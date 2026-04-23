O Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης συναντήθηκε σήμερα με τον υφυπουργό Μετανάστευσης της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Ιωαννίδη, με αντικείμενο τις εξελίξεις στο μεταναστευτικό και την ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας και Κύπρου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι δύο πλευρές εστίασαν στη λειτουργία των μηχανισμών επιστροφών και στην αποτελεσματική εφαρμογή του ισχύοντος ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου. Κοινός στόχος αποτελεί η μείωση των μεταναστευτικών ροών και η ενίσχυση της προτεραιότητας στις επιστροφές όσων δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, καθώς Ελλάδα και Κύπρος έχουν βρεθεί τα τελευταία χρόνια στην πρώτη γραμμή μιας ιδιαίτερα έντονης μεταναστευτικής κρίσης, επωμιζόμενες δυσανάλογο βάρος.

Παράλληλα, συζητήθηκαν οι προετοιμασίες για την εφαρμογή του νέου Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο και η επικείμενη αναθεώρηση του Κανονισμού των Επιστροφών, με στόχο τη διαμόρφωση ενός πιο αποτελεσματικού, δίκαιου και βιώσιμου συστήματος διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών με τη δημιουργία κέντρων επιστροφών.

Πηγή: skai.gr

