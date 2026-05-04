Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, υπογραμμίζει ότι η διάρκεια και το βάθος της κρίσης στη Μέση Ανατολή θα καθορίσουν τον συνολικό οικονομικό αντίκτυπο στην Ευρώπη.

Η συνεδρίαση του Eurogroup, με τη συμμετοχή του ΔΝΤ και της Επιτροπής, θα αξιολογήσει τα μέτρα που λαμβάνουν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ως απάντηση στην κρίση.

Η κρίση επηρεάζει τις τιμές της ενέργειας, με επιπτώσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, τονίζοντας την ανάγκη για συντονισμένη αντίδραση από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.

«Μια βασική λέξη είναι ‘αβεβαιότητα' και μια δεύτερη λέξη είναι ‘διάρκεια'. Το βάθος του αντίκτυπου θα είναι από μόνο του ο καθοριστικός παράγοντας σε αυτή την εξίσωση του συνολικού οικονομικού αποτελέσματος που θα δούμε τους επόμενους μήνες», δήλωσε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, προσερχόμενος στη συνεδρίαση στις Βρυξέλλες, σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

«Η συζήτηση είναι διαφορετική αν αντιμετωπίζουμε μια κρίση διάρκειας δύο εβδομάδων και διαφορετική όταν η κρίση έχει διάρκεια δύο ή τριών μηνών. Και προφανώς, αυτό θα επηρεάσει και την ευρωπαϊκή αντίδραση», τόνισε.

Όπως επισήμανε ο κ. Πιερρακάκης, ο αντίκτυπος της κρίσης στη Μέση Ανατολή και τα μέτρα που λαμβάνουν αυτή τη στιγμή οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις θα τεθούν στη συνεδρίαση του Eurogroup, στην οποία θα συμμετάσχει και το ΔΝΤ, για να αξιολογήσει αυτά τα μέτρα μαζί με την Επιτροπή.

Σχετικά με τις τιμές ενέργειας, επισήμανε ότι «κάθε κυβέρνηση αυτή τη στιγμή λαμβάνει μέτρα. Υπάρχει αντίκτυπος από την κρίση στη Μέση Ανατολή, που τον αισθάνεται κάθε νοικοκυριό και κάθε επιχείρηση στην Ευρώπη», επισημαίνοντας την ανάγκη συντονισμού της αντίδρασης.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τονίσει πως τα μέτρα πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και προσαρμοσμένα. «Πιστεύουμε ότι τέτοια μέτρα έχουν τη μέγιστη επίδραση για να προστατεύσουν τους πιο ευάλωτους πολίτες και τις οικονομίες μας γενικότερα».

Σε ερώτηση για την αλλαγή που επιχειρείται στη λειτουργία του Στενού του Ορμούζ και την επιβολή δασμών, ο πρόεδρος του Eurogroup τόνισε ότι «η ελευθερία της ναυσιπλοΐας και το να μην γίνει το Στενό του Ορμούζ ‘διόδια' είναι απολύτως απαραίτητη. Στηρίζουμε με διπλωματικά μέσα οποιαδήποτε πρωτοβουλία που κινείται προς αυτή την κατεύθυνση», ενώ επισήμανε ότι κατανοεί τις ανησυχίες, καθώς προέρχεται από ναυτιλιακή χώρα.

Η σημερινή ατζέντα του Eurogroup, όπως είπε, «είναι πυκνή» και περιλαμβάνει την «τραπεζική ενοποίηση στην Ευρώπη, καθώς και το πώς οι startups μπορούν να εξελιχθούν σε scale-ups στην Ευρώπη, ως μέρος της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων και της άρσης εμποδίων». Για την τραπεζική ενοποίηση, «χρειαζόμαστε περισσότερη ενοποίηση στην Ευρώπη. Χρειαζόμαστε περισσότερες διασυνοριακές συγχωνεύσεις και εξαγορές. Αυτό είναι απόλυτα σωστό».

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο των ερωτήσεων και απαντήσεων:

Κυριάκος Πιερρακάκης: Καλησπέρα σε όλους.

Ερώτηση: Ποιες είναι οι μεγαλύτερες ανησυχίες σας καθώς η κατάσταση στην Μέση Ανατολή συνεχίζεται και ποιες είναι οι συνέπειες; Για την οικονομία και τις μεταφορές, τι σημαίνει αυτό στην πράξη;

Κυριάκος Πιερρακάκης: Αυτό ακριβώς πρόκειται να συζητήσουμε σήμερα στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Eurogroup: τον αντίκτυπο της κρίσης στη Μέση Ανατολή και τα μέτρα που λαμβάνουν αυτή τη στιγμή οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Έχουμε καλέσει το ΔΝΤ να αξιολογήσει αυτά τα μέτρα, μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προφανώς, η πρώτη λέξη-κλειδί είναι η αβεβαιότητα και η δεύτερη είναι η διάρκεια. Το βάθος των επιπτώσεων θα αποτελέσει από μόνο του την καθοριστική παράμετρο σε αυτή την εξίσωση του συνολικού οικονομικού αντίκτυπου που θα δούμε τους επόμενους μήνες. Η συζήτηση είναι διαφορετική αν πρόκειται για κρίση δύο εβδομάδων. Είναι διαφορετική αν πρόκειται για κρίση δύο ή τριών μηνών. Και προφανώς αυτό θα επηρεάσει και την ευρωπαϊκή απάντηση.

Ερώτηση: Σε ό,τι αφορά τις τιμές ενέργειας, τι συζητείται συγκεκριμένα για τη μείωσή τους βραχυπρόθεσμα; Νομίζω ότι η κρίση στο Ιράν διαρκεί ήδη οκτώ εβδομάδες. Ποια μέτρα εξετάζονται;

Κυριάκος Πιερρακάκης: Αυτή τη στιγμή κάθε κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα. Υπάρχει σοβαρός αντίκτυπος από την κρίση στη Μέση Ανατολή που γίνεται αισθητός σε κάθε νοικοκυριό και κάθε επιχείρηση στην Ευρώπη. Γι’ αυτό και όλες οι κυβερνήσεις παρεμβαίνουν. Γιατί φέρνουμε τη συζήτηση στο επίπεδο του Eurogroup; Για να συντονίσουμε την αντίδραση. Τί μας έχει πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή; Ότι τα μέτρα πρέπει να είναι στοχευμένα, προσαρμοσμένα και προσωρινά. Τί σημαίνει αυτό; Ότι έχει πολύ μεγαλύτερο νόημα να λαμβάνονται στοχευμένα και προσωρινά μέτρα, γιατί βοηθούν ιδιαίτερα τους πιο ευάλωτους, αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Γι’ αυτό επιδιώκουμε τον συντονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γι’ αυτό φέρνουμε, όπως είπα, και το ΔΝΤ στη συζήτηση. Πιστεύουμε ότι τέτοια μέτρα έχουν το μέγιστο αποτέλεσμα, προστατεύοντας τους πιο ευάλωτους πολίτες και τις οικονομίες μας συνολικά.

Ερώτηση: Το Ιράν προσπαθεί να αλλάξει το μοντέλο λειτουργίας των Στενών του Ορμούζ, επιβάλλοντας δασμούς. Με ποιον τρόπο μπορεί να παραμείνει ανοιχτό αυτό το πέρασμα και να είναι επαρκές; Τί σημαίνει αυτό για τις εταιρείες και για την ΕΕ, ώστε να μειωθούν οι ζημιές;

Kυριάκος Πιερρακάκης: Για εμάς, η ελευθερία της ναυσιπλοΐας και το να μην μετατραπούν τα Στενά του Ορμούζ σε «διόδια» είναι sine qua non, είναι απόλυτη αναγκαιότητα. Στηρίζουμε με διπλωματικά μέσα κάθε πρωτοβουλία προς αυτή την κατεύθυνση. Επιτρέψτε μου να προσθέσω ότι, πέρα από την κρίση στη Μέση Ανατολή - που είναι προφανώς το βασικό θέμα ανησυχίας - θα συζητήσουμε επίσης, στο πλαίσιο ενός πολύ πυκνού προγράμματος, την τραπεζική ενοποίηση στην Ευρώπη, καθώς και την έκθεση Kukies–Noyer για το πώς οι startups μπορούν να εξελιχθούν σε scale-ups, στο πλαίσιο της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων και της άρσης των εμποδίων. Αν μου επιτρέπετε ένα σχόλιο: σε κάθε κρίση, τι πρέπει να επιδιώκουμε; Μέτρα που είναι συμβατά με τους μακροπρόθεσμους στρατηγικούς μας στόχους. Δεν πρέπει να αναζητούμε μόνο βραχυπρόθεσμες λύσεις. Εδώ χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη. Αυτή είναι η στιγμή της αλήθειας για την Ευρώπη. Χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη για να απαντήσουμε στις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Και πιστεύω ακράδαντα ότι όλοι οι υπουργοί Οικονομικών και οι Ευρωπαίοι ηγέτες το αντιλαμβάνονται πλήρως.

Ερώτηση: Δεν αναφερθήκατε στις επιπτώσεις για τις ναυτιλιακές και τις ασφαλιστικές εταιρείες, αν η κατάσταση συνεχιστεί.

Kυριάκος Πιερρακάκης: Γι’ αυτό ακριβώς είπα ότι δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να μετατραπούν τα Στενά του Ορμούζ σε «διόδια». Χρειαζόμαστε ελευθερία στη ναυσιπλοΐα. Και προερχόμενος από μια ναυτιλιακή χώρα, αντιλαμβάνομαι πλήρως το υπόβαθρο της ερώτησής σας.

Ερώτηση: Αναφερθήκατε στην τραπεζική ενοποίηση. Υποστηρίζετε διασυνοριακές συγχωνεύσεις στην Ευρώπη; Όπως αυτή που ενδέχεται να γίνει μεταξύ UniCredit και Commerzbank; Θα πρέπει η Γερμανία να σταματήσει να αντιτίθεται;

Κυριάκος Πιερρακάκης: Δεν μπορώ να σχολιάσω μια συγκεκριμένη συναλλαγή που λαμβάνει χώρα σε ένα κράτος μέλος. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι χρειαζόμαστε Ευρωπαίους - και όχι εθνικούς - «πρωταθλητές». Ναι, χρειαζόμαστε περισσότερη τραπεζική ενοποίηση στην Ευρώπη. Χρειαζόμαστε περισσότερες διασυνοριακές συγχωνεύσεις και εξαγορές. Αυτό είναι απολύτως σαφές. Και αν υπάρχει μία παράμετρος για να το αξιολογήσει κανείς, αυτή είναι οι τεχνολογικές επενδύσεις των τραπεζών.

Αν συγκρίνετε τις επενδύσεις των ευρωπαϊκών τραπεζών με εκείνες των αμερικανικών ή των κινεζικών, θα καταλάβετε γιατί χρειαζόμαστε μεγαλύτερες τράπεζες στην Ευρώπη, ώστε να μπορούν να χρηματοδοτήσουν και να στηρίξουν περισσότερες τεχνολογικές επενδύσεις. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερες τράπεζες.

Ερώτηση: Σε σχέση με τις τεχνολογικές επενδύσεις των τραπεζών, γνωρίζετε αν οι ευρωπαϊκές τράπεζες θα έχουν πρόσβαση στο AI μοντέλο Mythos της Anthropix;

Κυριάκος Πιερρακάκης: Να το θέσω ως εξής: θα ξεκινήσουμε να θέτουμε το ζήτημα των επιπτώσεων της τεχνητής νοημοσύνης, ιδίως σε ό,τι αφορά την κυβερνοασφάλεια στον τραπεζικό τομέα, στο πλαίσιο του Eurogroup, αλλά και γενικότερα. Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία, τόσο για την παραγωγικότητα όσο και για την οικονομική ανάπτυξη συνολικά, αλλά δημιουργεί και προκλήσεις στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Συνεπώς, θα αναδείξουμε και τις δύο αυτές διαστάσεις.

Σας ευχαριστώ πολύ.





Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

