Κασσελάκης: «Οργανωμένο σχέδιο εξευτελισμού του ΣΥΡΙΖΑ για να επιλεγεί σωτήρας από την διαπλοκή»

Για «οργανωμένο σχέδιο καθημερινού εξευτελισμού του ΣΥΡΙΖΑ» κατηγορεί τους «8» ο Στέφανος Κασσελάκης σε νέα του ανάρτηση, υποστηρίζοντας ότι ο στόχος αυτού του σχεδίου είναι να απογοητευτούν οι ψηφοφόροι και το κόμμα να «ρευστοποιηθεί σε μία νεφελώδη Κεντροαριστερά» και στη συνέχεια να επιλεγεί κάποιος «σωτήρας από τη διαπλοκή».

Ο κ. Κασσελάκης διαμηνύει ότι «δεν θα επιτρέψει» μία τέτοια εξέλιξη, και τονίζει πως έχει χρέος «να κρατήσει την αξιοπρέπεια του ΣΥΡΙΖΑ και κυρίως την αξιοπρέπεια του κόσμου του ΣΥΡΙΖΑ».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ, ή θα γίνει το κόμμα των μελών, των πολιτών, της ανοιχτής κοινωνίας, ή θα γίνει ένα κατάλοιπο που το προσπέρασε η εποχή» σημειώνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Υπενθυμίζεται ότι οχτώ προβεβλημένα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας, προσκείμενα στους «87», αποχώρησαν την Πέμπτη από τη συνεδρίαση του οργάνου εκφράζοντας ηχηρή διαφωνία με τις επιλογές προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, με την κατάθεση δικού τους κειμένου.

Το κείμενο υπογράφουν οι: Όλγα Γεροβασίλη, Αλέκος Φλαμπουράρης, Γιάννης Ραγκούσης, Θανάσης Θεοχαρόπουλος, Κώστας Ζαχαριάδης, Ζωή Καρκούλια, Ελένη Συμεωνίδου και Κατερίνα Νοτοπούλου.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στη νέα του ανάρτηση ο Στέφανος Κασσελάκης

«’’Είναι σε σύγχυση’’. ‘’Είναι ανεπαρκής’’. Αυτό γράφουν σήμερα οι 8 για τον πρόεδρο του κόμματος στο οποίο ανήκουν. Δεν έχω πρόβλημα με τις προσβολές, αλλά το ζήτημα για μένα είναι: πώς είναι σε ένα κόμμα κάποιοι που μιλούν για τον όποιο πρόεδρο του κόμματος όπως θα μιλούσε για εκείνον η ΝΔ; Πώς είναι σε ένα κόμμα κάποιοι που δεν έβαλαν το χέρι στην τσέπη για να πληρωθούν οι εργαζόμενοι, ενώ γνωρίζουν τι παραλάβαμε οικονομικά, και ενώ τους είπα: ‘’Συνεισφέρετε με το μέγιστο ποσό που μπορείτε, και θα βάλω προσωπικά το διπλάσιο του συνόλου, προκειμένου να πληρωθούν μισθοί και επιδόματα αδείας’’.



Πώς είναι σε ένα κόμμα κάποιοι που επί 5 μέρες, που βρισκόμασταν στο πεδίο της καταστροφής, δεν έκαναν τον κόπο να βρεθούν έστω μια στιγμή δίπλα στον κόσμο ο οποίος έχασε το βιός του; Εδώ και ένα χρόνο, κάθε φορά που κάνουμε αντιπολίτευση, κάθε φορά που καταθέτουμε προτάσεις, όπως χθες για την πολιτική προστασία, βρίσκω μπροστά μου ένα νούμερο: οι 53, οι 6+6, οι 87, οι 8 των 87. Ποτέ οι 150.000 που στήθηκαν για ώρες στις ουρές να εκλέξουν τον επόμενο πρόεδρό τους.

Υπάρχει ένα οργανωμένο σχέδιο: Ο καθημερινός εξευτελισμός του ΣΥΡΙΖΑ έως το συνέδριο, ώστε να μη μείνει κανείς, να απογοητευτείτε πρώτα απ’ όλα εσείς, να πάψετε να στηρίζετε, και ο ΣΥΡΙΖΑ, πλήρως απαξιωμένος, αφενός να μην αλλάξει, και αφετέρου να ρευστοποιηθεί σε μία νεφελώδη «Κεντροαριστερά» με «σωτήρα» επιλεγμένο από τη Διαπλοκή.



Διότι αυτά τα σχήματα μόνο μέσω ίντριγκας εμφανίζονται.



Η θέση μου δε μου επιτρέπει να το επιτρέψω.



Είμαι Πρόεδρος όλων. Όχι μίας φράξιας. Χρέος μου είναι να κρατήσω την αξιοπρέπεια του ΣΥΡΙΖΑ και κυρίως την αξιοπρέπεια του κόσμου του ΣΥΡΙΖΑ.



Αν σέβονται έστω λίγο τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ, να αποκαλύψουν ΤΩΡΑ όλες και όλοι τις ειλικρινείς τους προθέσεις".

Δεν θα επιτρέψω να καίνε τις ελπίδες μας επί 2 μήνες έως το συνέδριο, και να φύγουν, αφήνοντας αποκαΐδια. Προσωπικά, θα προχωρήσω όσο μου επιτρέπουν οι ανθρώπινες δυνάμεις σε ένα καταστατικό συνέδριο στο οποίο θα αλλάξουν όλα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, ή θα γίνει το κόμμα των μελών, των πολιτών, της ανοιχτής κοινωνίας, ή θα γίνει ένα κατάλοιπο που το προσπέρασε η εποχή. Ας σεβαστούμε όλοι τους ανθρώπους που μας στήριξαν και αγωνιούν. Δεν χρωστούν τίποτα να τους τραβάμε στον πάτο της προσωπικής ιδιοτέλειας. Αξιοπρέπεια τώρα, για να υπάρξει αντιπολίτευση τώρα, γιατί παρ’όλες τις εσωκομματικές προσπάθειες απαξίωσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ακόμα και σήμερα, έναν φοβάται επειδή δεν τον ελέγχει: τον δικό σας, τον δικό μας ΣΥΡΙΖΑ».

Πηγή: skai.gr

