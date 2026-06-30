ΠΑΣΟΚ για ανάρτηση Σιακαντάρη: «Ωραία τα αποκαλυπτήρια του νέου πατριωτισμού»

«Ωραία τα αποκαλυπτήρια του νέου πατριωτισμού», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ σε σχόλιο του σχετικά με την ανάρτηση του Γιώργου Σιακαντάρη για τον Νίκο Μπίστη.

«Ελπίζουμε να μην υποχρεωθεί και εκείνος σε δηλώσεις αυτοταπείνωσης ότι δεν είναι μέλος του κόμματος ΕΛ.Α.Σ», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ.

Αναλυτικά το σχόλιο του ΠΑΣΟΚ:

«‘Επιτέλους βρέθηκε ένας σαν τον Νίκο Μπίστη να επαναλάβει ορισμένες αλήθειες για όσα συμβαίνουν στην εξωτερική πολιτική μας και κρατούν τη χώρα μας δέσμια ανώφελων λεονταρισμών, χωρίς ουσία', έγραψε σε ανάρτηση του ο συντάκτης του πολιτικού μανιφέστου Τσίπρα, Γιώργος Σιακαντάρης.

Συμφωνεί προφανώς με λύσεις συνεκμετάλλευσης στο Αιγαίο, συμφωνεί με την άποψη ότι η ολοκλήρωση στρατηγικού ευρωπαϊκού έργου, όπως η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, είναι ‘μονομερής ενέργεια' της πατρίδας μας, συμφωνεί ότι στο Αιγαίο κανείς δεν έχει απόλυτο δίκιο.

Ωραία τα αποκαλυπτήρια του νέου πατριωτισμού.

Ελπίζουμε να μην υποχρεωθεί και εκείνος σε δηλώσεις αυτοταπείνωσης ότι δεν είναι μέλος του κόμματος ΕΛ.Α.Σ.».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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