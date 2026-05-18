Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

ΠΑΣΟΚ: Υπάρχει για την κυβέρνηση ηθικό θέμα για τον κ. Σπανάκη;

«Υπάρχει ηθικό θέμα για τον κ. Σπανάκη; Εγκρίνετε τη μεθόδευση του να μεταβιβάσει το ακίνητο στην αδερφή του το 2023 και μάλιστα για ορισμένο χρόνο»

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
ΠΑΣΟΚ

Για σιγή ασυρμάτου από το Μαξίμου και τον υφυπουργό Εσωτερικών, Βασίλη Σπανάκη, για την υπόθεση ακινήτου που ενοικιάζει στα ΕΛ.ΤΑ ο κ. Σπανάκης, κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ σε ανακοίνωσή του. 

«Κύριε Μαρινάκη, αναμένουμε τη σαφή σας τοποθέτηση:

»Υπάρχει ηθικό θέμα για τον κ. Σπανάκη; Εγκρίνετε τη μεθόδευση του να μεταβιβάσει το ακίνητο στην αδερφή του το 2023 και μάλιστα για ορισμένο χρόνο, - αποκλειστικά έως τις 16/7/2028 -  όπως αναφέρει το συμβόλαιο μεταβίβασης επικαρπίας;

»Εισέπραττε ενοίκιο για τη μίσθωση ακινήτου στα ΕΛ.ΤΑ. Μοσχάτου, όσο ήταν βουλευτής το διάστημα 2019-2023;

»Υπήρχε κάποια οφειλή απέναντι  στην αδερφή του, που τον οδήγησε σε αυτήν τη μεταβίβαση ορισμένου χρόνου; 

«Προχθές, ο κ. Σπανάκης κουνούσε το δάχτυλο στον Νίκο Ανδρουλάκη  λέγοντας πως «αυτά δείχνουν νοοτροπία ΠΑΣΟΚ του χθες». Μήπως θέλει να κάνει την αυτοκριτική του;» καταλήγει το ΠΑΣΟΚ. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: κυβέρνηση ΕΛΤΑ ΠΑΣΟΚ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark