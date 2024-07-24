DW: Σκωπτική επίθεση Μιλιέτ στον Άδωνη Γεωργιάδη

Στόχος του Τούρκου αρθρογράφου οι δηλώσεις του υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη ότι μπορεί να φτάσουν ξαφνικά μια νύχτα στην Άγκυρα ελληνικά F-35, απαντώντας στις γνωστές δηλώσεις της τουρκικής πλευράς. Ο Τούρκος αρθρογράφος θεωρεί ότι «η απειλή του Έλληνα υπουργού είναι αδύνατον να υλοποιηθεί για τεχνικούς λόγους, επειδή η Ελλάδα θα αρχίσει να παραλαμβάνει τα F-35 το 2028 στη βάση του Αράξου, η ακτίνα μάχης τους είναι 1.081 χλμ από την απογείωση μέχρι τον στόχο και είναι αδύνατον να απογειωθούν από τον Άραξο, να πλήξουν την Άγκυρα και να επιστρέψουν χωρίς ανεφοδιασμό στον αέρα, καθώς η Ελλάδα δεν διαθέτει αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού».

Ο Σεντίρ γίνεται πιο προκλητικός στη συνέχεια, λέγοντας ότι «σε ένα περιβάλλον όπου ο Έλληνας υπουργός Υγείας δηλώνει ότι μπορεί να πλήξει την Άγκυρα με αεροπλάνα που δεν έχουν καν φτάσει ακόμη, αυτό πρόκειται για παρωδία και δεν μπορεί ο υπουργός αυτός να παρέχει τις απαραίτητες υπηρεσίες υγείας στον ελληνικό λαό». «Ως Τουρκία», αναφέρει, «μήπως πρέπει να βοηθήσουμε την Ελλάδα στις μεταμοσχεύσεις οργάνων, ιδίως στις μεταμοσχεύσεις εγκεφάλου;». Ο διευθυντής σύνταξης της Μιλιέτ δεν περιορίζεται στην κακοήθεια κατά του Έλληνα υπουργού, αλλά προχωρά περισσότερο, εξηγώντας ότι «όταν η Τουρκία έλεγε ότι μπορεί να έρθει ξαφνικά μια νύχτα, εννοούσε να έρθει στα νησιά, τα οποία θα έπρεπε να είναι άοπλα σύμφωνα με τις διεθνείς συμφωνίες, αλλά έχουν γίνει οπλοστάσια, και να τα αφοπλίσει».

«Πυρά» και κατά της Γερμανίας

Το άρθρο-λίβελλος επιτίθεται και κατά της Γερμανίας που παρεμποδίζει την πώληση Eurofighter στην Τουρκία, επειδή αυτό, ισχυρίζεται ο Τούρκος αρθρογράφος, «σημαίνει ότι τάσσεστε υπέρ της Αθήνας».



Από τα πυρά του Οζάι Σεντίρ δεν ξεφεύγει ούτε ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, για τον οποίον χρησιμοποιεί απαράδεκτες εκφράσεις. Όμως χαρακτηρίζει εξαιρετικά έξυπνο πολιτικό τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος όμως, κατά τον Σεντίρ, «θα πρέπει να προτιμά έναν έξυπνο εχθρό από έναν ανόητο φίλο».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.