή τομέα, ήταν στο διαρκές και αδιάλειπτο "γαλάζιο" σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Πηγή: skai.gr

