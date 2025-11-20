Του Γιάννη Ανυφαντή

«Μαλλιά κουβάρια» για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα έγινε η εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τους βουλευτές της αντιπολίτευσης να αντιδρούν κατά την ψηφοφορία της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας για διαβίβαση του υπομνήματος του Γιώργου Ξυλούρη στη Δικαιοσύνη, αποχωρώντας από την συνεδρίαση, ζητώντας την βίαιη προσαγωγή του μάρτυρα.

«Όλο το προηγούμενο διάστημα τα κόμματα τι μας έλεγαν για τον κ. Ξυλούρη; Ότι είναι ύποπτος. Σήμερα ακούσαμε από όλα τα κόμματα ότι δεν έχει την ιδιότητα του υπόπτου. Αυτό και οι πολίτες κρίνουν», επισήμανε ο εισηγητής της ΝΔ με τον πρόεδρο της εξεταστικής Ανδρέας Νικολακόπουλος να ξεκαθαρίζει πως η απόφαση για διαβίβαση του υπομνήματος ελήφθη καθώς σε περίπτωση παραβίασης του δικαιώματος της σιωπής από τον Γιώργο Ξυλούρη, η επιτροπή δεν μπορεί να του επιβάλλει τις προβλεπόμενες ποινές.

«Δεν νομιμοποιούμε τη διαδικασία αυτή, η οποία εκθέτει την εξεταστική», φώναξε η Μιλένα Αποστολάκη, με το ΠΑΣΟΚ να αποχωρεί από την αίθουσα, όπως ακριβώς και ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Δεν νομιμοποιούμε την παράβαση καθήκοντος και την κατάχρηση εξουσίας», διεμήνυσε ο Βασίλης Κόκκαλης του ΣΥΡΙΖΑ ενώ την πόρτα της εξόδου από την επιτροπή ακολούθησαν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης πλην της Πλεύσης Ελευθερίας. «Καταψηφίζω και αποχωρώ!», δήλωσε λίγα λεπτά αργότερα ο κ. Καζαμίας. με τον εισηγητή της ΝΔ να καταλογίζει «show» στην αντιπολίτευση που δεν έχουν θέση στην επιτροπή.

«Διολισθαίνουν όλο και περισσότερο μέρα με τη μέρα, ειδικά το ΠΑΣΟΚ», τόνισε ο Μακάριος Λαζαρίδης, ενώ σε ανάρτηση στο Χ έγραψε: «Για να καταλάβετε την υποκρισία των κομμάτων της αντιπολιτεύσεως στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Εδώ και μήνες χαρακτηρίζουν τον Γ. Ξυλούρη ως τον βασικό ύποπτο. Σήμερα μάθαμε από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ, ΝΙΚΗ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ, ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ότι δεν είναι ύποπτος!». Έκλεισε την ανάρτησή του με τη φράση «Ουαί υμίν γραμματείς και φαρισαίοι υποκριταί…».

Η εξεταστική διέκοψε τις εργασίες της για περίπου μία ώρα και στις 12.00 θα καταθέσει ο Ανδρέας Στρατάκης, γνωστός και ως «Χασάπης».

Όσα προηγήθηκαν στην εξεταστική

Όλα ξεκίνησαν όταν ο επονομαζόμενος «Φραπές» ανακοίνωσε μέσω υπομνήματος πως δεν θα παραστεί στην εξεταστική, επικαλούμενος το «δικαίωμα σιωπής και μη αυτοενοχοποίησης του υπόπτου ή του κατηγορουμένου».

«Τον τελευταίο καιρό, όμως, έχουν διαρρεύσει στα μ.μ.ε. πλήθος εγγράφων, τα οποία με αναφέρουν ως κατηγορούμενο ή ύποπτο για σωρεία αδικημάτων σχετικά με το υπό εξέταση θέμα, χωρίς να έχω πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα και φερόμενα ως στοιχεία. Παράλληλα έχει διαρρεύσει στα μ.μ.ε. σχετικό πόρισμα της «Αρχής Κατά Της Νομιμοποίησης Εσόδων Από Εγκληματικές Δραστηριότητες», στο οποίο επίσης, αν και κατέθεσα σχετικό αίτημα, δεν έχω ακόμα πρόσβαση», αναφέρει στο υπόμνημά του ο κ. Ξυλούρης επικαλούμενος το δικαίωμά του για δίκαιη δίκη.

«Η μαρτυρική μου κατάθεση ενώπιον της Επιτροπής Υμών, η οποία θα προβληθεί δημοσίως, θα οδηγήσει με βεβαιότητα σε παραβίαση του κατ' άρθρο 6 της ΕΣΔΑ δικαιώματός μου σιωπής και μη αυτοενοχοποίησης σύμφωνα με την προπαρατιθέμενη νομολογία του ΕΔΔΑ, αφού, εφόσον παραστώ, θα εξαναγκαστώ να απαντήσω ως μάρτυρας (καθήκον μαρτυρίας και αληθείας) σε ερωτήσεις των μελών της παραπάνω Επιτροπής, εις των οποίων θα αναιρεθεί οποιοδήποτε δικαίωμά μου σε οποιαδήποτε μελλοντική κλήτευσή μου και κατάθεση ενώπιον των αρχών ως υπόπτου ή κατηγορουμένου», επισημαίνει στο υπόμνημά του που διαβιβάστηκε στην επιτροπή μέσω του εξουσιοδοτημένου δικηγόρου του.

Ακολούθως, οι βουλευτές της ΝΔ, μέλη της εξεταστικής επιτροπής ανακοίνωσαν πως θα παραπέμψουν το υπόμνημα στον εισαγγελέα, για να διερευνηθεί εάν ασκείται νόμιμα το δικαίωμα στη σιωπή.

Σε ανακοίνωση αναφέρουν: «Η απόφαση του Γιώργου Ξυλούρη να μην προσέλθει στην εξεταστική επιτροπή τον φέρνει αντιμέτωπο με τις συνέπειες του νόμου. Η Νέα Δημοκρατία θα διαβιβάσει άμεσα την υπόθεση στον Εισαγγελέα, προκειμένου να κινηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τα περαιτέρω. Η μη εμφάνισή του στην Επιτροπή δημιουργεί αντικειμενικά ένα κενό στην εξέταση της υπόθεσης, ωστόσο η Δικαιοσύνη είναι ο αρμόδιος θεσμός για να αξιολογήσει πλήρως τα διαθέσιμα στοιχεία. Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται θεσμικά και με απόλυτο σεβασμό στους κανόνες, ανεξάρτητα από την επιλογή οποιουδήποτε προσώπου να μην παρουσιαστεί».

Πηγές της Χαριλάου Τρικούπη αντέδρασαν έντονα, τονίζοντας πως δεν είναι κατηγορούμενος ή ύποπτος και δεν μπορεί να επικαλείται δικαιώματα σιωπής.

Αναλυτικά οι πηγές ανέφεραν: «Το ΠΑΣΟΚ ζητά την άμεση ενεργοποίηση όλων των νόμιμων διαδικασιών για την αυτοπρόσωπη εμφάνιση του Γ. Ξυλούρη στην Εξεταστική Επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ, συμπεριλαμβανομένης της βίαιης προσαγωγής, όπως προβλέπει ο Kώδικας Ποινικής Δικονομίας για μάρτυρες που αρνούνται να καταθέσουν.

Ο κ. Ξυλούρης, που έγινε γνωστός στο πανελλήνιο με το ψευδώνυμο "Φραπές" για τις συνομιλίες και τις διασυνδέσεις του με τον Πρωθυπουργό και κυβερνητικούς αξιωματούχους, αρνείται να εμφανιστεί ενώπιον της Επιτροπής, αποστέλλοντας υπόμνημα και επικαλούμενος προσχηματικούς λόγους, την ώρα που οφείλει – όπως κάθε μάρτυρας – να καταθέσει αυτοπροσώπως και να απαντήσει στα κρίσιμα ερωτήματα που αφορούν την εμπλοκή του στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ και τις προνομιακές σχέσεις του με κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Το ΠΑΣΟΚ με επιστολή του από 6/10/25 είχε προειδοποιήσει για αυτό το ενδεχόμενο, ζητώντας από την Επιτροπή την άμεση κλήτευσή του. Είναι προφανείς οι λόγοι για τους οποίους δεν εισακουστήκαμε.

Το ΠΑΣΟΚ υπενθυμίζει ότι ο κ. Ξυλούρης δεν έχει καταστεί ούτε ύποπτος ούτε κατηγορούμενος, άρα δεν μπορεί να επικαλείται “δικαιώματα σιωπής” ή “μη αυτοενοχοποίησης”. Η άρνησή του να προσέλθει δεν έχει κανένα νομικό έρεισμα. Οι Εξεταστικές Επιτροπές λειτουργούν ως ανακριτικές και εισαγγελικές αρχές, και το καθήκον μαρτυρίας είναι δεσμευτικό. Η άρνησή του υποδηλώνει τον φόβο του για πιθανή άσκηση ποινικής δίωξης. Η αλήθεια είναι απλή: ο κ. Ξυλούρης αποφεύγει τη Βουλή γιατί εκεί θα αναγκαζόταν να αποκαλύψει όσα η ΝΔ επιθυμεί να μείνουν στο σκοτάδι.



Η στάση του κ. Ξυλούρη υπηρετεί την ανάγκη της κυβερνητικής πλειοψηφίας να μην απαντήσει ο ίδιος ποια είναι η πραγματική του σχέση με τον Μάκη Βορίδη. Πώς εξηγείται η δωρεά του μπλε ταύρου όταν ο κ. Βορίδης είχε αποχωρήσει από το ΥΠΑΑΤ. Ποιος είναι ο “Μάκης” στους διαλόγους της δικογραφίας. Γιατί οι αναφορές του αντιφάσκουν με τους ισχυρισμούς του κ. Βορίδη ότι δεν ασχολείτο με επιδοτήσεις μετά την αποχώρησή του. Ποιος είναι ο “Γρηγόρης” που φέρεται να του έκλεινε ραντεβού. Γιατί ο Λ. Αυγενάκης τού υπαγόρευε να κάνει μηνύσεις. Ποιες είναι οι “πλάτες” στις οποίες αναφερόταν όταν δήλωνε ότι θα “ξηλώσει” την Ευρωπαία Εισαγγελέα Παπανδρέου ή ότι θα “κανονίσει” με το Μαξίμου να μην ελεγχθεί. Πώς είχε πρόσβαση στον κ. Αθανασά, Διευθυντή του Υπουργού Επικρατείας κ. Βορίδη , ο οποίος τον ενημερώνει ότι ο υπεύθυνος για το Ταμείο Ανάκαμψης Γενικός Γραμματέας κ. Παγινέτας, δεν προχωρά αν δε χρηματιστεί.

Η στάση των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας – που ισχυρίζονται ότι "μόνο η Δικαιοσύνη είναι αρμόδια" –είναι προσχηματική. Η Εξεταστική Επιτροπή έχει συνταγματική αρμοδιότητα να διερευνά, να ανακρίνει και να αποκαλύπτει την αλήθεια.Ο "ελιγμός" του κ. Ξυλούρη υπηρετεί αποκλειστικά τις ανάγκες της Κυβερνητικής πλειοψηφίας και προέκυψε κατόπιν "στρατηγικής" συνεννόησης με αυτή».

Πηγές από τον ΣΥΡΙΖΑ σημείωναν: «Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής, αρνούνται να νομιμοποιήσουν την παράβαση καθήκοντος και την κατάχρηση εξουσίας από το προεδρείο και την πλειοψηφία της Επιτροπής και την επιχειρούμενη συγκάλυψη».

Σημειώνουν ακόμη ότι αποχώρησαν από την «εξευτελιστική για το κοινοβούλιο διαδικασία μέσω της οποίας επιχειρείται να 'ξεπλυθεί' το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρωτοβουλία που υιοθέτησαν και οι βουλευτές των υπόλοιπων κομμάτων της αντιπολίτευσης».

Πηγή: skai.gr

