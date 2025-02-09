Συγχαρητήρια ανάρτηση του ΥΠΕΞ στο Λίβανο για τον σχηματισμό κυβέρνησης

Το Υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε τα συγχαρητήρια του για τον σχηματισμό κυβέρνησης στη Λίβανο, καθώς και στον νέο ΥΠΕΞ της χώρας, στον οποίο ευχήθηκε κάθε επιτυχία. Σε ανάρτηση του στο Χ το ΥΠΕΞ ανέφερε:

«Απευθύνουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια στον #Lebanon για το σχηματισμό της νέας κυβέρνησης.

Ευχόμαστε ιδιαίτερα στον Youssef Rajji, Υπουργό Εξωτερικών και Μεταναστών, πλήρη επιτυχία στην αποστολή του, εκπληρώνοντας τις προσδοκίες του λαού του Λιβάνου για ειρήνη, σταθερότητα και ευημερία.»

We extend our warmest congratulations to #Lebanon on forming the new government.



We especially wish Youssef Rajji, Minister of Foreign Affairs and Emigrants, complete success in his mission, fulfilling the aspirations of the people of Lebanon for peace, stability,and prosperity. pic.twitter.com/yZoNdo99tF — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) February 9, 2025

Πηγή: skai.gr

