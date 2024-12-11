Ο ΣΥΡΙΖΑ «ανοίγεται», αλλά η Νέα Αριστερά προβληματίζεται

Του Αντώνη Αντζολέτου

Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αποφασισμένος να ακολουθήσει μια πολιτική ανοιγμάτων το επόμενο διάστημα. Αυτό περιλαμβάνει και τη Νέα Αριστερά και τον τόνο έχει δώσει αρκετές φορές ο Σωκράτης Φάμελλος με τις παρεμβάσεις του. Ήδη μια πρώτη ευκαιρία για συνύπαρξη των πρώην συντρόφων θεωρείται η πρόταση του Αλέξη Χαρίτση για τον Χρήστο Ράμμο ως υποψήφιο πρόεδρο της Δημοκρατίας από τις προοδευτικές δυνάμεις της Βουλής. Ο νέος εκπρόσωπος τύπου, της Κουμουνδούρου, Γιώργος Καραμέρος, μιλώντας στο MEGA ανέφερε «φωτογραφίζοντας» τη Νέα Αριστερά: «υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής των πολιτικών συσχετισμών το επόμενο διάστημα προκειμένου να υπάρξει μια κοινοβουλευτική ομάδα ισχυρή της σύγχρονης Αριστεράς που θα έχει όχι μόνο στην κοινωνία τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά και στη Βουλή».

Δεν υπάρχει περίπτωση – αν οι εξελίξεις δεν είναι «κοσμογονικές» - στην τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο οι βουλευτές της Νέας Αριστεράς να επιστρέψουν στον ΣΥΡΙΖΑ ώστε να επανακάμψει αριθμητικά στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Όπως δημοσίευσε η «Καθημερινή της Κυριακής» το μόνο που συζητούν στα Πατήσια σε σχέση με την Κουμουνδούρου είναι πως σε περίπτωση που οι κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες το απαιτήσουν, η σύναψη μιας προγραμματικής συμφωνίας που θα μπορούσε να «σφραγιστεί» είτε με τη δημιουργία μιας κοινής επιτροπής ή μιας διακήρυξης.

Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος μιλώντας λίγο πριν τα μεσάνυχτα στο Attica εμφανίστηκε αρκετά σκεπτικός τονίζοντας πως σε ζητήματα όπως το φορολογικό, αλλά και για τα εξοπλιστικά του προϋπολογισμού - που δεν θα τα ψηφίσει η Νέα Αριστερά - θα πρέπει να υπάρχει σύγκληση. Προχώρησε ωστόσο σε μια δήλωση που θα συζητηθεί: «Είναι προβληματική η κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ γιατί ήταν προβληματικό και πως διώξανε τον κ.Κασσελάκη. Δεν ήταν δημοκρατικό αυτό που έγινε, ήταν μια φράξια φάνηκε που είπε πως ό,τι και να γίνει αυτός ο άνθρωπος δεν θα είναι υποψήφιος. Ξέρετε δεν είμαι υποστηρικτής του κ.Κασσελάκη όμως από την άλλη πλευρά ο τρόπος που δεν του επετράπη να είναι υποψήφιος δεν το λες και υπόδειγμα δημοκρατικών διαδικασιών».

Ο Νίκος Βούτσης στο KONTRA μίλησε για γενικότερες συνεργασίες τονίζοντας πως σε διμερές επίπεδο είναι ασύμβατα δύσκολος ο κοινός δρόμος με τον ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνοντας πως είναι πολυμερές ζήτημα η ανασυγκρότηση της Αριστεράς. Συμπλήρωσε πως «στη διετία αν υπάρξουν οι προγραμματικές συγκλήσεις πάνω σε κρίσιμα ζητήματα για παράδειγμα στο θέμα των εξοπλιστικών δαπανών που είναι και από τα πιο δύσκολα - και αυτό θα κριθεί την Κυριακή το βράδυ - σε μεγάλα θέματα οικονομίας, θεσμικά ζητήματα κλπ όχι μόνο δεν αποκλείουμε εργαζόμαστε για να υπάρχουν μέσα από τη διακριτή θέση της Νέας Αριστεράς και των άλλων δυνάμεων - δεν θέτουμε ζητήματα συγχωνεύσεων - να υπάρχουν συγκλήσεις προγραμματικές για τη διαμόρφωση εναλλακτικής πρότασης».

Επιμύθιο: για την πολιτική των συνεργασιών γενικότερα είναι μακρύς ο δρόμος ακόμα. Και όλα θα κριθούν από τα προγράμματα και τις συνεννοήσεις που μπορεί να υπάρξουν, αλλά και από τα δημοσκοπικά δεδομένα που θα εμφανίζουν τα κόμματα σχεδόν ένα χρόνο πριν από τις εκλογές.

Πηγή: skai.gr

