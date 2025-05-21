Πατέρας για δεύτερη φορά ο Κυρανάκης - Η συγκινητική του ανάρτηση στο Instagram

Πατέρας για δεύτερη φορά έγινε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, όπως ανακοίνωσε με μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram, ανήμερα της ονομαστικής του εορτής.

«Καλωσήρθες μικρούλη μας. Άντεξες, δυνάμωσες και είσαι έτοιμος για όλα. Σε ευχαριστώ @eleni__ath που τον έφερες στη ζωή μας και μεγάλωσες την οικογένειά μας! Και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους γιατρούς και νοσηλευτές του ΙΑΣΩ που φρόντισαν το παιδάκι μας τα πρώτα κρίσιμα 24ωρα στη Μονάδα», αναφέρει στην ανάρτησή του ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, την οποία συνοδεύει με εικόνες με τον νεογέννητο γιο του και τη σύζυγό του.



Πηγή: skai.gr

