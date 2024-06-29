ΣΥΡΙΖΑ: Ποιοι συμμετέχουν στα Think Tank Επιχειρηματικότητας και Ευρωπαϊκής Πολιτικής

Σε συνέχεια των ανακοινώσεων της σύνθεσης άλλων «δεξαμενών σκέψης» του κόμματος τις προηγούμενες ημέρες, ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ανακοίνωσε τη σύνθεση δυο ακόμη think tank, για την Επιχειρηματικότητα και για την Ευρωπαϊκή Πολιτική.

To Think Tank Επιχειρηματικότητας

Το Think Tank Επιχειρηματικότητας απαρτίζουν οι Ευαγγελία Κατσικέα, Γιώργος Κωνσταντακόπουλος, Βαγγέλης Λυμπουρίδης, Αντώνιος Γεωργόπουλος, Aύγουστος Πανταζίδης.

Ακολουθούν σύντομα βιογραφικά:

Ευαγγελία Κατσικέα

Κατέχει διδακτορικό στο διεθνές μάρκετινγκ και τη στρατηγική από το Cardiff Business School στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο ICN Ecole de Management στο Παρίσι. Έχει εργαστεί στο University of Wales, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο King's College London στις βαθμίδες της επίκουρης και αναπληρώτριας καθηγήτριας.

Γιώργος Κωνσταντακόπουλος

Απόφοιτος από το University of Manchester, Alliance Manchester Business School όπου έγινε δεκτός με υποτροφία σε ερευνητικό μάστερ επιχειρηματικότητας. Εκεί εστίασε την έρευνα του στην κοινωνική επιχειρηματικότητα και καινοτομία. Τελειώνοντας το μάστερ του ίδρυσε την κοινότητα Manchester Social Entrepreneurs όπου έχει συντονίσει εργαστήρια καινοτομίας, εκδηλώσεις, θερμοκοιτίδες και προγράμματα υποστήριξης για impact ventures. Οι δράσεις του στο χώρο της κοινωνικής επιχειρηματικότητας των ανέδειξαν σε μέλος της ομάδας συμβούλων κοινωνικής επιχειρηματικότητας του Υπερδημάρχου και της περιφέρειάς του Greater Manchester (GMCA). Έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει προγράμματα καινοτομίας, ανάδειξης και υποστήριξης επιχειρηματιών, έχει συμβάλει στο European Horizon 2020 Research & Innovation, ήταν Επικεφαλής για την Κοινωνικής Καινοτομία σε έργο Έρευνας και Καινοτομίας με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση 5 εκατομμυρίων ευρώ (Horizon 2020) με την ομάδα του ΜΚΟ (ex.: UN FAO), Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Ινστιτούτων και εταίρων από 14 χώρες της ΕΕ. Το έργο κατάφερε για πρώτη φορά να επιβεβαιώσει δεδομένα που συλλέγουν δορυφόροι της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας για την υγεία του εδάφους και του περιβάλλοντος της Γης χρησιμοποιώντας δεδομένα που συλλέχθηκαν από τους πολίτες (citizen generated data - GROW setup a citizen observatory). Έχει εργαστεί ως στέλεχος αλλά και ως σύμβουλος σε deep-tech, digital, e-commerce and AgriTech startups. Έχει τρέξει πρόγραμμα επιταχυντή νεοφυών εταιρειών για έναν από τους καλύτερους Corporate Venture Capital της Ευρώπης (Wayra UK/Telefonica) με βασικό σκοπό την επιχειρηματική καινοτομία με στόχευση την βελτίωση του επιπέδου ζωής ανθρώπων που ζουν κοντά η κάτω από το όριο της φτώχειας. Έχει κερδίσει αρκετούς διαγωνισμούς καινοτομίας και hackathons ενώ έχει λάβει και βραβεία αναγνώρισης της δουλειάς του στο τομέα της επιχειρηματικότητας.

Βαγγέλης Λυμπουρίδης

Ιδρυτής της εξειδικευμένης εταιρίας σχεδιασμού καινοτομίας ENOSIS στο Λος 'Αντζελες με πελάτες όπως η Google, και η Hewlett Packard. Επί χρόνια Καθηγητής στη Σχολή Πληροφορικής και τη Σχολή Κινηματογράφου του USC. Σχεδιαστής του πρώτου θεραπευτικού προϊόντος εικονικής πραγματικότητας για ψυχική υγεία που έλαβε πιστοποίηση από το FDA. Συνιδρυτής της ελληνικής startup εταιρίας τεχνολογίας υλικών και έξυπνων ενδυμάτων ATRiDE (Ατράϊντ)με έδρα την Σύρο συγχρηματοδοτούμενη από το European Innovation Council. Κατέχει διδακτορικό στα (ανθρωποκεντρικά) διαδραστικά συστήματα από το Πανεπιστήμιο του Ενδιμβουργου.

Αντώνιος Γεωργόπουλος

Διδάκτωρ του Πανεπιστήμιου Gӧttingen της Γερμανίας και Καθηγητής στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών στις «διεθνείς επιχειρήσεις και στην χρηματοοικονομική λογιστική». Υπήρξε επισκέπτης καθηγητής στα Πανεπιστήμια του Sheffield (Ηνωμένο Βασίλειο), του Swansea (Ηνωμένο Βασίλειο), και του Gӧttingen (Γερμανία). Συνεργάζεται επιστημονικά με ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας και είναι εισηγητής σε ανοικτά πανεπιστήμια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Διαθέτει πλούσια εργασιακή εμπειρία σε εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων στη Γερμανία και σε εγχώριους οργανισμούς και εμπορική τράπεζα στην Ελλάδα.

Aύγουστος Πανταζίδης

Είναι σύμβουλος επιχειρήσεων. Σπούδασε στο Πολυτεχνείο Κρήτης όπου μέσω της Διπλωματικής Διατριβής "Santorini Basalts: A new Candidate Martian Analogue", εξειδικεύτηκε στην πλανητική Γεωλογία και πιο συγκεκριμένα στην εύρεση πανομοιότυπων γεωλογικά περιοχών του 'Αρη στην Γη. Συνέχισε τις σπουδές του στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο οποίο είχε την ευκαιρία να εντρυφήσει ακόμη περισσότερο στην ανάπτυξη διαστημικών εφαρμογών συμμετέχοντας σε διακεκριμένα πρότζεκτ με θέμα την καλλιέργεια στο διάστημα (Space Agrobox, Cyclamina Project). Τα επόμενα χρόνια συμμετείχε ο ίδιος σε αποστολές προσομοίωσης μακράς διάρκειας για τον 'Αρη και την Σελήνη, ως ανάλογος αστροναύτης. Επιπλέον, είχε την ευκαιρία να δοκιμάσει τις δυνατότητές του ως δόκιμος αστροναύτης ιδιωτικών εταιρειών στα πλαίσια του διαγωνισμού Career Astronaut Competition στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ, ενώ κατάφερε μέσω υποτροφιών να αποκτήσει απαραίτητες δεξιότητες για τη συμμετοχή σε επανδρωμένες αποστολές όπως αυτή του πιλότου ή του αυτόνομου δύτη. Τα τελευταία δύο χρόνια και μέσω της εμπειρίας που έχει αποκομίσει στον τομέα της επανδρωμένης διαστημικής, η οποία φτάνει την μία δεκαετία, εργάζεται ως σύμβουλος σε θέματα διαστημικού τουρισμού με σκοπό την ανάπτυξη και την ανάδειξη του συγκεκριμένου επιχειρηματικού τομέα στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Το think tank Ευρωπαϊκής Πολιτικής

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, τα μέλη του Think Tank Ευρωπαϊκής Πολιτικής διακρίνονται για τη γνώση των ευρωπαϊκών θεμάτων αλλά και την εμπειρία που έχουν αποκομίσει από τη συμμετοχή τους σε ευρωπαϊκούς θεσμούς. Απαρτίζεται από τους Χρήστο Κουρτέλη, Ιωάννη Γούναρη, Νικόλα Τσίλι, Κυριάκο Γεωργόπουλο, Ευάγγελο Παπαγεωργίου, Βασιλική Σίλβια Καμπαλούρη, Παρασκευή Κυριακοπούλου.

Ακολουθούν σύντομα βιογραφικά:

Χρήστος Κουρτέλης

Είναι Καθηγητής Ευρωπαϊκής Δημοσίας Πολιτικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο με εμπειρία στον συντονισμό και σχεδιασμό ερευνών για τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς και την εξωτερική πολιτική της ΕΕ. Έχει εργαστεί ως διδάσκων σε διάφορα πανεπιστήμια στην Ευρώπη. Κατέχει διδακτορικό στην Διεθνή Πολιτική Οικονομία από το King's College London, μεταπτυχιακό από το London School of Economics και πτυχίο από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Έχει δημοσιεύσει βιβλία και άρθρα σχετικά με τις ευρω-μεσογειακές σχέσεις και την ευρωπαϊκή πολιτική.

Ιωάννης Γούναρης

Είναι Δικηγόρος με ειδίκευση στο Συνταγματικό Δίκαιο, το Δίκαιο της ΕΕ και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Έχει διδακτορικό στις Δημόσιες Νομικές Σπουδές από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με θέμα τη ρύθμιση της βιοτεχνολογίας στο Διεθνές, Ευρωπαϊκό και Ελληνικό δίκαιο. Έχει σπουδάσει στο London School of Economics και κατέχει διάφορα διπλώματα στο δημόσιο διεθνές δίκαιο, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ευρωπαϊκή νομική πρακτική.

Νικόλας Τσίλι

Είναι Σύμβουλος Πολιτικής στο Υπουργείο Εσωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου. Απόφοιτος μεταπτυχιακού στην Πολιτική Οικονομία από τη Σχολή Οικονομικών του Λονδίνου και πολυτάλαντος επιστήμονας με εμβάθυνση στις πολιτικές επιστήμες, εμπειρία στον τομέα της δημόσιας διοίκησης. Με πλούσιο βιογραφικό που περιλαμβάνει υποτροφίες από κορυφαία πανεπιστήμια όπως το LSE, το Πανεπιστήμιο Πολιτικής του Παρισιού SciencesPo, Υπότροφος της Ιαπωνικής Κυβέρνησης (JASSO) στο Πανεπιστήμιο του Κιότο, καθώς και αναγνώριση με διεθνή βραβεία όπως ο Sutton Trust US Scholar και το Fortis Fellowship, αναδεικνύεται ως ένα αναγνωρισμένο ταλέντο στον κόσμο της πολιτικής και της δημόσιας διοίκησης.

Κυριάκος Γεωργόπουλος

Είναι στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πτυχιούχος της Ιστορίας και της Νομικής, με έντονη συνδικαλιστική δράση στα φοιτητικά του χρόνια, εγκαταστάθηκε σε νεαρή ηλικία στις Βρυξέλλες και εργάστηκε αρχικά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μετέπειτα συνέχισε στην Επιτροπή όπου υπηρετεί εδώ και 25 χρόνια σε διάφορα πολιτικά και διοικητικά πόστα. Σήμερα είναι Προϊστάμενος στο τμήμα Επικοινωνίας και Πληροφορικής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας.

Ευάγγελος Παπαγεωργίου

Είναι Δικηγόρος στον 'Αρειο Πάγο, με ειδίκευση στο Αστικό, Εμπορικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Κατέχει διδακτορικό από το Πάντειο Πανεπιστήμιο στη Χρηματοδότηση Μεσαίων και Μικρών Επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και Master από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου στο Ευρωπαϊκό Εμπορικό και Τουριστικό Δίκαιο. Διατηρεί δικηγορικό γραφείο και έχει εργαστεί ως νομικός σύμβουλος σε διάφορους οργανισμούς.

Βασιλική Σίλβια Καμπαλούρη

Είναι Δικηγόρος από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών). Κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα (LL.M.) στο Εμπορικό και Εταιρικό Δίκαιο από το University College London (University of London), στο Ηνωμένο Βασίλειο. Υπηρετεί ως νομικός εμπειρογνώμονας στη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΕΑ). Εργάζεται ως Δικηγόρος και είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Είναι επίσης εγκεκριμένη διαμεσολαβήτρια σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις ιδιωτικού δικαίου και έχει διαπιστευθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Υπηρέτησε ως Σύμβουλος Διοίκησης Κατοικίας στο Μαρόκο, στο Conseil de la Concurrence του Μαρόκου, που αποσπάστηκε από την Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού. Ως Σύμβουλος Διοίκησης Κατοικίας για το Θεσμικό Πρόγραμμα Twinning Μαρόκο-ΕΕ για την Ενίσχυση των Θεσμικών Ικανοτήτων του Συμβουλίου Ανταγωνισμού του Μαρόκου (MA 18 ENI FI 01 21 R), συντόνιζε μεταξύ των χωρών εταίρων της ΕΕ (Ελλάδα, Πολωνία, Ιταλία), του Συμβουλίου Ανταγωνισμού του Μαρόκου, της Αρχής Σύμβασης (Υπουργείο Οικονομικών του Μαρόκου) και της Αντιπροσωπείας της ΕΕ.

Παρασκευή Κυριακοπούλου

Σπούδασε στην Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ), όπου απέκτησε το πτυχίο της από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Με μεταπτυχιακές σπουδές στο Université libre de Bruxelles. Στο Ινστιτούτο Ευρωπαϊκών Σπουδών, ολοκλήρωσε το πρόγραμμα LICENCE SPECIALE (MASTER) στην Ευρωπαϊκή Οικονομία. Επιπλέον, παρακολούθησε το πρόγραμμα LICENCE SPECIALE (MASTER) στο Ναυτικό και Αεροπορικό Δίκαιο στη Νομική Σχολή του ίδιου πανεπιστημίου, όπου αρίστευσε. Εργάστηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων, Τμήμα Αξιολόγησης Διαρθρωτικών Ταμείων, από το 1992 έως το 1995. Κατά την περίοδο αυτή, συμμετείχε στην αξιολόγηση των παρεμβάσεων των Διαρθρωτικών Ταμείων και του ΚΠΣ διαφόρων χωρών, όπως η Ελλάδα, η Πορτογαλία, το Βέλγιο, η Γαλλία και η Ολλανδία. Επίσης, εκπροσωπούσε τη Γενική Διεύθυνση ΙΙ σε κοινοτικές πρωτοβουλίες. Υπηρέτησε στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας της Ελλάδας, σε διάφορες θέσεις στη Γενική Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων. Συμμετείχε σε διμερείς διαπραγματεύσεις για διεθνείς μεταφορές και αξιολόγησε έργα δανειοδοτούμενα από τη Διεθνή Τράπεζα. Εργάστηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών, στη Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας. Διετέλεσε διευθύντρια της Διεύθυνσης Επείγουσας Ανθρωπιστικής και Επισιτιστικής Βοήθειας (ΥΔΑΣ 1) και ήταν επικεφαλής της task force για την καταπολέμηση του Human Trafficking. Στη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το 2003, προήδρευσε στα ανθρωπιστικά θέματα. Υπηρέτησε στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκπροσωπώντας την Ελλάδα σε διάφορες ομάδες εργασίας του Συμβουλίου για θέματα ανάπτυξης και συνεργασίας. Έχει εργαστεί επίσης στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ενοποίησης, Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, ασχολούμενη με δημοσιονομικά θέματα και το Συμβούλιο ECOFIN.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.