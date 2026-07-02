Μηχανισμό προληπτικού ελέγχου για τη συνταγματικότητα ψηφισμένων νομοσχεδίων από το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο εισηγείται η Νέα Δημοκρατία, με την πρόταση αναθεώρησης του άρθρου 100 του Συντάγματος, το οποίο θα συζητηθεί στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος.

Η συγκεκριμένη πρόταση, εκ του περιεχομένου και της στόχευσής της, θέτει στο επίκεντρο και το ζήτημα της καλής νομοθέτησης. Η Νέα Δημοκρατία προτείνει η απόφαση περί συνταγματικότητας ψηφισμένου νομοσχεδίου να δεσμεύει όλα τα δικαστήρια κατά τον έλεγχο συνταγματικότητας.

Επίσης το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο να συγκροτείται από τους προέδρους του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, από δύο συμβούλους της Επικρατείας και δύο αρεοπαγίτες, που ορίζονται ως μέλη με κλήρωση κάθε τρία χρόνια και από δύο τακτικούς καθηγητές νομικών μαθημάτων των νομικών σχολών των πανεπιστημίων της χώρας, που ορίζονται ως μέλη με κλήρωση κάθε τρία χρόνια. Στο Δικαστήριο προεδρεύει ο αρχαιότερος από τους προέδρους του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Αρείου Πάγου.

Αντικείμενο της σημερινής συζήτησης στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος είναι η πρόταση αναθεώρησης για δύο ακόμα άρθρα. Του άρθρου 97 Σ, για την κατάργηση της ειδικής πρόβλεψης ως προς την εκδίκαση των πολιτικών εγκλημάτων από μικτά ορκωτά δικαστήρια, και του άρθρου 99 Σ για την κατάργηση του Δικαστηρίου Αγωγών Κακοδικίας και την ανάθεση των σχετικών αρμοδιοτήτων στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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