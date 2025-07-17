Πρωτόκολλο Τουριστικής Συνεργασίας με την Ιταλίδα ομόλογό της, κα Daniela Santanchè υπέγραψε, σήμερα στη Ρώμη, η Υπουργός Τουρισμού κα Όλγα Κεφαλογιάννη. Σκοπός του Πρωτοκόλλου είναι η επικαιροποίηση και ο εκσυγχρονισμός της διμερούς Συμφωνίας του 1986.

Το Πρωτόκολλο καλύπτει ένα ευρύ φάσμα συνεργασίας στους τομείς της ανταλλαγής τεχνογνωσίας, της προώθησης νέων τουριστικών προϊόντων και της ενίσχυσης ειδικών μορφών τουρισμού, όπως ο αγροτουρισμός, ο γαστρονομικός τουρισμός και ο οινοτουρισμός αλλά και της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Η κα Κεφαλογιάννη τόνισε ότι το Πρωτόκολλο αυτό αποτελεί στρατηγικό εργαλείο για την ελληνο-ιταλική τουριστική συνεργασία, αλλά και βάση για έναν πιο ενεργό ρόλο των δύο χωρών στην προώθηση μιας συνεκτικής και ισχυρής Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τον βιώσιμο τουρισμό. Όπως επεσήμανε, η Ελλάδα και η Ιταλία είναι δύο από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως και η συνεργασία τους αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα στο ευρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο.

Κατα τη διάρκεια της συνάντησής τους οι δύο Υπουργοί συζήτησαν και την περαιτέρω διεύρυνση και εμβάθυνση των τουριστικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, την από κοινού προσπάθεια για την περαιτέρω ανάδειξη του τουρισμού ως πολιτικής προτεραιότητας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η κα Κεφαλογιάννη πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στη Ρώμη, μετά από επίσημη πρόσκληση της Ιταλίδας ομολόγου της προκειμένου να συμμετάσχει στο Φόρουμ για τον Τουρισμό Ιταλίας-Βαλκανίων σε επίπεδο Υπουργών όπου θα συζητηθούν η ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας στον τουρισμό και η αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων στην περιοχή των Βαλκανίων και των χωρών της Αδριατικής.

