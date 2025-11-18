«Ανακριβή και ψευδή» χαρακτήρισε όσα ακούστηκαν από μάρτυρες για το πρόσωπο του, σχετικά με εντολές του πληρωμής δεσμευμένων ΑΦΜ, ο Αντώνης Τασούλης, διευθυντής Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων και υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2002 μέχρι σήμερα, καταθέτοντας στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά την υπόθεση.

Όπως είπε στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο κ. Τασούλης, για το θέμα των υπερβάσεων είχε ενημερώσει τον πρόεδρο του Οργανισμού Ευάγγελο Σημανδράκο και την προϊσταμένη της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων Παρασκευή Τυχεροπούλου, ενώ για τις πληρωμές σε δεσμευμένα ΑΦΜ, ανέφερε ότι η διεύθυνσή του δεν είχε ούτε πρόσβαση στα δεδομένα των αρχείων, ούτε αρμοδιότητα μεταβολής των στοιχείων.

Απαντώντας σε ερώτηση του εισηγητή της ΝΔ, Μακάριου Λαζαρίδη για τη διαδικασία πληρωμών, ο κ. Τασούλης τόνισε ότι καμία πληρωμή δεν εκδίδεται από τη διεύθυνση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων χωρίς την ύπαρξη όλων των προηγούμενων υπογραφών των αρμόδιων υπαλλήλων.

Η Παρασκευή Τυχεροπούλου (πρώην προϊσταμένη της διεύθυνσης εσωτερικού ελέγχου ΟΠΕΚΕΠΕ) κατέθεσε στην Επιτροπή ότι με δισκέτα πραγματοποιούνται όλες οι πληρωμές… ρωτήθηκε από τον κ. Λαζαρίδη.

«Είναι απολύτως αναληθές γιατί η δισκέτα καταργήθηκε από το 2017…», ανέφερε ο κ. Τασούλης.

Σε άλλη ερώτηση του εισηγητή της ΝΔ, τόνισε ότι «είναι κρυπτογραφημένα όλα τα στοιχεία, τηρούνται όλα τα πρωτόκολλα ασφάλειας και δεν επιτρέπεται καμία παρέμβαση στα αρχεία».

Αρνητικός ήταν και σε άλλη ερώτηση του κ. Λαζαρίδη για το αν μπορούσε να δώσει εντολή πληρωμής για δεσμευμένα ΑΦΜ.

«Τηρούνται όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας για τα αρχεία και δεν επιτρέπεται καμία παρέμβαση. Η διεύθυνση Πληρωμών δεν είχε καμία αρμοδιότητα», απάντησε.

Όπως υποστήριξε, «η μόνη αρμόδια να σταματήσει την πληρωμή και να κάνει διορθώσεις, ήταν η κυρίαΤυχεροπούλου» ενώ χαρακτήρισε απολύτως ανακριβή τον ισχυρισμό της Π.Τυχεροπούλου ότι «δεν είχε καλή συνεργασία με τους τεχνικούς του Gov. gr».

«Ξέχασε η κυρία Τυχεροπούλου να πει ότι οι καταστάσεις πληρωμής πήγαιναν σε εκείνη για έλεγχο και έγκριση πληρωμής. Χωρίς φάκελο καθαρισμένος από την κυρία Τυχεροπούλου, -τη μοναδική αρμόδια να σταματήσει την πληρωμή, να πει να γίνουν διορθώσεις ή να απορρίψει την πληρωμή- δεν γινόταν από εμάς πληρωμή. Από τη στιγμή που ερχόταν σε μένα η πληρωμή ήταν μία τυπική διαδικασία γιατί δεν μπορείς να παρέμβεις», τόνισε.

Το ίδιο κατηγορηματικός ήταν και σε ανάλογες ερωτήσεις της βουλευτού του ΠΑΣΟΚ, Ευαγγελίας Λιακούλη.

«Η διεύθυνση πληρωμών δεν διενεργεί δεσμεύσεις αλλά εκτελεί αναγνωρισμένο και καθαρισμένο φάκελο πληρωμής συμπληρωμένο με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις αρμόδιες υπογραφές στις καταστάσεις. Εφόσον ο δικαιούχος είναι μέσα στις αναλυτικές καταστάσεις πληρωμής οδηγείται για πληρωμή. Η διεύθυνση πληρωμής δεν μπορεί να ξέρει ποιος είναι δεσμευμένος και ποιος όχι. Ό,τι φύγει από την αρμόδια διεύθυνση, η διεύθυνση μου το πληρώνει. Κανένας δεν μπορεί, δεν γίνεται, από την στιγμή που υπάρχουν ξεχωριστά στάδια πληρωμής να παρέμβει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Τασούλης.

- Είστε δηλαδή τελείως ξεκομμένος από όλο το υπόλοιπο σύστημα ελέγχου του Οργανισμού; Όπως περιγράφεται τα πράγματα είναι σαν να είστε σε μια γυάλα και υπογράφεται;», σημείωσε η κ. Λιακούλη.

«Το θεσμικό πλαίσιο ορίζει ρητή ανάθεση αρμοδιοτήτων σε όλα τα στάδια της πληρωμής. Θα ήταν παραβίαση ελεγκτικών προτύπων ένας άνθρωπος να εμπλέκεται στον έλεγχο όλων των σταδίων πληρωμής. Αυτό απαγορεύεται. Υπάρχει στάδιο της έγκρισης, στάδιο της έκδοσης πληρωμής και στάδιο εκτέλεσης της εντολής. Το ένα στάδιο προϋποθέτει την ύπαρξη του αλλουνού... Μετά από μένα δεν υπογράφει κανένας άλλος. Δεν αρνούμαι την υπογραφή μου αλλά υπάρχει μια διαδικασία πριν να μπει η δική μου υπογραφή…», υπογράμμισε ο κ. Τασούλης.

Απέκλεισε επίσης ότι μπορεί «το αρχείο πληρωμής των Τραπεζών να έφτασε στα χέρια του Γιώργου Ξυλούρη, γνωστού με το ψευδώνυμο ”Φραπές”».

-¨Η κυρία Τυχεροπούλου στην κατάθεση της είπε ότι όταν τοποθετήθηκε προϊσταμένη στη Διεύθυνση Λογιστηρίου, στο Τμήμα Αχρεωστήτως Καταβληθέντων Ποσών, δεν θέλατε καθόλου να την έχετε δίπλα σας και το είπατε και στον κ. Βάρα (πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ), ρωτήθηκε από την κυρία Λιακούλη.

«Με την κυρία Τυχεροπούλου είχα άψογη συνεργασία. Την βοήθησα και την στήριξα παρότι δεν είχε το οικονομικό υπόβαθρο που απαιτούσε...», απάντησε.

- Αυτή σας βοήθησε; ρωτήθηκε.

«Φυσικά. Είχαμε συνεργασία στην εκτέλεση των καθηκόντων του Τμήματος…»

- Ήταν ευσυνείδητη υπάλληλος;

«Ναι…»

- Τότε γιατί δυσκολευτήκατε να το πείτε νωρίτερα στην ερώτηση του κ. Λαζαρίδη αν είναι ευσυνείδητος υπάλληλος ή μέρος του προβλήματος η κυρία Τυχεροπούλου;

«Δεν υπήρχε πρόβλημα συνεργασίας μου ούτε μου είχε αναφέρει κάτι προσωπικά, ή κάποιος από μέρους της διοίκησης ότι υπήρχαν παράπονα. Το είπα από την αρχή ότι είναι καλή υπάλληλος … δεν μπορώ να πω εγώ αν είναι μέρος ενός προβλήματος αυτό θα το κρίνετε εσείς…», απάντησε.

«Θεωρείτε την κυρία Τυχεροπούλου ότι είναι Ρομπέν των Δασών του ΟΠΕΚΕΠΕ που κατάφερε να πείσει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ή συνιστά μέρος του προβλήματος που οδήγησε τον οργανισμό εκεί που τον οδήγησε;» είχε ρωτηθεί νωρίτερα από τον κ. Λαζαρίδη και ο κ. Τασούλης απέφυγε να απαντήσει λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Δύσκολη η ερώτηση, είναι καθαρά υποκειμενική η γνώμη μου, δεν μπορώ να απαντήσω…».

Σε νέα ερώτηση για τις σχέσεις του με την κυρία Τυχεροπούλου από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργο Ψυχογιό, ο κ. Τασούλης, ανέφερε ότι «από την Επιτροπή σας έμαθα ότι είχε πρόβλημα μαζί μου».

«Μαζί ξενυχτούσαμε για να πληρωθούν οι πληρωμές… δεν καταλαβαίνω, γιατί να είχα πρόβλημα μαζί της; Μάλιστα η βαθμολογία μου στην αξιολόγηση της κυρίας Τυχεροπούλου ήταν 90%...δεν μου είχε πει ποτέ ότι έχει κάποιο πρόβλημα μαζί μου ... ήταν πολύ καλή υπάλληλος, δεν μπορώ να κρίνω και να πω είναι ανεπαρκής..», προσέθεσε ο μάρτυρας.

Κατηγορηματικός ότι ποτέ δεν δέχθηκε πιέσεις και παρεμβάσεις, ήταν ο κ. Τασούλης σε άλλη ερώτηση του κ. Ψυχογιού.

«Δεν υπήρχε παρέμβαση στο έργο της Διεύθυνσης από τις διοικήσεις. Η συνεργασία με τις διοικήσεις ήταν πάντα πολύ καλή, άψογη, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας - και γνώμονας όλων μας ήταν η επίτευξη των στόχων μας για τις πληρωμές έγκαιρα και έγκυρα για τον πρωτογενή τομέα που ξέρουμε πόσο σημαντικός είναι για τη χώρα μας. Όχι, δεν υπήρχαν ιδιαίτερες παρεμβάσεις. Μπορεί να υπήρχαν προστριβές, εντάσεις, στο πλαίσιο της δουλειάς, όπως γίνονται σε κάθε επαγγελματικό χώρο, αλλά όχι, κάποια ιδιαίτερη παρέμβαση για πληρωμή δεν υπήρχε» είπε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερα θετικός εμφανίστηκε στην ερώτηση το κ. Ψυχογιού, για την μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

«Η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ είναι μία πολύ μεγάλη ευκαιρία στο να διορθωθούν κάποιες παθογένειες που διαχρονικά ταλανίζουν τον Οργανισμό. Σίγουρα θέλει μια πίστωση χρόνου για να γίνουν όλες οι διαδικασίες αλλά με καλή θέληση και σωστό προγραμματισμό και με το βάρος της ΑΑΔΕ, ως ανεξάρτητη Αρχή, πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

- Κατά την άποψη σας υπάρχουν πολιτικές ευθύνες ή ευθύνες μόνο υπαλλήλων του Οργανισμού; ρωτήθηκε από τον κ. Ψυχογιό.

«Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω για πολιτικές ευθύνες. Σίγουρα, αυτό που θέλω να πω είναι ότι, δεν υπάρχουν ευθύνες υπαλλήλων ή δεν έχουν αποδειχθεί, αυτό θα το αποδείξει η Δικαιοσύνη. Όμως, αυτό που σίγουρα συμβαίνει είναι ότι υπάρχουν, διαχρονικά, αδυναμίες στον Οργανισμό - οι οποίες έχουν να κάνουν με αιτίες εκτός Οργανισμού, όπως είναι η μη ύπαρξη κτηματολογίου, η υποστελέχωση του... Αυτή τη στιγμή 600 ηρωικοί υπάλληλοι προσπαθούν να ανταπεξέλθουν σε όλους τους τομείς…», επισήμανε ο κ. Τασούλης.

