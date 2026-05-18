ΠΑΣΟΚ: Υπάρχει για την κυβέρνηση ηθικό θέμα για τον κ. Σπανάκη;

Για σιγή ασυρμάτου από το Μαξίμου και τον υφυπουργό Εσωτερικών, Βασίλη Σπανάκη, για την υπόθεση ακινήτου που ενοικιάζει στα ΕΛ.ΤΑ ο κ. Σπανάκης, κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ σε ανακοίνωσή του.

«Κύριε Μαρινάκη, αναμένουμε τη σαφή σας τοποθέτηση:



»Υπάρχει ηθικό θέμα για τον κ. Σπανάκη; Εγκρίνετε τη μεθόδευση του να μεταβιβάσει το ακίνητο στην αδερφή του το 2023 και μάλιστα για ορισμένο χρόνο, - αποκλειστικά έως τις 16/7/2028 - όπως αναφέρει το συμβόλαιο μεταβίβασης επικαρπίας;



»Εισέπραττε ενοίκιο για τη μίσθωση ακινήτου στα ΕΛ.ΤΑ. Μοσχάτου, όσο ήταν βουλευτής το διάστημα 2019-2023;



»Υπήρχε κάποια οφειλή απέναντι στην αδερφή του, που τον οδήγησε σε αυτήν τη μεταβίβαση ορισμένου χρόνου;



«Προχθές, ο κ. Σπανάκης κουνούσε το δάχτυλο στον Νίκο Ανδρουλάκη λέγοντας πως «αυτά δείχνουν νοοτροπία ΠΑΣΟΚ του χθες». Μήπως θέλει να κάνει την αυτοκριτική του;» καταλήγει το ΠΑΣΟΚ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.