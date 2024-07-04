Στην υπουργική απόφαση η οποία σύντομα θα δημοσιευθεί σε ΦΕΚ και θα δίνει τη δυνατότητα στους γιατρούς του ΕΣΥ να εργάζονται και στον ιδιωτικό τομέα, αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, στην εκπομπή «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ.

Όπως εξήγησε, η ρύθμιση αφορά τους γιατρούς του ΕΣΥ, ειδικευόμενους και οδοντιάτρους, με στόχο οι θέσεις στη δημόσια υγεία να γίνουν ελκυστικές, καθώς μέχρι σήμερα αρκετές προσλήψεις βγαίνουν άγονες.

Ο υπουργός Υγείας, ανέφερε ως παράδειγμα την Κω που έγινε προκήρυξη 4 παθολόγων καθώς το νοσοκομείο δεν διαθέτει κανέναν. Όπως είπε η προκήρυξη έγινε 11 φορές και όλες, κηρύχθηκε άγονη.

«Δεν είναι δυνατόν έχουμε σειρά νοσοκομείων με κενές θέσεις ενώ υπάρχουν πολλοί ιδιώτες γιατροί σε μια περιοχή», είπε και συμπλήρωσε ότι άμεσα υπογράφεται υπουργική απόφαση για τις άγονες περιοχές. «Αυξάνουμε το επίδομα από τα 100 στα 300 ευρώ και αυξάνουμε τον αριθμό των άγονων. Μπορεί να μην είναι νησί, αλλά να μην πηγαίνει κανείς».

Για τα απογευματινά χειρουργεία, είπε ότι έχουν ξεπεράσει τα 2.000 τους τρεις μήνες που ισχύουν.

Υπόθεση Αυγενάκη

Για την υπόθεση Αυγενάκη, ο υπουργός Υγείας ερωτηθείς σχετικά είπε ότι «θα δεχόμουν το όρο αλαζονεία αν δεν είχε διαγραφεί πάραυτα. Στη δική μας παράταξη η βία δεν γίνεται δεκτή και η φράση ασυλία που φέρεται να είπε εκτός από εξοργιστική είναι και ανόητη» και πρόσθεσε: «Προφανές ότι ο κ. Αυγενάκης ήταν εκτός εαυτού αλλά δεν υπάρχει δικαιολογία. Δεν δέχομαι καμία υπόδειξη από την αριστερά με αφορμή την επίθεση με το "άι στο διάολο" της Φωτίου προς την Κεφαλογιάννη».

Επίσης, αναφέρθηκε στο άρθρο του Κουφουντίνα για την Λάρκο. «Όταν νομιμοποιείς τις δολοφονίες δεν μπορείς να διαμαρτύρεσαι για το χαστούκι» τόνισε και πρόσθεσε ότι η βία είναι καταδικαστέα

Για την άρνηση να παραδώσει την έδρα, είπε: «δεν θυμάμαι πολλούς βουλευτές να έχουν παραδώσει έδρα. Η άποψη μου για την έδρα και την έχω αποδείξει είναι ότι όταν εκλέγεσαι με μια παράταξη η έδρα δεν είναι δική σου, είναι αδιαίρετου.

Τέλος, κληθείς να σχολιάσει τις ομιλίες των κκ Σαμαρά και Καραμανλή είπε ότι δεν σχολιάζει πρώην πρωθυπουργούς.

Πηγή: skai.gr

