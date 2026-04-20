Στροφή στην καθημερινότητα για το ΠΑΣΟΚ - Ποια ονόματα παίζουν για το Πολιτικό Συμβούλιο - Γρίφος η επιλογή γραμματέα

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Στροφή στην καθημερινότητα θα επιχειρήσει το ΠΑΣΟΚ, που μετά την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στην προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή, αλλά και την παραίτηση Λαζαρίδη από την θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης μετρά νίκες με τα στελέχη της πράσινης παράταξης να περιμένουν την καταγραφή στο ταμείο δηλαδή στις δημοσκοπήσεις.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης αύριο, Τρίτη θα βρεθεί στη Λέσβο ώστε να ενημερωθεί από πρώτο χέρι για τα προβλήματα των κτηνοτρόφων λόγω του αφθώδους πυρετού, ενώ την Πέμπτη αναμένεται και πάλι να δώσει το παρών στη Βουλή καθώς, όπως αναφέρουν πληροφορίες, το ΠΑΣΟΚ προετοιμάζεται να καταθέσει τροπολογία για έκτακτη φορολόγηση των τραπεζών και ο πρόεδρος επιθυμεί να την στηρίξει με την παρουσία του στην Ολομέλεια.

Η επίθεση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης προς την κυβέρνηση θα ενταθεί, με δεδομένο ότι η Χαριλάου Τρικούπη έχει, όπως εκτιμάται, κατακτήσει την θέση στο δίπολο και στοχεύει να αναδείξει ποια είναι η δύναμη που μπορεί να φέρει την ανατροπή και την πολιτική αλλαγή.

Στον σχεδιασμό του κόμματος είναι συνεχείς παρεμβάσεις μέσα και έξω από τη Βουλή για μια σειρά από θέματα που αγγίζουν την καθημερινότητα του πολίτη όπως η οικονομία, η ακρίβεια και η αισχροκέρδεια.

Την ίδια ώρα μπαίνουν οι τελευταίες πινελιές για την κατάθεση του αιτήματος για την σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ και η πρόταση για την σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές είναι ένα ακόμα όπλο στη φαρέτρα του Νίκου Ανδρουλάκη, που αναμένεται να ενεργοποιηθεί.

Κεντρική Επιτροπή - Πολιτικό Συμβούλιο και ο γρίφος με τον γραμματέα

Με την επιστροφή του από την Βαρκελώνη όπου παραβρέθηκε στην εναρκτήρια Παγκόσμια Προοδευτική Κινητοποίηση και είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει απόψεις για την επόμενη μέρα της Ευρώπης με Ευρωπαίους Σοσιαλιστές όπως Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ και την επικεφαλής της ευρωομάδας των Σοσιαλιστών Ιράτσε Γκαρσία, ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει να λύσει τον γρίφο με την επιλογή γραμματέα του κόμματος.

Εκκρεμεί η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής που προέκυψε μετά την ψηφοφορία που διεξήχθη στο συνέδριο του κόμματος και η εκλογή του νέου Πολιτικού Συμβουλίου που θα απαρτίζεται από 23 μέλη.

Φαίνεται ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προσανατολίζεται σε Πολιτικό Συμβούλιο σύνθεσης που θα στείλει το μήνυμα της ενότητας μέσα και έξω από την παράταξη. Ο Χάρης Δούκας, η Άννα Διαμαντοπούλου, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης που βγήκε ενισχυμένος από το Συνέδριο, ο Παύλος Γερουλάνος αλλά και ο Μιχάλης Κατρίνης φιγουράρουν στα ονόματα που βρίσκονται στο τραπέζι για τη συμμετοχή στο κορυφαίο όργανο του κόμματος, αλλά και ο μέχρι σήμερα γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Ανδρέας Σπυρόπουλος.

Από την προεδρική φρουρά παίζουν και τα ονόματα του πρώτου σε σταυρούς στην Κεντρική Επιτροπή Λευτέρη Καρχιμάκη, του Θανάση Γλαβίνα αλλά και του Κώστα Τσουκαλά, που βεβαίως φιγουράρουν στην λίστα και των πιθανών υποψηφίων και για την θέση του γραμματέα, με "αγκάθι" να αποτελεί το ασυμβίβαστο που ψηφίστηκε στο συνέδριο για την θέση γραμματέα με την υποψηφιότητα στις εκλογές με σταυρό.

Το όνομα του γραμματέα Κ.Ο.Ε.Σ Γιάννη Βαρδακαστάνη ακούγεται επίσης το τελευταίο διάστημα για την θέση κλειδί που θα οδηγήσει το κόμμα στις εθνικές εκλογές, όπως και του Νίκου Μήλη, ωστόσο φαίνεται ότι ο πρόεδρος δεν έχει λάβει τις τελικές αποφάσεις.

Από το στρατόπεδο του Μανώλη Χριστοδουλάκη, ισχυρές πιθανότητες να προταθούν για μια θέση στο Πολιτικό Συμβούλιο έχουν ο Φίλιππος Σαχινίδης, η Τόνια Αντωνίου και ο Βασίλης Κεγκέρογλου και από την πλευρά Γερουλάνου η Έφη Χαλάτση.





