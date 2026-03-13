Σφοδρή αντιπαράθεση σημειώθηκε στη Βουλή, ανάμεσα στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου και τους βουλευτές της ΝΔ Μακάριο Λαζαρίδη και Δημήτρη Μαρκόπουλο, με τον Νικήτα Κακλαμάνη να παραπέμπει τα πρακτικά της σημερινής συνεδρίασης στην επιτροπή Δεοντολογίας.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην ολομέλεια, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επιτέθηκε αρχικά στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

«Έχουμε δύο εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς, τον κ. Σταύρο Παπασταύρου, που ήταν βασικός εμπλεκόμενος στη λίστα Λαγκάρντ, που πήρατε τη θέση, έχοντας και επιχειρηματική δραστηριοποίηση με τη σύζυγο του πρωθυπουργού, ακόμα και στην περίοδο που εμφανιζόντουσαν σε διάσταση οι δύο. Πήρατε τη θέση του εξωκοινοβουλευτικού επιτελούς υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, από την οποία εκδιωχθήκατε την περίοδο της πρότασης μομφής, με την αιτίαση ότι ήσασταν εσείς και έτερος κύριος εξαπτέρυγος, ο κ. Μπρατάκος, στο σπίτι μεγαλοεπιχειρηματία της ενημέρωσης, για την ονομαστική του εορτή στην 25η Μαρτίου, όπου φέρεστε να πήγατε με συνοδευτικό μήνυμα της κυρίας Μαρέβας Μητσοτάκη που έλεγε “άκου τους υπουργούς”. Καρατομηθήκατε και μάλιστα έγινε αυτό διαρκούσης της συζήτησης της πρότασης μομφής, το 2024, χωρίς να ανακοινωθεί στη Βουλή», είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου και πρόσθεσε ότι αφότου ο Σταύρος Παπασταύρου «επαναφέρθηκε» στο υπουργείο Περιβάλλοντος, «βοά ο τόπος ότι κάνει μπίζνες στο πεδίο της ενέργειας, με πάρα πολλές επαφές με τον αμερικανικό παράγοντα».

«Το πεδίο του περιβάλλοντος και της ενέργειας συνδέονται άρρηκτα με την υπόσταση της πατρίδας μας και δεν μπορεί να το υπηρετούν το πεδίο αυτό πρόσωπα που έχουν αλλού οφειλές», είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, για να σημειώσει ότι ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, «ο κ. Τσάφος, δεν θα έπρεπε να βρίσκεται σε αυτή τη θέση, για τις απαράδεκτες δηλώσεις του, νομιμοποίησης της τουρκικής κατοχής στην Κύπρο».

«Βουλευτής που πηγαίνει και τραμπουκίζει εκπαιδευτικούς»

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας σχολίασε διακοπή της ομιλίας της από τον βουλευτή της ΝΔ Δημήτρη Μαρκόπουλο. «'Αιντε, κύριε Μαρκόπουλε, να μην πείτε ούτε στους δασκάλους του παιδιού σας, που πήγατε και τραμπουκίσατε, όπως διαβάσαμε. Βουλευτής που πηγαίνει και τραμπουκίζει εκπαιδευτικούς!», είπε η κ. Κωνσταντοπούλου. «Πήγαινε να υπερασπιστείς κανέναν βιαστή! Τους υπαλλήλους σου τους πληρώνεις;», ακούστηκε από το έδρανο ο κ. Μαρκόπουλος. «Οι φασίστες, όπως ο συγκεκριμένος, με αυτό τον τρόπο έχουνε μάθει να χυδαιολογούν και να σπιλώνουν, την ώρα που τους έχουν στο χέρι συμφέροντα για τα οποία περιφέρονται! Τα τσιράκια και οι κονδυλοφόροι», είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και συνέχισε, απευθυνόμενη στον κ. Μαρκόπουλο: «Πηγαίνετε στη Νίκαια να τραμπουκίζετε γιατρούς, με έναν στρατό από ΜΑΤ!».

Καθήκοντα προέδρου στην έδρα ασκούσε, τη συγκεκριμένη στιγμή, η Όλγα Γεροβασίλη η οποία ζήτησε να σταματήσουν οι διακοπές, από τα έδρανα της Νέας Δημοκρατίας.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επανήλθε στο θέμα «επαναπατρισμού» της κόρης του πρωθυπουργού και απάντησε στην κατηγορία που διατύπωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας για «χυδαία επίθεση στην κόρη του πρωθυπουργού». «Όχι κύριε Παπασταύρου. Δεν έγινε καμία χυδαία επίθεση σε κανέναν. Δημοσιοποιήθηκε αυτό το οποίο ο ελληνικός λαός δικαιούται να ξέρει», απάντησε η κ. Κωνσταντοπούλου, σημειώνοντας ότι «ολοκληρώθηκε ένας επαναπατρισμός που για άλλους δεν ολοκληρώθηκε», και «αυτό είναι ένα δημόσιο γεγονός» την ώρα που υπάρχουν ακόμα αρκετοί Έλληνες που δεν έχουν επαναπατρισθεί από τις εμπόλεμες περιοχές.

Αναφορά επεφύλασσε επίσης η κ. Κωνσταντοπούλου και στις υποκλοπές, σημειώνοντας ότι αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για το πλήρες άνοιγμα της υπόθεσης, που είναι «υπόθεση κατασκοπείας», όπως πρόσφατα έκρινε η ελληνική δικαιοσύνη. «Η δικαιοσύνη έκρινε ότι έγινε κατασκοπεία για ξένη χώρα, το Ισραήλ, με το οποίο συναλλάσσεστε κύριε. Έχετε κάτι να πείτε γι’ αυτό; Είστε βουβός απέναντι σε αυτό; Εσείς μόνο για την κόρη του πρωθυπουργού απαντάτε;», είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, απευθυνόμενη στον κ. Παπασταύρου.

«Εκβιάζει ο Βορίδης, τον εκβιάζει πίσω ο Μητσοτάκης δια του Βάρρα»

Παράλληλα, κατήγγειλε όργιο εκβιασμών στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. «Εκβιάζει ο Βορίδης, τον εκβιάζει πίσω ο Μητσοτάκης δια του Βάρρα και αποδεικνύεται ότι από το 2020 υπάρχει έγγραφο πρωτοκολλημένο για την εκτίναξη των ζώων στην Κρήτη, αλλά δεν το είδε, λέει, ο κ. Βορίδης, γιατί ήταν απασχολημένος να υποδέχεται τον φραπέ και τον χασάπη», ανέφερε χαρακτηριστικά για να τονίσει πως «αυτές οι πρακτικές μαφίας, θα τελειώσουν, ό,τι και να κάνει η κυβέρνηση».

Αναφερόμενη στη σύμβαση με τη Chevron, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είπε ότι «είναι άκυρη», την υπογράφουν άνθρωποι «άσχετοι», είναι ένα «κατάπτυστο πόνημα εκχώρησης δικαιωμάτων», που περιλαμβάνει ρήτρες για το δικαίωμα του μισθωτή να προβαίνει σε ενέργειες εκτός προγράμματος και απλώς να ενημερώνει, χωρίς να απαιτείται συναίνεση. «Έτσι διαφυλάσσετε τα συμφέροντα της χώρας; Ούτε δυάρι να νοικιάζατε σε οποιαδήποτε περιοχή δεν θα είχε τόσο λεόντειες ρήτρες», σχολίασε η κ. Κωνσταντοπούλου.

«Είστε απαράδεκτη, χυδαία»

Τον λόγο επί προσωπικού ζήτησε ο βουλευτής της ΝΔ Δημήτρης Μαρκόπουλος. «Η κ. Κωνσταντοπούλου εδώ και πάρα πολύ καιρό χρησιμοποιεί τον όρο φασίστας, τόσο για εμένα όσο και για συναδέλφους μου όπως τον κ. Άδωνι Γεωργιάδη (σσ. είχε κάνει αυτόν τον χαρακτηρισμό η κ. Κωνσταντοπούλου, αναφερόμενη στα γεγονότα της Νίκαιας). Κυρία Κωνσταντοπούλου, δύο Ζωές έχουν υπηρετήσει πιστά τον κατήφορο στη χώρα μας. Η Ζωή Λάσκαρη στην ταινία του Δαλιανίδη, με τον λαμπερό όμως τρόπο της ως ηθοποιός, και εσείς με τον γκρίζο και σκοτεινό σας τρόπο, υπηρετείτε καθημερινά τον πολιτικό κατήφορο. Είστε απαράδεκτη. Είστε χυδαία. Είστε κατώτερη των περιστάσεων. Και κάτι τελευταίο. Δεν μπορεί να υβρίζει με αυτόν τον τρόπο οικογένειες, τα παιδιά μας, την κόρη του πρωθυπουργού. Δεν έχετε πάρει αγωγή κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν έχετε πάρει αγωγή από το σπίτι σας. Είστε απαράδεκτη. Σας επιστρέφουμε όλες αυτές τις καταγγελίες. Είστε ζήτουλας της οργής μας. Το μόνο που θα πάρετε είναι το γέλιο μας».

Τον λόγο ζήτησε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης. «Ακούσαμε για μια ακόμα φορά, παρουσία τριών βουλευτών της οι οποίοι όλοι είναι διορισμένοι, μετά την ανεξαρτητοποίηση της κυρίας Καραγεωργοπούλου, ένα χυδαίο, έναν τοξικό, έναν σεξιστικό λόγο που δεν συνάδει ούτε με την αίθουσα ούτε με τις θέσεις και τις απόψεις που έχουν οι πολίτες», είπε ο κ. Λαζαρίδης και απάντησε και σε αναφορά που είχε κάνει νωρίτερα η κ. Κωνσταντοπούλου στην υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ.

«Εκτός από άθλια πολιτική αρχηγός, είστε και πολιτική μαφία»

«Θέλω να σας θυμίσω ότι ο κ. Παπασταύρου έχει αθωωθεί, από τον Φεβρουάριο του 2019, από όλες τις κατηγορίες, με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ. Απάντησε επίσης και στην αναφορά για τον επαναπτρισμό της κόρης του πρωθυπουργού. «Με εντυπωσιάζει γιατί στα έδρανα του κόμματος της Πλεύσης Ελευθερίας κάθονται ακόμα δύο γυναίκες, η επίθεση που εξαπέλυσε στη σύζυγο του πρωθυπουργού και στην κόρη του πρωθυπουργού. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πώς οι ευαίσθητες, κατά τα άλλα, βουλευτίνες της Πλεύσης Ελευθερίας -θα μου πείτε η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος του κόμματος δεν υποστηρίζει τη γυναίκα του αδελφού της, θα υπερασπιστεί την κυρία Μητσοτάκη ή την κυρία Μητσοτάκη;-απορώ λοιπόν πώς αποδέχονται τέτοιου είδους υπονοούμενα σε προσωπικά θέματα τα οποία δεν αφορούν κανέναν. Προφανώς κυρία Κωνσταντοπούλου δεν σας αφορά που βρίσκεται η κυρία Μητσοτάκη. Δεν μπαίνουμε στις προσωπικές σχέσεις όπως δεν μπαίνουμε στις δικές σας με τον κ. Διαμαντή Καραναστάση. Άρα, καλά θα κάνετε, με οικογένειες να μην μπλέκετε. Μην ασχολείστε. Δεν σας παίρνει….Για να τελειώνουμε με αυτό», είπε ο κ. Λαζαρίδης.

Όσο για τις πρακτικές μαφίας, τις οποίες κατήγγειλε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, ο κ. Λαζαρίδης σχολίασε πως ούτε η μαφία στη Σικελία και τη Νάπολη, δεν εμπλέκει τα γυναικόπαιδα. «Εσείς το κάνετε. Άρα είστε εσείς προσωπικά, εκτός από άθλια πολιτική αρχηγός, είστε πολιτική μαφία και ο ελληνικός λαός το γνωρίζει αυτό», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ.

«Κύριε γυμνοσάλιαγκα»

«Είναι θλιβερό για τον κ. Μητσοτάκη που κατήντησε, να τον εκπροσωπούν ένας Λαζαρίδης και ένας Μαρκόπουλος. Δηλαδή, ο δημοσιογράφος της “Ελεύθερης Ώρας”, ο Λαζαρίδης που ταυτόχρονα ήταν και συντάκτης του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, χαριεντιζόμενος με τον υπουργό Τσοχατζόπουλο», είπε η κ. Κωνσταντοπούλου και πρόσθεσε ότι ο κ. Λαζαρίδης, ως συντάκτης του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, δεν πήρε ποτέ είδηση τις μίζες στα εξοπλιστικά γιατί «η μάσα είναι διαδεδομένη ενασχόληση».

«Η λέξη γυναικόπαιδα κύριε γυμνοσάλιαγκα, είναι ανεπίτρεπτα σεξιστική έκφραση», συνέχισε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, παρά τη σύσταση της προεδρεύουσας Όλγας Γεροβασίλη να σταματήσουν οι χαρακτηρισμοί που πυροδοτούν την ένταση και να σταματήσει η «βεντέτα». Όμως η κ. Κωνσταντοπούλου επέμεινε, λέγοντας ότι ο κ. Λαζαρίδης έκανε χρήση της λέξης γυναικόπαιδα, όταν κλήθηκε να απαντήσει αν είναι μισθοδοτούμενες, η γυναίκα και η κόρη του, από εταιρείες συνδεδεμένες με την «Ομάδα Αλήθειας».

Χαρακτήρισε επίσης μίσθαρνους κονδυλοφόρους και τον κ. Λαζαρίδη και τον κ. Μαρκόπουλο. «Ναι, κάντε μήνυση κ. Μαρκόπουλε. Θα έχετε να αντιμετωπίσετε πολλές περισσότερες. Διαπρέψατε εξάλλου και στην εξεταστική επιτροπή για το έγκλημα των Τεμπών, διαπρέψατε και όταν παρουσιάζατε ως πρόσωπο της χρονιάς, το 2013, τον Μιχαλολιάκο. Διαπρέψατε όταν κατασχέθηκε σχέδιο άρθρου σας, του Φρουζή που διόρθωνε τα άρθρα σας. Και βέβαια είστε σε άμεση συναλλαγή με ένα πρόσωπο, την Πολύζου, η οποία κατάφερε και να ενθυλακώσει 40.000 ευρώ σε πέντε μήνες, με ανύπαρκτη εταιρεία, και επικαλείται εσάς, και ζητά ακόμα περισσότερα. Τέτοιοι είστε». Η κ. Κωνσταντοπούλου επέμεινε ότι και ο κ. Μαρκόπουλος όπως και ο κ. Γεωργιάδης είναι «φασίστες», και ότι «πήγε να τραμπουκίσει γιατρούς στη Νίκαια», μαζί με τον Άδωνι Γεωργιάδη.

Η αντιπρόεδρος της Βουλής αρνήθηκε να δώσει το λόγο στους δύο βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που ζήτησαν τον λόγο και πάλι επί προσωπικού. «Δεν έχετε το λόγο. Δεν θα επιτρέψω άλλο ευτελισμό εδώ μέσα. Διαμαρτυρηθείτε όσο θέλετε. Δεν θα επιτρέψω να συνεχιστεί αυτό. Δεν υπάρχει άλλο προσωπικό, γιατί το ξεκινήσατε, σας θυμίσω», είπε η κ. Γεροβασίλη, απαντώντας στις διαμαρτυρίες του Μακάριου Λαζαρίδη και διέκοψε τη συνεδρίαση.

Μετά την επανάληψη της συνεδρίασης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης κατηγόρησε την Όλγα Γεροβασίλη για προσπάθεια εξίσωσης του θύματος με τον θύτη και της είπε ότι ο χειρισμός του επεισοδίου θα την κατατρέχει όσα χρόνια θα είναι στη Βουλή, επειδή αρνήθηκε να του δώσει το λόγο όταν τον ξαναζήτησε επί προσωπικού.

«Προσπάθησα να επαναφέρω την τάξη, έπρεπε να λάβει τέλος αυτή η απαράδεκτη κατάσταση», απάντησε η αντιπρόεδρος της Βουλής.

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης σχολίασε ότι δεν τιμά τη Βουλή αυτή η κατάσταση, δείχνει το μέγεθος της καταρράκωσης, αποπροσανατολίζει τη συζήτηση από τα μείζονα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία η οποία ζητά απαντήσεις.

Κακλαμάνης: Υπάρχουν παιδιά στα θεωρεία

Η σφοδρότητα της αντιπαράθεσης και η ανταλλαγή προσωπικών επιθέσεων είχε οδηγήσει, λίγα λεπτά νωρίτερα, την προεδρεύουσα Όλγα Γεροβασίλη να διακόψει τη συνεδρίαση, για να παρέμβει λίγα λεπτά αργότερα ο ίδιος ο πρόεδρος της Βουλής.

«Εγώ δεν είμαι δικαστής για να κατανείμω ευθύνες. Τα πρακτικά της συνεδρίασης θα παραπεμφθούν στην επιτροπή Δεοντολογίας. Την ώρα που γίνονταν αυτά στην ολομέλεια, υπήρχαν παιδιά στα θεωρεία. Αυτό να το αναλογιστείτε όλοι οι βουλευτές. Από όλα τα κόμματα», είπε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

