Ανδρουλάκης: «Ο ΟΟΣΑ αποδομεί το κυβερνητικό αφήγημα περί μείωσης των φορολογικών βαρών στις οικογένειες με παιδιά»

Στο πλαίσιο της συνέντευξης του στον δημοσιογράφο Σωτήρη Πολύζο στον τηλεοπτικό σταθμό TRT ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, αποδόμησε τη φορολογική πολιτική της κυβέρνησης απέναντι στις οικογένειες με παιδιά.

«Βγήκε ο ΟΟΣΑ και εξέθεσε ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση. Είμαστε η χώρα που έχει μία από τις τρεις χειρότερες φορολογικές αντιμετωπίσεις της οικογένειας μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ. Είμαστε 9% παραπάνω από τον μέσο όρο στη φορολόγηση της οικογένεια, μολονότι έχουμε οξύ δημογραφικό πρόβλημα» σημείωσε χαρακτηριστικά. Οι πλούσιοι επί διακυβέρνησης Μητσοτάκη έγιναν ζάμπλουτοι, η μεσαία τάξη φθίνει λόγω της ακρίβειας και οι φτωχοί είναι σε απόλυτη απελπισία» σχολίασε επιπλέον.

Σχετικά με τα επεισόδια στη Νομική Σχολή, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι «άλλο άσυλο ιδεών και άλλο άσυλο τραμπουκισμών. Εδώ είμαστε κράτος» και κατέδειξε την αποτυχία της κυβέρνησης, που συνέστησε σώμα πανεπιστημιακής αστυνομίας, το οποίο κατήργησε άρον άρον.

«Θυμηθείτε τι είχαμε ακούσει -και εγώ προσωπικά- από τα γνωστά "παπαγαλάκια" της Νέας Δημοκρατίας, όταν έλεγα ότι η πανεπιστημιακή αστυνομία θα αποτύχει παταγωδώς. Εμείς είχαμε προτείνει το μοντέλο που εφαρμόζεται στην Ευρώπη, να μπαίνουν με κάρτα οι φοιτητές, να υπάρχουν σεκιούριτι που θα ελέγχουν ποιοι μπαίνουν και βγαίνουν στα πανεπιστήμια, να μην είναι "μπάτε, σκύλοι, αλέστε". Όχι να δώσουμε τόσα λεφτά να κάνουμε ένα σώμα που επί της ουσίας δεν μπορούσε να επιτελέσει το έργο αυτό. Ποιος πλήρωσε τα χρήματα αυτά; Ο κ. Μητσοτάκης; Ο λαός τα πλήρωσε».

Ως προς τα ελληνοτουρκικά και την πόντιση του ηλεκτρικού καλωδίου ανοικτά της Κάσου, ο κ. Ανδρουλάκης επέμεινε ότι «δεν μπορεί οι τραμπουκισμοί της Τουρκίας να βρίσκουν έδαφος. Ξεκίνησε ένα έργο και δεσμεύτηκαν 650 εκατ. ευρώ ευρωπαϊκών πόρων από την κυβέρνηση. Είναι πολλά τα λεφτά και ο Πρωθυπουργός οφείλει και για εθνικούς και για οικονομικούς λόγους να μας ενημερώσει ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της επένδυσης αυτής. Ξεκάθαρα, χωρίς μισόλογα και χωρίς επικοινωνιακά παιχνίδια».

Μάλιστα έκανε ειδική αναφορά στα αποτελέσματα της συνάντησης Μελόνι-Ερντογάν. «Ακούμε την κυρία Μελόνι, που ο κ. Μητσοτάκης την είχε εμφανίσει και ως μεγάλη του σύμμαχο, να κάνει ειδικές συμφωνίες με την Τουρκία. Έχει παρέμβει η εξωτερική μας πολιτική; Δηλαδή, θα φτιάξουμε αρχιτεκτονική ευρωπαϊκής άμυνας πέρα από το ΝΑΤΟ και θα παίζει στρατηγικό ρόλο η Τουρκία;» διερωτήθηκε με νόημα.

Ως προς τις τελευταίες εξελίξεις στη δικαστική διερεύνηση της τραγωδίας των Τεμπών, ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε ότι μελετάται από τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ η ογκώδης δικογραφία για τον Κώστα Καραμανλή που διαβιβάστηκε προ ημερών, το ΠΑΣΟΚ θα προχωρήσει αυτοτελώς στο αίτημα σύστασης προανακριτικής επιτροπής και πως εφόσον επιβεβαιωθούν και από την αξιολόγηση του δικαστικού υλικού οι ως τώρα δημοσιογραφικές πληροφορίες ότι υφιστάμενα του υπουργού πρόσωπα παραπέμπονται για κακουργηματικές πράξεις, θα πρέπει να είναι αντίστοιχη η αντιμετώπιση για τον πολιτικό τους προϊστάμενο.

«Τα Τέμπη είναι μία τραγωδία, έχει χρέος το κράτος να διορθώσει το σιδηροδρομικό δίκτυο και έχει χρέος η δικαιοσύνη να καθίσει στο σκαμνί αυτούς που δεν υλοποίησαν την τηλεδιοίκηση στην ώρα της για να σωθούν αυτοί οι άνθρωποι και, βέβαια, να πληρώσουν όσοι επέτρεψαν στην Hellenic Train να διαφημίζει ταχύτητες τρένων σε ένα δίκτυο που δεν μπορούσε να τα εξυπηρετήσει όλα αυτά» ανέφερε

Πηγή: skai.gr

