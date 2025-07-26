Ανδρουλάκης από Τένεδο: «Όπου υπάρχει πίστη, τίποτε δεν σβήνει- Ούτε οι άνθρωποι, ούτε οι ναοί, ούτε η μνήμη»

Στην Τένεδο βρίσκεται ο Νίκος Ανδρουλάκης για να παραστεί στα θυρανοίξια του Ιερού Ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, χοροστατούντος του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου. Το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρακολούθησε τη Θεία Λειτουργία και στον χαιρετισμό του, αμέσως μετά, επισήμανε:

«Με αίσθημα σεβασμού και συγκίνησης βρίσκομαι ανάμεσά σας σε μια σημαντική συγκυρία, καθώς το απόγευμα θα γίνουν τα θυρανοίξια του ανακαινισμένου Ναού της Κοίμησης της Θεοτόκου που σηματοδοτεί και την "ανάσταση" της ευάριθμης Κοινότητας των Ρωμιών της Τενέδου.

Το ξαναζωντάνεμα του Ιερού αυτού Ναού αποτελεί πράξη μνήμης αλλά και μέλλοντος. Γιατί μέσα από το συγκεκριμένο έργο διατρανώνουμε πως ακόμη και οι πιο μικρές, οι πιο απομακρυσμένες κοιτίδες του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας παραμένουν ζωντανές, χάρη στην επιμονή, την αγάπη, τις θυσίες και την προσήλωση των ανθρώπων».

Ο κ. Ανδρουλάκης πρόσθεσε ότι το γεγονός αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, ιδιαίτερα, σε ένα διεθνές περιβάλλον, όπου αρκετές ορθόδοξες κοινότητες βρίσκονται υπό διωγμό.

«Γνωρίζω βέβαια τις δυσκολίες που υπάρχουν και εδώ, στην Τένεδο: Εμπόδια της τουρκικής κυβέρνησης στα κληρονομικά δικαιώματα των Ελλήνων, απουσία σχολείου και ακτοπλοϊκής σύνδεσης. Όλα αυτά μαζί δυσχεραίνουν την επιστροφή οικογενειών στο νησί», σημείωσε και τόνισε:

«Παρά τις αντιξοότητες όμως, θέλω ιδιαίτερα να αποδώσω τα εύσημα στον Οικουμενικό Πατριάρχη, ο οποίος με το κύρος και τη σοφία του, υπηρετεί ακούραστα τη διατήρηση αυτών των ιερών τόπων -που είναι και τόποι δικοί του, ως γέννημα-θρέμμα Ίμβριος. Η παρουσία Του εδώ στέλνει ένα μήνυμα υπέρβασης του χρόνου και των συγκυριών».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ υπογράμμισε πως «το μήνυμα αυτό φτάνει παντού: όπου υπάρχει πίστη, ιστορική συνείδηση, πνεύμα συνεργασίας και συλλογική προσπάθεια, τίποτε δεν σβήνει. Ούτε οι άνθρωποι, ούτε οι ναοί, ούτε η μνήμη.

Ας γίνει, λοιπόν, το μικρό αυτό νησί ένα μεγάλο φωτεινό παράδειγμα για όλους εμάς που έχουμε χρέος να διαφυλάξουμε την ταυτότητά του, να υπερασπιστούμε με αμοιβαίο σεβασμό τα δικαιώματα, τη θρησκευτική και πολιτιστική κληρονομιά όπου κι αν αυτή απαντάται».

Διαβεβαίωσε ότι θα παραμείνει αρωγός σε κάθε προσπάθεια διατήρησης και ενίσχυσης των πνευματικών και ιστορικών δεσμών του Ελληνισμού, της Ορθοδοξίας και της Ρωμιοσύνης με τη γενέθλια γη τους, πάντα στη βάση του διεθνούς δικαίου και στην τήρηση της Συνθήκης της Λωζάννης.

Εξέφρασε την ελπίδα τα επόμενα χρόνια, η Τένεδος να γεμίσει ακόμα περισσότερο με Έλληνες που θέλουν να ζήσουν μόνιμα εδώ για να εγκαινιάστεί ένα νέο σχολείο - όπως έγινε πριν από λίγα χρόνια στην Ίμβρο. «Ένα μικρό θαύμα που, αν προσπαθήσουμε συλλογικά, μπορούμε να επαναλάβουμε! Με αισιοδοξία και πίστη, εύχομαι υγεία, ειρήνη και ευημερία σε όλους σας», σημείωσε.

Από την πλευρά του ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος στάθηκε ιδιαίτερα στα ευοίωνα σημεία των καιρών καθώς «η Τένεδος έχει πλέον τον ανακαινισμένο ναό της, του οποίου τα θυρανοίξια θα τελεστούν απόψε. Υπάρχουν θετικές προοπτικές για αύξηση του αριθμού των ομογενών στο νησί», ενώ επιπλέον σημείωσε ότι η σημερινή πανήγυρις της Αγίας Παρασκευής λειτουργεί ως προσκλητήριο για τους Τενεδίους.

Ο κ. Βαρθολομαίος απευθυνόμενος στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης τον ευχαρίστησε θερμά για την παρουσία του, η οποία όπως ανέφερε «μας υπενθυμίζει τον τόπο καταγωγής του, την υψηλόφρονα και γενναιόφρονα Κρήτη».

Το απόγευμα ο κ. Ανδρουλάκης θα παραστεί στα θυρανοίξια του Ιερού Ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, ο οποίος ναός και το σήμα κατατεθέν του -το ύψους 28 μέτρων καμπαναριό του-, χρονολογούνται τον 19ο αιώνα.

Πηγή: skai.gr

