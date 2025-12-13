Στις ΗΠΑ για συναντήσεις μεταβαίνει ο Άδωνις Γεωργιάδης

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης θα μεταβεί σήμερα, Σάββατο 13 Δεκεμβρίου στις ΗΠΑ, στο πλαίσιο προγραμματισμένης επίσκεψής του στη Νέα Υόρκη και στην Ουάσινγκτον.



Ειδικότερα, ο Υπουργός Υγείας:

- Τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου θα επισκεφθεί το Νοσοκομείο Memorial, στη Νέα Υόρκη.



- Την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου θα είναι κεντρικός ομιλητής στην ετήσια εκδήλωση των American Friends of ANU - Museum of the Jewish People μαζί με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά, στο πλαίσιο του Χανουκά (Hanukkah).



- Την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου θα επισκεφθεί την Ουάσινγκτον, όπου θα έχει συναντήσεις με μέλη του Κογκρέσου και κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.