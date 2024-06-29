Επίτιμος διδάκτορας του Πανεπιστημίου Koc ανακηρύχθηκε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος ήταν και ο κεντρικός ομιλητής της σημερινής τελετής αποφοίτησης του τουρκικού πανεπιστημίου.

Ο κ. Τσίπρας ανέφερε ότι πριν από ακριβώς έναν χρόνο, ανακοίνωσε δημόσια την απόφασή του να παραιτηθεί από την πρώτη γραμμή της πολιτικής, μετά από 15 συναπτά έτη ως αρχηγός του κόμματός του. «Είναι μια απόφαση για την οποία δεν μετανιώνω», σημείωσε. «Λίγες μέρες αργότερα, ενώ περπατούσα σε κεντρικό δρόμο της Αθήνας, ένας νεαρός Τούρκος με πλησίασε και με ξάφνιασε λέγοντάς μου να μην τα παρατήσω. Μου είπε ότι οι Τούρκοι έχουν ένα ρητό: Boyun eğme. -Κράτα το κεφάλι σου ψηλά, είπε. Αυτό είναι κάτι που θα το θυμάμαι πάντα», πρόσθεσε. Ο πρώην πρωθυπουργός είπε ότι «έτσι σήμερα, έναν χρόνο μετά, καθώς σας συγχαίρω για την αποφοίτησή σας, θα ήθελα να θυμάστε αυτά τα λόγια.

Για όλες τις μεγάλες στιγμές και όλες τις σπουδαίες προκλήσεις που βρίσκονται μπροστά σας. Για όλα όσα θα χρειαστεί να αγωνιστείτε -στη ζωή σας, για τη χώρα σας, τις οικογένειές σας ή το μέλλον σας. Πρέπει να βρείτε τον τρόπο να εξελίσσεστε, διατηρώντας τις αρχές σας. Και να θυμάστε πάντα: boyun eğme».

Ο Αλέξης Τσίπρας είπε στους απόφοιτους ότι το πτυχίο που κρατούν στα χέρια τους, τους δίνει τα εφόδια να κατανοήσουν τις νέες ευκαιρίες που φέρνει αυτή η επανάσταση στην ιατρική, το εμπόριο, την πληροφορική, την επικοινωνία και την ενέργεια. «Αλλά πρέπει επίσης να αναγνωρίσετε και να δείτε ότι αυξάνονται οι δυνατότητες κατάχρησης αυτών των τεχνολογιών σε σχέση με τις ελευθερίες των πολιτών και την εμβάθυνση των ανισοτήτων», είπε, σημειώνοντας ότι «η παγκόσμια φτώχεια, η μετανάστευση, ο πόλεμος, η καταστροφή των φυσικών οικοσυστημάτων του πλανήτη δεν είναι ‘φυσικές καταστροφές': είναι συνέπειες ανθρώπινων επιλογών». «Επιλογές σαν αυτές που θα βρείτε και εσείς μπροστά σας. Σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει να βρείτε τον τρόπο να εξελίσσεστε σε έναν κόσμο που αλλάζει, διατηρώντας παράλληλα τις αρχές και τις αξίες σας», υπογράμμισε.

«‘Αν θες να δοκιμάσεις το χαρακτήρα ενός ανθρώπου, δώσε του εξουσία', είπε κάποτε ο Αβραάμ Λίνκολν. Και πιστεύω ότι όλοι εδώ εσείς που σήμερα αποφοιτάτε, μια μέρα θα κατέχετε εξουσία, με κάποια ιδιότητα. Ως σπουδαίοι επιστήμονες, ως επιχειρηματίες, ως πολιτικοί ή ως ηγέτες στους τομείς που θα δραστηριοποιηθείτε», συνέχισε. Επισήμανε πως το να έχεις τη δύναμη να αλλάξεις τα πράγματα είναι μεγάλη πρόκληση, και τόνισε: «Η συνειδητοποίηση των στόχων σας στη ζωή είναι σπουδαία υπόθεση, αλλά η μεγαλύτερη από όλες τις προκλήσεις, είναι το πώς θα αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε τη δύναμη που έχετε: Θα έχετε την υπομονή να ακούσετε;».

Ο κ.Τσίπρας σημείωσε ότι «χρειάζεται να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού στη βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ, για την επανένωση του νησιού προς όφελος του συνόλου του κυπριακού λαού, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων». Τόνισε ότι «και σε αυτή την περίοδο σχετικής ηρεμίας στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, πρέπει να εργαστούμε σκληρά για να παραπέμψουμε την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης μας στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης». Είπε ότι «οι λαοί της Ελλάδας και της Τουρκίας, αξίζουν ένα μέλλον ειρήνης στη βάση του διεθνούς δικαίου» και πως «με βάση αυτά τα κρίσιμα βήματα στην Ανατολική Μεσόγειο, μπορούμε και πρέπει να ανοίξουμε την προοπτική για την αναβάθμιση των σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας στο σύνολό τους». Παραπέμποντας στον στίχο του Ναζίμ Χικμέτ: «η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει», ο κ. Τσίπρας τόνισε ότι «αυτή πρέπει να είναι η Ανατολική Μεσόγειος, μια θάλασσα αμοιβαίου σεβασμού της κυριαρχίας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Μια θάλασσα ειρήνης και συνεργασίας» και «για να το πετύχουμε αυτό, πρέπει να οικοδομήσουμε σχέσεις σεβασμού και εμπιστοσύνης στη βάση του διεθνούς δικαίου».

Ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι «η εμπιστοσύνη απαιτεί χρόνο για να οικοδομηθεί, αλλά μπορεί να χαθεί μέσα σε μια στιγμή» και πως «δεν γίνεται να κερδηθεί με μερικές θεαματικές χειρονομίες. Δεν έχει να κάνει με ηρωισμό. Σημασία έχει να είσαι επίμονος, να έχεις ανοιχτό μυαλό, αλλά προσηλωμένη ματιά στον στόχο».

«Στόχος μας είναι να παράγουμε προοδευτικές πολιτικές για την Ειρήνη, τη Δικαιοσύνη και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Υπογραμμίζοντας ότι η ώρα για προοδευτική αλλαγή είναι τώρα και δεν έχουμε την πολυτέλεια να κωλυσιεργούμε, να μεταβιβάζουμε τις ευθύνες και τα προβλήματα στις επόμενες γενιές, σε κανένα από τα κρίσιμα ζητήματα για το κοινό μας μέλλον», τόνισε.

