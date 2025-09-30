Αναφορά στο γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας κατέθεσε σήμερα, Τρίτη, ο επικεφαλής του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, ζητώντας τη διερεύνηση του πόθεν έσχες του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Λευτέρη Αυγενάκη, για το έτος 2023.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του κόμματος, η δήλωση περιουσιακής κατάστασης του κ. Αυγενάκη εμφανίζει έσοδα άνω του 1,2 εκατομμυρίου ευρώ, τα οποία, κατά το Κίνημα Δημοκρατίας, «δεν έχουν επαρκή εξήγηση». Στην αναφορά επισημαίνεται ότι τα ποσά αυτά εμφανίστηκαν κατά τη διάρκεια της υπουργικής του θητείας, περίοδο που ερευνάται και η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το Κίνημα Δημοκρατίας ζητά η έρευνα για το πόθεν έσχες να συσχετιστεί με την ποινική δικογραφία που έχει ήδη σχηματιστεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με στόχο, όπως αναφέρεται, «να διασφαλιστεί η πλήρης διαλεύκανση των πράξεων που σχετίζονται με τη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων».

Σε δηλώσεις του αμέσως μετά την κατάθεση της αναφοράς, ο κ. Κασσελάκης ανέφερε:

«Βλέπετε πίσω μου τα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και πάλι καλά που υπάρχει. Κατέθεσα, όπως υποσχέθηκα χθες, αναφορά για τον Λευτέρη Αυγενάκη, για τα έσοδα, χωρίς εξήγηση, που είναι πάνω από 1,2 εκατ. ευρώ για τη χρήση 2023, τότε που ήταν υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Όλα αυτά πρέπει να διερευνηθούν ως μέρος της δικογραφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Φτάνει πια η κοροϊδία με τα χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου».

