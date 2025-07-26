Στη Σκιάθο βρέθηκε σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προεδρεύοντας σε σύσκεψη στο Δημαρχείο με τοπικούς φορείς και επιχειρηματίες.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι αναπτυξιακές ανάγκες του νησιού, το πρόγραμμα έργων υποδομών, καθώς και η περαιτέρω στήριξη του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου – Βορείων Σποράδων.

Κατά την ομιλία του, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τη σημασία να κρατηθεί ο τοπικός δημόσιος διάλογος μακριά από τις εντάσεις και τις διαιρέσεις που χαρακτηρίζουν την κεντρική πολιτική σκηνή. «Η δουλειά μας στις τοπικές κοινωνίες είναι να κλείνουμε τα αυτιά μας στις φωνές της τοξικότητας, να εργαζόμαστε σκληρά και να βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα που για κάποιους μπορεί να φαίνονται μικρά, αλλά για εσάς είναι εξαιρετικά σημαντικά», υπογράμμισε.

Ο πρωθυπουργός επαίνεσε τη δημοτική αρχή για την αποτελεσματική διαχείριση χρηματοδοτήσεων και την υλοποίηση σημαντικών έργων, ενώ αναφέρθηκε στην ανάγκη επίλυσης εκκρεμοτήτων όπως η μόνιμη ακτοπλοϊκή σύνδεση και η δημοπράτηση του έργου της μαρίνας, το οποίο αναμένεται να συμβάλει στην ανάπτυξη ενός πιο φιλικού προς το περιβάλλον τουρισμού.

«Το έργο της μαρίνας, το οποίο ελπίζω ότι θα μπορέσει να δημοπρατηθεί από το Υπερταμείο το συντομότερο δυνατόν θα είναι ένα εμβληματικό έργο για τη συνολική ανάπτυξη της Σκιάθου και τη δημιουργία υποδομής για ένα νέο είδος τουρισμού, που προφανώς είναι και πολύ πιο φιλικό προς το περιβάλλον», σημείωσε ο πρωθυπουργός προσθέτοντας ότι πρόκειται για ένα εμβληματικό έργο θαλάσσιας προστασίας, το οποίο αποτέλεσε «πηγή έμπνευσης για τη δημιουργία των δύο νέων Θαλάσσιων Πάρκων στο Ιόνιο και στο Νότιο Αιγαίο».

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο Θαλάσσιο Πάρκο Βορείων Σποράδων, το οποίο αποτελεί υπόδειγμα θαλάσσιας προστασίας και βιώσιμης ανάπτυξης, ενώ ο Πρωθυπουργός σημείωσε πως η εμπειρία του πάρκου αποτέλεσε έμπνευση για τη δημιουργία δύο νέων Θαλάσσιων Πάρκων στο Ιόνιο και το Νότιο Αιγαίο.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο κ. Μητσοτάκης επισκέφθηκε το 1ο Δημοτικό Σχολείο της Σκιάθου, όπου ενημερώθηκε για τις εργασίες ανακαίνισης που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου». Στο πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνονται συνολικά 430 σχολεία σε όλη τη χώρα και στοχεύει στην αναβάθμιση των υποδομών, με ιδιαίτερη έμφαση στην προσβασιμότητα και την ασφάλεια των μαθητών.

Επιπλέον, ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε το μουσείο στο πατρικό σπίτι του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, ενώ συνομίλησε με κατοίκους και επισκέπτες στο λιμάνι της Σκιάθου.

Ο Δήμαρχος Σκιάθου, Θοδωρής Τζούμας, ευχαρίστησε τον Πρωθυπουργό για τη συνεχή στήριξη και την υλοποίηση σημαντικών έργων, τονίζοντας παράλληλα τις προκλήσεις που παραμένουν, όπως η ακτοπλοϊκή σύνδεση και η ανάγκη ολοκλήρωσης του master plan υποδομών.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Σκιάθο, ο Πρωθυπουργός έχει την ευκαιρία να συνομιλήσει με καταστηματάρχες, κατοίκους και επισκέπτες που βρίσκονταν στο λιμάνι.

