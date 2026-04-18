Στην προεκλογική ατζέντα η Συνταγματική Αναθεώρηση

Της Δώρας Αντωνίου

Η επιλογή του πρωθυπουργού να ανοίξει κατά την προχθεσινή συζήτηση στη Βουλή το θέμα της Συνταγματικής Αναθεώρησης και το χρονοδιάγραμμα που έθεσε, σύμφωνα με το οποίο τον επόμενο μήνα το κυβερνών κόμμα θα καταθέσει τις προτάσεις του στο δημόσιο διάλογο, συνδέονται με το γεγονός ότι η χώρα έχει εισέλθει σε προεκλογική περίοδο. Η επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να ενταχθούν στον προεκλογικό διάλογο τα ζητήματα που συνδέονται με τη Συνταγματική Αναθεώρηση, με μια ξεκάθαρη στόχευση: να φανεί μέσα από τη συζήτηση που θα γίνει ποιο κόμμα διαθέτει τις πιο προωθημένες ιδέες και την βούληση να ενσωματώσει στο Σύνταγμα εκείνες τις αλλαγές που επιτάσσει η σύγχρονη πραγματικότητα και οι προκλήσεις που αναδύονται.

Είναι ένας τρόπος για να χαράξει η κυβέρνηση μια διαχωριστική γραμμή απέναντι στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το αφήγημα που ξεδιπλώνεται είναι ότι το κυβερνών κόμμα αφουγκράζεται τις ανάγκες της εποχής, βλέπει μπροστά στις προκλήσεις των χρόνων που έρχονται και σπεύδει να απαντήσει σε αυτές ενσωματώνοντας τις κατάλληλες αλλαγές στον καταστατικό χάρτη της χώρας. Μέσα από τη συζήτηση που θα ανοίξει, θα επιδιωχθεί να φανεί ότι η Ν.Δ. έχει σχέδιο, έχει προτάσεις και ιδέες και ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ιδιαίτερα το ΠΑΣΟΚ, που φάνηκε στη συζήτηση της Πέμπτης ότι πρωτίστως προς αυτό απευθύνεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μένει προσκολλημένο σε παρωχημένες ιδέες.

Η ονομαστική αναφορά στο ΠΑΣΟΚ, όσον αφορά τη συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, κάθε άλλο παρά τυχαία είναι. Ο χώρος του πολιτικού Κέντρου παραμένει μια δεξαμενή στην οποία το κυβερνών κόμμα προσβλέπει για να ενισχύσει τα ποσοστά του. Είναι, επίσης, το κατεξοχήν ακροατήριο που παρακολουθεί τη συζήτηση για μεταρρυθμίσεις και για τις προοπτικές που μπορούν να διαμορφωθούν για τη χώρα. Και απέναντι σε αυτό το ακροατήριο βασικός αντίπαλος είναι το ΠΑΣΟΚ.

«Συνταγματική Αναθεώρηση. Κύριε Ανδρουλάκη, δεν θα κρυφτείτε πίσω από το ζήτημα αυτό, διότι η συζήτηση θα ξεκινήσει και τα μέλη σας θα βρεθούν στην Επιτροπή. Και εκεί κάποια στιγμή εσείς αλλά και η Κοινοβουλευτική σας Ομάδα θα κληθεί να ψηφίσει. Θα κληθεί να ψηφίσει ναι ή όχι στην αναθεώρηση του Άρθρου 16, για να τελειώσουμε επιτέλους με αυτό το αδιανόητο κρατικό μονοπώλιο στην ανώτατη εκπαίδευση» είπε στην τριτολογία του στη συζήτηση της Πέμπτης ο κ. Μητσοτάκης. Πάνω σε αυτό τον άξονα θα επιδιώξει η κυβερνητική πλειοψηφία να πιέσει το κόμμα της αντιπολίτευσης. Να το εμφανίσει ότι αρνείται να συμπορευτεί και να στηρίξει κινήσεις που οδηγούν στην πρόοδο της χώρας και τον απεγκλωβισμό από αγκυλώσεις του παρελθόντος και ότι επί της ουσίας αδυνατεί να λειτουργήσει διαφορετικά, διότι είναι ένα κόμμα προσκολλημένο στα δεδομένα μιας άλλης εποχής και εγκλωβισμένο σε παρωχημένες ιδέες.

Βεβαίως, για την κυβερνητική πλειοψηφία η επιδίωξη να εστιασθεί η πολιτική συζήτηση το επόμενο διάστημα στη Συνταγματική Αναθεώρηση εμπεριέχει και την επιδίωξη να μετατοπισθεί το ενδιαφέρον από το δύσκολο πεδίο των σκανδάλων και μιας σειράς επίμονων προβλημάτων που κυριαρχούν, όπως η ακρίβεια, και να περάσει στο πολιτικά ανώδυνο και ίσως ευνοϊκό πεδίο των αλλαγών στο Σύνταγμα.

Είναι μια απόλυτα κατανοητή επιλογή, δεν είναι ωστόσο βέβαιο ότι οι τρέχουσες εξελίξεις θα καταστήσουν εφικτή την προσπάθεια απεγκλωβισμού από τα δύσκολα θέματα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.