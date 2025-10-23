Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Στα συμπεράσματα η ελληνική πρόταση για κοινή αμυντική θωράκιση

Στο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την άμυνα και την ασφάλεια περιλαμβάνονται οι ελληνικές θέσεις για την προστασία και των νότιων συνόρων της Ευρώπης, όπως και η προώθηση της αντιπυραυλικής ασπίδας. Ο πρωθυπουργός εμφανίστηκε ικανοποιημένος, ωστόσο επιμένει στην ανάγκη έκδοσης ευρωομολόγου για τη χρηματοδότηση των έργων.

«Να εκφράσω επίσης την ικανοποίησή μου γιατί οι ελληνικές πρωτοβουλίες, οι οποίες είχαν παρουσιαστεί πριν από κάποιο διάστημα, όπως μία κοινή αντιπυραυλική θωράκιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φαίνεται να αποκτούν τη δική τους δυναμική και συμπεριλαμβάνονται στον οδικό χάρτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής.

Είναι άλλωστε πάγια η ελληνική θέση για την ισότιμη προστασία των κρατών μελών είτε αυτά βρίσκονται στα ανατολικά σύνορα με τη Ρωσία, είτε αντιμετωπίζουν απειλές στον Νότο.

Ο Πρωθυπουργός επιμένει και στην ανάγκη έκδοσης ευρωομολόγου που θα χρηματοδοτήσει έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

«Το επιχείρημά μου είναι πολύ απλό: αν η άμυνα είναι το υπέρτατο ευρωπαϊκό δημόσιο αγαθό, χρειαζόμαστε ευρωπαϊκές δομές και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για να αναπτύξουμε τις αμυντικές μας δυνατότητες (...) ας χρησιμοποιήσουμε τους ευρωπαϊκούς πόρους για να κάνουμε πράγματα που ενδεχομένως δεν έχουμε τη δυνατότητα να υλοποιήσουμε σε εθνικό επίπεδο» ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης στο Politico.

Στην ατζέντα του Συμβουλίου ήταν προγραμματισμένο να τεθεί και η ενέργεια, με τον Έλληνα Πρωθυπουργό να επιδιώκει την εξισορρόπηση των τιμών ενέργειας στη νοτιοανατολική Ευρώπη όπου είναι υψηλότερες σε σχέση με τα άλλα κράτη - μέλη.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναλάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις για το πώς μπορούμε συνολικά στην Ευρώπη να πετύχουμε χαμηλότερες τιμές ενέργειας, ώστε να μην υπάρχουν αυτές οι σημαντικές διαφοροποιήσεις, οι οποίες λειτουργούν εις βάρος κάποιων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης» τόνισε.

Στην ατζέντα, βρίσκεται επίσης το ζήτημα της στέγης.

Το ενδιαφέρον πλέον στρεφόταν στο δείπνο των ηγετών, το βράδυ της Πέμπτης, όπου πέραν του οικονομικού «μενού» παρουσία της επικεφαλής της ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ και του πρόεδρου του Eurogroup Πασκάλ Ντόναχιου ήταν πολύ πιθανό να συνεχιστεί ή «ακανθώδης» συζήτηση για την αξιοποίηση ή μη των παγωμένων ρωσικών κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση του Κιέβου.

