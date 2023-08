Στο τελευταίο «αντίο» του πρώην αντιδημάρχου Χανίων ο Κυριάκος Μητσοτάκης Πολιτική 12:53, 07.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

15

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Στον ναό του Αγίου Νικολάου στη Σπλάντζια, συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν τον επί χρόνια αντιδήμαρχο και στέλεχος της τοπικής αυτοδιοίκησης στα Χανιά, Γιώργο Κουκλάκη