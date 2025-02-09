Λογαριασμός
Συγχαρητήρια ανάρτηση του ΥΠΕΞ στο Λίβανο για τον σχηματισμό κυβέρνησης

ΥΠΕΞ

Το Υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε τα συγχαρητήρια του για τον σχηματισμό κυβέρνησης στη Λίβανο, καθώς και στον νέο ΥΠΕΞ της χώρας, στον οποίο ευχήθηκε κάθε επιτυχία. Σε ανάρτηση του στο Χ το ΥΠΕΞ ανέφερε:

«Απευθύνουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια στον #Lebanon για το σχηματισμό της νέας κυβέρνησης.

Ευχόμαστε ιδιαίτερα στον Youssef Rajji, Υπουργό Εξωτερικών και Μεταναστών, πλήρη επιτυχία στην αποστολή του, εκπληρώνοντας τις προσδοκίες του λαού του Λιβάνου για ειρήνη, σταθερότητα και ευημερία.»

Πηγή: skai.gr

