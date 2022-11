ΥΠΕΞ: Συλλυπητήριο μήνυμα για τη φονική κατολίσθηση στην Ίσκια

Τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του θύματος από την κατολίσθηση στην Ίσκια της Ιταλίας, εκφράζει το υπουργείο Εξωτερικών με ανάρτησή του στο Twitter.

«Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του θύματος της κατολίσθησης στην Ischia της Ιταλίας. Σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, οι σκέψεις μας είναι στους αγνοούμενους, τους τραυματίες και τα σωστικά συνεργεία. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας με τον λαό και την κυβέρνηση της φίλης μας Ιταλίας», αναφέρει στην ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών.

Heartfelt condolences to the family of the victim of the landslide in #Ischia, Italy. At this difficult time, our thoughts go out to the missing, the injured & the rescue crews. We extend our solidarity w/ the people & Government of our friend #Italy pic.twitter.com/iC9WgWr7Zb