Περιοδεία κυβερνητικού κλιμακίου στον Έβρο: Βούληση της κυβέρνησης η προτεραιοποίηση των θεμάτων του Νομού

Τη βούληση της κυβέρνησης αλλά και του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη για την προτεραιοποίηση τόσο των αναπτυξιακών έργων όσο και της επίλυσης θεμάτων και προβλημάτων του Έβρου τόνισαν από την Αλεξανδρούπολη -με την ολοκλήρωση της σημερινής περιοδείας τους στον ακριτικό Νομό- ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης και οι υφυπουργοί Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Εσωτερικών, Κώστας Κατσαφάδος και Βασίλης Σπανάκης αντίστοιχα.

Θ. Πλεύρης: Στόχος μας η αύξηση των επιστροφών

Στην αυστηροποίηση του νομοθετικού πλαισίου ως προς τις επιστροφές των μεταναστών που εισέρχονται παράνομα στη χώρα αναφέρθηκε ο κ. Πλεύρης διαμηνύοντας πως σε όσους απορρίπτεται το άσυλο η μόνη τους δυνατότητα είναι η επιστροφή καθώς θα κινείται η διαδικασία της διοικητικής κράτησης και εν συνεχεία της ποινικής φυλάκισης. Αναγνωρίζοντας το έργο και την προσφορά των ακριτών αλλά και τις ιδιαίτερες συνθήκες υπό τις οποίες το επιτελούν ο κ. Πλεύρης έκανε λόγο για υποχρέωση έμπρακτης στήριξής τους. Προς την κατεύθυνση αυτή στη σημερινή ατζέντα των θεμάτων που συζητήθηκαν κατά την επίσκεψή του στο βόρειο τμήμα του Νομού ήταν και η απόφαση του υπουργείου παροχής αντισταθμιστικών έργων στην Ορεστιάδα και σε χωριά πέριξ του Φυλακίου.

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου χαρακτήρισε πολύ σημαντικό το ΚΥΤ Φυλακίου καθώς λειτουργεί με όρους κλειστής δομής -δεν επιβαρύνει την τοπική κοινωνία- «και αυτό θέλουμε να είναι το πρότυπο των δομών μας καθώς προτεραιότητά μας είναι να γίνουν όσο το δυνατό περισσότερες επιστροφές και να περιοριστούν οι ροές», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ειδικότερα ως προς την εικόνα που παρουσιάζουν οι μεταναστευτικές ροές στο πρώτο εξάμηνο ο κ. Πλεύρης είπε πως η κατάσταση είναι φέτος καλύτερη στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα όπου καταγράφεται πτώση των ροών έως και 42%. Σε ό,τι αφορά στα χερσαία σύνορα μας το ίδιο διάστημα υπάρχει μία αύξηση αλλά και πάλι σε σημείο απολύτως ελεγχόμενο.

Το δημογραφικό και η ερήμωση των χωριών του Έβρου ήταν από τα βασικά θέματα που τέθηκαν από τους κατοίκους και θεσμικούς στα μέλη του κλιμακίου και αναφορικά με αυτό ο κ. Πλεύρης δήλωσε πως το δημογραφικό δεν λύνεται με τη μετανάστευση και πως υπάρχει ένα συνολικό σχέδιο και το δημογραφικό είναι στο επίκεντρο της πολιτικής της κυβέρνησης.

Κ. Κατσαφάδος: Έχουμε ευθύνη απέναντι σε όσους φυλάνε Θερμοπύλες

Για ευθύνη απέναντι σε όλους όσοι έχουν κάνει επιλογή ζωής να βρίσκονται στον Έβρο και κάτω από ενίοτε δύσκολες και αντίξοες συνθήκες να φυλάνε Θερμοπύλες έκανε λόγο ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος. Περιέγραψε το Νομό ως τον Έβρο του φράχτη, τον Έβρο που απέδειξε τι σημαίνει να φυλάς τα σύνορά σου, που τείνει να γίνει ενεργειακός κόμβος με το λιμάνι του να αναβαθμίζει γεωστρατηγικά και γεωπολιτικά τον ρόλο της Ελλάδας αλλά και της περιοχής. Ταυτόχρονα έκανε λόγο για τον Έβρο με τα προβλήματα λειψυδρίας, με το πρόβλημα του δημογραφικού που όπως είπε υπάρχει σε όλη τη χώρα «αλλά εδώ πονάει περισσότερο γιατί αφενός είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα και αφετέρου λόγω της γεωγραφικής θέσης».

Έκανε λόγο για αναγκαιότητα υλοποίησης και άλλων σημαντικών έργων στο Νομό και με την ιδιότητα του προέδρου της Επιτροπής Ανασυγκρότησης του Έβρου σημείωσε πως ήδη έχουν επιτευχθεί οι τρεις από τους τέσσερις στόχους που είχαν τεθεί στην τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής ήτοι:

-Η εξοικονόμηση και εξεύρεση πόρων ύψους περίπου 25 εκατ. ευρώ για έργα που σχετίζονται με την ανασυγκρότηση του Νομού τα οποία έχουν ενταχθεί στην ΟΧΕ της ΠΑΜΘ

-Η ακτοπλοϊκή διασύνδεση της Αλεξανδρούπολης με τον Πειραιά, αίτημα του τοπικού επιχειρηματικού κόσμου το οποίο εκτιμάται πως θα δώσει καλύτερες δυνατότητες στη διακίνηση των τοπικών προϊόντων

-Επαναλειτουργία του Evros Pass για τη στήριξη τουριστικά της περιοχής και των επιχειρήσεων

-Εύρεση κονδυλίου της τάξης του ενός εκ. ευρώ για μελέτες που θα εκπονήσει το ΔΠΘ σχετικά με το οικοσύστημα στο δάσος της Δαδιάς.

Βασίλης Σπανάκης: Περισσότερα από 120 έργα ύψους 130 εκατ. ευρώ στον Έβρο χρηματοδοτούνται από το ΥΠΕΣ

Περισσότερα από 120 έργα συνολικού ύψους 130 εκατ. ευρώ στον Έβρο χρηματοδοτεί το ΥΠΕΣ, δήλωσε ο υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης, έργα που όπως είπε δεν είχε ξαναδεί ο Νομός. Αναφέρθηκε στη συνέχιση του προγράμματος Μαριέττα Γιαννάκου εκσυγχρονισμού και ανακαίνισης των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και στην έναρξη των εργασιών εντός των επόμενων εβδομάδων αναβάθμισης του συνοριακού σταθμού των Κήπων . Αναγνωρίζοντας το δίκαιο των αιτημάτων των κατοίκων και θεσμικών του Νομού των οποίων έγινε αποδέκτης παρότρυνε να λαμβάνεται υπόψη και η μεγάλη εικόνα τι δηλαδή συμβαίνει στις άλλες χώρες καθώς και τι έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια από την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στη χώρα μας.

