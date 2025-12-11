«Η επιτυχία της εκλογής του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών της Ελλάδας, Κυριάκου Πιερρακάκη, στην Προεδρία του Eurogroup - θέση που την τελευταία εικοσαετία κατείχαν οι Jean-Claude Juncker, Jeroen Dijsselbloem, Mário Centeno και Paschal Donohoe - αποτελεί διεθνή αναγνώριση των επιτευγμάτων της χώρας μας» τονίζει σε δήλωσή του ο υφυπουργός Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς.

Όπως αναφέρει, η Ελλάδα αναδεικνύεται «από μια χώρα που δεν τη δάνειζαν οι αγορές, που είχε κεφαλαιακούς περιορισμούς και ένα από τα υψηλότερα ελλείμματα στην Ευρώπη, σε μια χώρα που πετυχαίνει για έκτο συναπτό έτος, έναν από τους μεγαλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρωζώνη, τη μεγαλύτερη αύξηση των επενδύσεων και τη μεγαλύτερη αποκλιμάκωση του χρέους. Μια χώρα που στάθηκε όρθια απέναντι σε αλλεπάλληλες κρίσεις και τώρα καλείται να ηγηθεί των αποφάσεων για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Οικονομίας».

Ο κ. Πετραλιάς υπογραμμίζει ότι «σε μια εποχή που καλούμαστε να λάβουμε αποφάσεις για την ασφάλεια των ευρωπαϊκών συνόρων, να υπερασπιστούμε τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης και της Ελλάδας, σε έναν κόσμο με εντεινόμενο εμπορικό προστατευτισμό, να απαντήσουμε στις προκλήσεις της τεχνολογικής εξέλιξης, όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη και το ψηφιακό ευρώ, και να ανοίξουμε νέους ορίζοντες χρηματοδότησης των κρίσιμων επενδύσεων, που πρέπει να γίνουν μέσα από το νέο πολυετές πρόγραμμα 2028-2034, που ακολουθεί μετά τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι η χρονική συγκυρία της λήψης της Προεδρίας του Eurogroup είναι εξαιρετικά σημαντική, συνοδευόμενη αντίστοιχα από μεγάλη ευθύνη».

Ο υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς καταλήγει στη δήλωσή του λέγοντας «συγχαρητήρια στον Πρόεδρο του Eurogroup Κυριάκο Πιερρακάκη, συγχαρητήρια στην Ελλάδα. Σε αυτή την προσπάθεια είμαστε όλοι μαζί».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

