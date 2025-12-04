Του Γιάννη Ανυφαντή

Σε κλίμα έντασης συνεδριάζει από το πρωί η εξεταστική επιτροπή για την ΟΠΕΚΕΠΕ με τον αναπληρωτή γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Μπουνάκη να καταθέτει, μετά τα δημοσιεύματα που ήρθαν στο φως, σύμφωνα με τα οποία, είχε δηλώσει ως ιδιωτικές δημόσιες εκτάσεις στη λίμνη Κάρλα.

Ο μάρτυρας αρνήθηκε κατηγορηματικά όσα του αποδίδονται το τελευταίο διάστημα, δείχνοντας μάλιστα σχετικούς χάρτες που αποδεικνύουν σύμφωνα με τον ίδιο ότι ««το επίμαχο αγροτεμάχιο δεν είναι μέσα στη λίμνη». «Δεν είναι δημόσιες αυτές οι εκτάσεις. Το σύστημα το ΟΠΕΚΕΠΕ δεν επιτρέπει τη δήλωση δημόσιων εκτάσεων. Δεν σε αφήνει το σύστημα να το δηλώσεις», υποστήριξε. Μάλιστα ο κ. Μπουνάκης δήλωσε πως άλλα 5 ΚΥΔ από την Κρήτη δήλωναν εκτάσεις στη λίμνη Κάρλα και πως «συνολικώς 35 ΚΥΔ σε όλη την Ελλάδα δήλωσαν 1200 στρέμματα με online δηλώσεις».

Όπως παραδέχτηκε ο κ. Μπουνάκης παραμένει αναπληρωτής γραμματέας αγροτικής ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ, προσθέτοντας πως είναι στο ΠΑΣΟΚ από 15 χρονών και δηλώνει φίλος και υποστηρικτής του Νίκου Ανδρουλάκη.

Λαζαρίδης: «Σας πιάσαμε με τη γίδα στην πλάτη!»

Το θερμόμετρο πάντως ανέβηκε κατακόρυφα όταν ρωτήθηκε από τον εισηγητή της ΝΔ, Μακάριο Λαζαρίδη αναφορικώς με τη μισθώτρια των επίμαχων εκτάσεων στην Κάρλα:

Λαζαρίδης: Γνωρίζετε ότι την ώρα που δηλώνει στη λίμνη Kάρλα ενιαίο αγροτεμάχιο 338 στρεμμάτων στην Κρήτη δηλώνει μόνο 9 στρέμματα ελιές; Δεν θα έπρεπε να ελέγξετε τοπογραφικό διάγραμμα;

Μπουνάκης: Εγώ δεν είμαι ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για αυτά τα θέματα. Δεν παραλαμβάνω ο ίδιος τις αιτήσεις. Όχι, δεν κατατέθηκε τοπογραφικό.

Λαζαρίδης: Γιατί;

Μπουνάκης: Γιατί η διαδικασία προβλέπει ότι η αίτηση γίνεται με ευθύνη του παραγωγού. Είτε καταθέτει είτε επιδεικνύει στον χάρτη το αγροτεμάχιο. Από τη στιγμή που δέχεται το σύστημα ότι αυτή η αίτηση είναι σωστή προχωρά η πληρωμή.

Λαζαρίδης: Φαντάζομαι ότι στα σεμινάρια σας μαθαίνουν να ξεχωρίζετε λίμνη από χωράφι.

Μπουνάκης: Βεβαίως, βεβαίως.

Η κατάθεση εκτροχιάστηκε όταν ο Μακάριος Λαζαρίδης ρώτησε για τη συνεργασία του ΚΥΔ του μάρτυρα με τον Μιχάλη Κουτσάκη, ο οποίος εμπλέκεται στο κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων στα Γιαννιτσά, με τον Νίκο Μπουνάκη να υποστηρίζει πως «βρίσκεται στη φυλακή για ζητήματα που δεν έχουν καμία σχέση με τη συνεργασία μας».

«Ο στενός σας συνεργάτης κατηγορείται για ψευδώς δηλωθέντα αγροτεμάχια (μισθωτήρια) για την περίοδο που ήταν συνεργάτης σας. Για ποιο λόγο μεταφέρετε χρήματα στον κύριο Κουτσάκη εκτός της μισθοδοσίας του;» τον ρώτησε ο εισηγητής της ΝΔ, με εκείνον να απαντά πως «τα χρήματα αυτά είναι οι συμβάσεις που είχαμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ» και πως «όλα είναι τιμολογημένα και κατατεθειμένα στην εφορία».

«Έχετε πιαστεί ψευδόμενος. Σας πιάσαμε με τη γίδα την πλάτη! Είναι στενός σας συνεργάτης και είναι στη φυλακή σήμερα!» ανέφερε ο Μακάριος Λαζαρίδης. «Λέτε ότι εγώ θα πάω μέσα; Μιλάω για μια εγκληματική οργάνωση», φώναξε ο μάρτυρας με την αντιπρόεδρο της επιτροπής Μαρία Συρεγγέλα να τον ανακαλεί στην τάξη απαντώντας του πως «εδώ δεν κάνουμε συνδικαλισμό».

«Ένας Γιάννης Κυριακάκης ήταν συνεργάτης σας; Εκκρεμεί δικογραφία με κακουργηματική πράξη; Για κλεμμένες σφραγίδες», επανήλθε ο Μακάριος Λαζαρίδης με τον με τον κ. Μπουνάκη να απαντά πως σταμάτησε τη συνεργασία μαζί του καθώς είχαν δικαστική διαμάχη για οικονομικά θέματα.

Αποστολάκη: Στη θέση σας αν τα έσοδά μου από το ΚΥΔ αντιστοιχούσαν στο 3-5% θα το έκλεινα.

Απαντώντας πάντως στην εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη, τόνισε ότι ο κ. Κουτσάκης έκανε «απλές δηλώσεις» στο ΚΥΔ του δεν ασχολούταν «με το να φτιάχνει μισθωτήρια». «Δεν είχα ένδειξη ότι οι αιτήσεις αυτές είχαν πρόβλημα, από τη στιγμή που πληρώνονταν από ΟΠΕΚΕΠΕ, τα μισθωτήρια δεν ήταν χειρόγραφα είχαν περάσει από ΑΑΔΕ» τόνισε, με την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ να σχολιάζει: «Αν εγώ είχα μια εταιρία που τα έσοδα από το ΚΥΔ μου αντιστοιχούν στο 3-5% θα το έκλεινα».

Πηγή: skai.gr

