ΣΥΡΙΖΑ: Να αφήσει ο κ. Κικίλιας τα επικοινωνιακά τερτίπια

Σκληρή κριτική στον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Κικίλια, ασκεί με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ, για τις «ελλείψεις» του Πυροσβεστικού Σώματος αλλά και για την «επικοινωνιακή διαχείριση των πυρκαγιών».

Συγκεκριμένα, η Κουμουνδούρου αναφέρει: «Εν μέσω μιας δύσκολης αντιπυρικής περιόδου, ο αρμόδιος υπουργός κ. Κίκιλιας αντί να φροντίσει για την κάλυψη των τεράστιων ελλείψεων που αντιμετωπίζει το Πυροσβεστικό Σώμα σε έμψυχο δυναμικό αλλά και σε εξοπλισμό, επιδίδεται σε επικοινωνιακά τερτίπια. Την περασμένη Τετάρτη έσπευσε να διακινήσει fake news, "βαφτίζοντας" εμπρηστές δύο πολίτες που επιχείρησαν να κατασβέσουν την πυρκαγιά στη Λεωφόρο Βάρης-Κορωπίου στην έναρξη της εκδήλωσής της.

Και χθες το βράδυ, μετά τον περιορισμό της πυρκαγιάς στην Κερατέα, έσπευσε με αναρτήσεις στο Facebook να μοιράζει συγχαρητήρια στο Πυροσβεστικό Σώμα, το οποίο δίνει μια άνιση μάχη όλες αυτές τις ημέρες.

Το καλύτερο που έχει να κάνει ο κ. Κικίλιας για τις γυναίκες και τους άνδρες της Υπηρεσίας είναι να λύσει άμεσα τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν, για τα οποία ευθύνεται ο ίδιος και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

