Νίκος Παπανδρέου: Η ποινικοποίηση διαφορετικών απόψεων δεν είναι μέρος της ταυτότητας του ΠΑΣΟΚ

Αναφορικά με την διαγραφή από την Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ, του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, ο ευρωβουλευτής Νίκος Παπανδρέου προχώρησε στην ακόλουθη δήλωση:

«Το ΠΑΣΟΚ, ιστορικά, θεμελίωσε στην πράξη την αρχή της Δημοκρατίας στο εσωτερικό των κομμάτων στην Μεταπολίτευση. Η έκφραση διαφορετικών απόψεων στο εσωτερικό του, υπήρξε διαχρονικά πλούτος, που, όποτε τον επέλεξε, τον οδήγησε μόνο σε νικηφόρες πορείες. Αν η διατύπωση μίας διαφορετικής άποψης και δη σε περίοδο προσυνεδριακού διαλόγου, ποινικοποιείται και οδηγεί αυτόματα σε διαγραφές, αυτό δεν είναι μέρος της ταυτότητάς μας.

Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ένα μονοπρόσωπο κόμμα. Έχει αρχές, αξίες και διαδικασίες. Εν προκειμένω έχει και ανάγκη ενότητας και διεύρυνσης, για την οποία θα μιλήσουμε άλλη στιγμή. Για τώρα όμως, σίγουρα δεν έχει ανάγκη συρρίκνωσης».

Πηγή: skai.gr

