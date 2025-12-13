Λογαριασμός
Στις ΗΠΑ για συναντήσεις μεταβαίνει ο Άδωνις Γεωργιάδης

Την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου θα επισκεφθεί την Ουάσινγκτον, όπου θα έχει συναντήσεις με μέλη του Κογκρέσου και κυβερνητικούς αξιωματούχους

Άδωνις Γεωργιάδης

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης θα μεταβεί σήμερα, Σάββατο 13 Δεκεμβρίου στις ΗΠΑ, στο πλαίσιο προγραμματισμένης επίσκεψής του στη Νέα Υόρκη και στην Ουάσινγκτον.
 
Ειδικότερα, ο Υπουργός Υγείας:  

- Τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου θα επισκεφθεί το Νοσοκομείο Memorial, στη Νέα Υόρκη.
 
- Την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου θα είναι κεντρικός ομιλητής στην ετήσια εκδήλωση των American Friends of ANU - Museum of the Jewish People μαζί με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά,  στο πλαίσιο του Χανουκά (Hanukkah).
 
- Την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου θα επισκεφθεί την Ουάσινγκτον, όπου θα έχει συναντήσεις με μέλη του Κογκρέσου και κυβερνητικούς αξιωματούχους.

