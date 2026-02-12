Τον δικό του απολογισμό για τη χθεσινή συνάντηση μεταξύ των Κυριάκου Μητσοτάκη και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο πλαίσιο του 6ου Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας στην Άγκυρα, έκανε ο Γιώργος Γεραπετρίτης μιλώντας στην ΕΡΤ. «Η χθεσινή συνάντηση εντάσσεται σε ένα κύκλο στρατηγικής της ελληνικής διπλωματίας, ώστε να υπάρχουν ανοιχτοί δίαυλοι, κανόνες και δομημένος διάλογος με την Τουρκία», ήταν το πρώτο σχόλιο του υπουργού Εξωτερικών, υπενθυμίζοντας ότι αποτελεί κάτι που καθιερώθηκε πριν 3 χρόνια με σκοπό την ανάπτυξη μιας γνήσιας λειτουργικής σχέσης με τη γείτονα χώρα.

«Υπάρχει το επίπεδο της ήπιας και το επίπεδο της υψηλής πολιτικής. Στο πρώτο είναι πολύ προφανές ότι οι δυο ηγέτες έκαναν μια συνολική αποτίμηση του πώς έχει πάει ο ελληνοτουρκικός διάλογος, στο επίπεδο των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης και της Θετικής Ατζέντας. Τα αποτελέσματα είναι νομίζω σημαντικά, έχουν καταστήσει τη σχέση των δυο χωρών μια σχέση καλής γειτονίας», όπως είπε. «Από την άλλη πλευρά, είναι προφανές ότι παραμένουν τα μεγάλα και ακαναθώδη ζητήματα. Δεν περιμέναμε ως δια μαγείας να εξαφανιστούν τα ζητήματα αυτά. Γίνεται μια ειλικρινής προσπάθεια να θέτουμε τα ζητήματα αυτά».

«Μερικές φορές το να συζητάς διαφωνώντας και να συζητάς σε ικανοποιητικό επίπεδο είναι και αυτό μια κατάκτηση. Για εμάς και τον πρωθυπουργό είναι εξαιρετικά σημαντικό να τίθενται τα ζητήματα αυτά χωρίς να προκαλούνται κρίσεις», δήλωσε αμέσως μετά ο κ. Γεραπετρίτης για να προσθέσει πως «Θέλουμε μια κανονική σχέση με την Τουρκία. Η γεωγραφία είναι δεδομένη, θα συνεχίσουμε αυτήν την προσπάθεια».

«Σημαντικό να υπάρχει σχέση που αποσυμπιέζει τις εντάσεις»

Ερωτηθείς για το αν θα διατηρηθούν τα «ήρεμα νερά» και για το επόμενο διάστημα μετά τη συνάντηση των δυο ηγετών, ο υπουργός υπογράμμισε πως υπό τις παρούσες συνθήκες σύνθετης και ρευστής γεωπολιτικής κατάστασης είναι εξαιρετικά σημαντικό να υπάρχει μια σχέση που να αποσυμπιέζει τις εντάσεις, κάτι που - όπως είπε - θα συνεχιστεί. «Εκείνο το οποίο αποφάσισαν οι ηγέτες χθες στο Ανώτατο Συμβούλιο είναι να διατηρηθούν οι δίαυλοι επικοινωνίας και να επεκταθούν σε περισσότερα επίπεδα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

