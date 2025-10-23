Λογαριασμός
Σε θετικό κλίμα η συνάντηση αντιπροσωπειών Ελλάδας – Τουρκίας για τα ΜΟΕ

 Οι αντιπροσωπείες αποτελούνταν από Πρέσβεις, ανώτατους και ανώτερους αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλους αξιωματούχους των δύο κρατών

Σμύρνη: Πραγματοποιήθηκε η συνάντηση Ελλάδας – Τουρκίας για τα ΜΟΕ

Διεξήχθη σήμερα, Πέμπτη από τις αρμόδιες αντιπροσωπείες Ελλάδος – Τουρκίας, ο νέος κύκλος συζητήσεων σχετικά με τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ). Η συνάντηση έλαβε χώρα στη Σμύρνη, και φιλοξενήθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Δημοκρατίας της Τουρκίας.

Η συνάντηση διεξήχθη σε θετικό κλίμα, αναφέρει το υπουργείο Εθνικής Άμυνας

 Οι αντιπροσωπείες αποτελούνταν από Πρέσβεις, ανώτατους και ανώτερους αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλους αξιωματούχους των δύο κρατών.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι δύο πλευρές προέβησαν σε αναλυτική ανασκόπηση των προηγουμένως συμφωνηθέντων Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης για το 2025 και συζήτησαν το πλαίσιο εφαρμογής για το 2026.

 Η επόμενη συνάντηση θα φιλοξενηθεί στην Ελλάδα.

