Ολομέλεια Δικηγορικών Συλλόγων: Πυρά κατά Κωνσταντοπούλου για τη στάση της στις δίκες

Της Έλενας Γαλάρη

Εξήρε τους 279 δικηγόρους που παραστάθηκαν στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη "που ήταν όλοι άψογοι, εκτός από μια που εξευτέλισε τις δικηγορικές αρχές και βρέθηκε απομονωμένη από τους συναδέλφους της», ο πρόεδρος της ολομέλειας και πρόεδρος του ΔΣΑ Ανδρέας Κουτσόλαμπρος.

" Τα πειθαρχικά όργανα θα κάνουν τη δουλειά τους" είπε ο κ. Κουτσόλαμπρος κατά τις εργασίες της Ολομέλειας, όπου επικρίθηκε έντονα σχεδόν από το σύνολο των προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων η συμπεριφορά της κυρίας Κωνσταντοπούλου.

Κάποιοι πρόεδροι δικηγορικών συλλόγων ανέφεραν ότι η συγκεκριμένη δικηγόρος τόσο εντός της Βουλής, όσο και στα δικαστήρια επιδεικνύει ανάρμοστη και προσβλητική για το δικηγορικό σώμα συμπεριφορά.

"Η δικηγόρος προσπαθεί να δημιουργήσει σταδιακά ένταση τεχνηέντως...με χυδαίο τρόπο προσπαθεί να εργαλειοποιήσει την δίκη ", ανέφερε πρόεδρος ενώ κάποιος άλλος είπε ότι «δεν θα μπούμε στο παιχνίδι που θέλει, η δίκη πρέπει και θα γίνει, η κυρία δυστυχώς λειτουργεί ως πρότυπο για ορισμένους νέους δικηγόρους».

Τόσο ο κ. Κουτσόλαμπρος όσο και ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, Ηλίας Κλάππας, αναφέρθηκαν στις λεκτικές επιθέσεις που δέχθηκαν από την κυρία Κωνσταντοπούλου μέσα στην δικαστική αίθουσα της Λάρισας, προκαλώντας εντονες αντιδράσεις από τους λοιπούς προέδρους Συλλόγων για την συμπεριφορά της.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.